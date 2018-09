Hugo CHAVEZ : Si le climat était une banque ils l’auraient déjà sauvé!

A l’occasion de la nomination du spécialiste du retournement de veste et de la parole non-tenue, François de Rugy à la tête du ministère de la transition écologique rappelons ce que disait Hugo CHAVEZ dans son intervention à l’ouverture de la COP21 au Sommet Climatique des Nations Unies à Copenhague le 16 décembre 2009.

Une vision d’ampleur pétrie d’authenticité désignant sans fard les responsabilités majeures dans la situation actuelle que connaît l’humanité et qui 9 ans plus tard demeure la plus pertinente et la plus conforme à la réalité!

Reprenant le slogan des jeunes manifestants tenus à l’écart de la rencontre officielle il proclamait :

« Si le climat était une banque, il serait déjà sauvé »

Il considèrait donc en écologiqte conséquent que le capitalisme est intrinsèquement lié à la crise environnementale et que combattre l’une ne peut se faire sans combattre l’autre.

Comme un Hulot à son corps défendant a dû le constater : le représentant de l’oligarchie capitaliste ne pouvant réellement mettre en oeuvre une véritable politique de transition énérgétique et de respect de la nature …

L’INTERVENTION de CHAVEZ à écouter en entier qui garde sa brûlante actualité !

Sous-titrage en français



https://www.youtube.com/watch?time_continue=471&v=3fboSVQhA1M

