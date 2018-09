Pensions: la réforme approuvée par Poutine ouvre la voie à la « perestroïka-2 »

Ce que les manifestations de masse ont montré le premier dimanche de septembre

Andreï Polounine

http://svpressa.ru/society/article/209764/

Sur la photo: manifestation du Parti communiste contre les modifications de la législation sur les retraites (Photo: Elena Glazunova / TASS)

Le dimanche 2 septembre, des rassemblements contre la réforme des retraites ont eu lieu dans les principales villes de Russie. Ils ont été organisés par le Parti communiste de la Fédération de Russie et » Russie Juste ».

A Moscou, une action des communistes avec un nombre convenu de participants de 15 000 personnes a été organisée sur l’avenue de l’académicien Sakharov. Selon le KPRF, des dizaines de milliers de citoyens y ont participé. Selon le « compteur blanc », il y avait 8.900 personnes – au maximum en même temps sur le territoire environ sept mille personnes.

Il y avait beaucoup de drapeaux rouges, des affiches: « La renaissance du socialisme est le salut de la Russie », « A bas le pouvoir du capital, qui terrorise le peuple », « 55 ans et pas une minute de plus! ». Les participants à l’action ont chanté des chansons révolutionnaires et militaires.

Les représentants de la direction du Parti communiste de la Fédération de Russie, notamment le chef du parti, GuennadyZiouganov , ainsi que le candidat à la mairie de Moscou, Vadim Koumine, ont pris la parole avant la réunion sur la réforme des retraites.

« Notre programme est un programme pour le développement, la création et le maintien de notre dignité », a souligné M. Ziouganov. Les orateurs ont insisté pour organiser un référendum et ont exigé la démission du gouvernement, ainsi que la dissolution de la Douma d’Etat.

À Saint-Pétersbourg, un rassemblement contre la réforme des retraites a eu lieu à la place Lénine, près de la gare de Finlande. L’action, organisée par la branche régionale du Parti communiste, a été estimée par les médias à pas moins de 1 000 personnes.

Les rassemblements ont également eu lieu à Ekaterinbourg, Kazan, Samara, Rostov-sur-le-Don, Novossibirsk, Omsk, Kalouga, Pskov.

Les chaînes de télévision fédérales russes ont fait silence sur les rassemblements de dimanche.

Les experts Pro-Kremlin se sont empressés de déclarer l’échec des protestations contre les changements de pension. A leur avis, le 29 août, le président Vladimir Poutine, par son discours télévisé, dans lequel il proposait d’adoucir « à juste titre » la réforme des retraites, a expliqué la nécessité d’un changement et a mis fin à la discussion. Mais les analystes indépendants estiment que la victoire du Kremlin pourrait s’avérer être une victoire à la Pyrrhus.

Oui, les rassemblements du 2 septembre ont été moins impressionnants que les manifestations du 28 juillet. Cependant, les sociologues ont prévenu la veille: à cause de la réforme des retraites, l’attitude des citoyens envers le pouvoir change radicalement dans le sens négatif, mais cela ne se manifestera pas immédiatement lors des rassemblements de protestation. Tout simplement parce que ces rassemblements, selon les citoyens, ne sont pas un outil efficace.

Les gens comprennent- en particulier après les amendements de Poutine, qui montrent clairement: il n’y aura pas de négociation – que rien ne changera s’ils descendent dans la rue. De plus, la réforme des retraites affecte les intérêts des citoyens âgés de 45 ans et plus. Et contrairement aux jeunes, ils ne sont pas enclins à participer à des rassemblements uniquement pour faire du bruit.

Néanmoins, la situation en Russie devient de plus en plus dangereuse sur le plan social. Alors que le gouvernement poussait fermement la réforme des retraites, la société s’est polarisée à cause du sentiment « vous avez tout – nous n’avons rien, on nous enlève notre dernière chemise ». Selon les analystes, cette sensation révolutionne les gens qui, dans l’ensemble, n’ont rien à perdre.

Cela signifie que le mécontentement ne se manifestera pas de manière relativement inoffensive pour les rassemblements des autorités comme sur l’avenue Sakharov, mais sous une autre forme. Tout simplement parce que le pays entre dans une période d’épreuves difficiles. Et le gouvernement ne peut pas compter sur le soutien de l’ancien électorat.

– En Russie, il y a un état de protestation aigu de la société, – affirme le député de la Douma d’Etat des cinquième et sixième convocations, le directeur adjoint du Centre pour l’étude de la culture politique de Russie, Sergei Oboukhov. – Il y a eu, je crois, un renversement de responsabilité. Si plus tôt dans le vol des pensionson accusait le gouvernement, l’Etat, la Douma d’Etat, et en général le parti « Russie unie », maintenant c’est fini. Vladimir Poutine a signé son discours télévisé: je suis responsable de la réforme, à la suite de laquelle des millions de personnes seront effectivement spoliées.

C’est une qualité complètement différente de la situation politique. Et dans cette nouvelle configuration – oui, il y a eu moins de protestations, parce que les gens sont abasourdis. Leur garant favori, qui s’est battu contre les machinations de l’Occident, qui muselait les libéraux et les empêchait de prendre le pouvoir, a déclaré ouvertement: oui, je suis un libéral.

Je m’appuie ici sur dernières données sociologiques de notre Centre d’étude de la culture politique. Ils montrent que la majorité relative des citoyens d’aujourd’hui considère comme responsable de la réforme des retraites Poutine. Et c’est la pire des choses pour les autorités.

« SP »: – Pourquoi pensez-vous ainsi?

– Le discours télévisé de M. Poutine n’a pas empêché l’effondrement de la note du président et du parti du pouvoir. Dans des conditions de sanctions et de confrontation avec l’Occident, lorsque la consolidation de la société est nécessaire, la réforme des retraites a introduit un grand schisme dans la société – j’en parlerai un peu plus tard.

De plus, tout en Russie dépend de la cote de Poutine – le système politique, la résistance à l’agression extérieure. En effet, soutenant la réforme des retraites, le président est devenu le chef des forces de capitulation pro-occidentales.

Je pense que Poutine a clos la question de la réforme à orientation nationale ou au moins un modèle de développement à demi-mobilisation dans des conditions de confrontation avec l’Occident.

Maintenant, ce n’est pas exclu, tout ira à vau l’eau. Cela s’appelle « bonjour, perestroika-2 ».

« JV »: – Des analystes confirmés insistent sur le fait que les rassemblements du dimanche ont été nettement moins importants que ceux du 28 juillet. Est-ce vrai?

– Le 2 septembre, des actions se sont tenues à travers tout le pays. 7 000 manifestants à Samara – ce n’est rien? 4 000 à Novossibirsk – ce n’est rien?

Enfin, des dizaines de milliers de personnes à Moscou. Je ne vais pas discuter avec ceux qui ont compté les participants. Mais il suffit de regarder la vidéo de « ligne rouge » pour contrer tous les arguments que la protestation aurait échoué.

Dans les conditions de dimanche, avant l’école, lorsque quatre actions alternatives ont été annoncées à Moscou pour détourner les forces, lorsque les écrans de télévision diffusent jour et nuit, combien il est sympa de surfer sur Instagram à 75 ans – l’Avenue Sakharov est à nouveau remplie.

Eh bien, oui, peut-être un ou deux mille personnes ont disparu par rapport au 28 juillet. Oui, Poutine a pratiqué une anesthésie – il a fait une injection anesthésique. Et de façon calculée, juste avant l’action de protestation. Mais l’anesthésie médicale dure deux ou trois heures et celle Poutine fonctionnera deux ou trois semaines – et c’est tout.

SP: – Que va-t-il se passer ensuite?

« Nous avançons à grands pas vers une crise nationale à grande échelle. Notre étude montre qu’une scission catastrophique de la société passe par la frontière des 55 à 60 ans.

Autrement dit, le rejet catégorique de Poutine et la réforme des retraites a lieu chez les répondants âgés de 18 à 55 ans et, dans les limites de 75 à 80 ans, la moitié des personnes interrogées sont sûres: il faut accepter la réforme pourvu qu’il n’y ait pas de guerre. C’est ce que pense la génération soviétique, qui a sacrifié tout au monde pour créer un bouclier antimissile nucléaire, et Poutine lie la réforme des retraites à la sécurité nationale.

En gros, la réforme des retraites a confronté la partie active de la société à l’ancienne génération. Et franchement, je crains les conséquences de ce qui se passe. Nous avons déjà vu des situations similaires. Au début, tout était suspendu à la cote de Mikhaïl Gorbatchev, que la plupart des gens admiraient, puis il y a eu un engouement général autour de Boris Eltsine, maintenant c’est Poutine. Mais chaque fois, je remarque, ces humeurs se terminent par l’effondrement de l’État.

Je crois que Poutine est devenu l’otage des élites. Avec 77% de soutien, il ne dépend plus des gens – il a décidé de compter sur les clans. Il est symptomatique que lors du discours télévisé, le chef de l’État n’ait pas trouvé un mot aimable pour des mesures alternatives: introduction d’un barème progressif de l’impôt sur le revenu, augmentation du taux des primes d’assurance et retenue des oligarques. Il a clairement pris le parti de 1% de la population qui possède 90% de la richesse nationale du pays.

Et dans ces conditions, nous affronterons l’Occident? Mais c’est une combine élémentaire! Ensuite, AlexeiKoudrine et les forces derrière lui feront la même chose qu’en 1991 – un autre coup d’Etat libéral. Ils suivront les recommandations du FMI et, avec la tête de Poutine sur un plateau d’argent, ils iront plus loin pour diviser le pays. C’est ce dont j’ai le plus peur.

Publicités