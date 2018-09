Donbass : Voici la traduction du message envoyé par Boris Litvinov sur WhatsApp en réponse à nos condoléances collectives:

C’est Marianne qui les a contactés et en russe leur a envoyé notre message et les 143 premières signatures.

Merci chère Marianne pour votre compassion, votre soutien et votre solidarité avec notre lutte. Je vous prie de transmettre à vos camarades toute ma reconnaissance. Ce qui est arrivé est un grand malheur pour le peuple de DNR. Mais en dépit de toutes les provocations et intimidations, les communistes de la République continueront aux côtés du peuple de suivre la voie de la justice sociale, de la lutte contre le fascisme, le renforcement de l’amitié et de la solidarité avec les peuples du monde entier. Votre soutien nous redonne des forces dans la lutte pour les intérêts du peuple travailleur. Ensemble nous sommes plus forts!

ce n’était rien comme dit la chanson de Brassens, rien qu’un tout petit message de solidarité mais je sais qu’il leur a fait chaud au coeur et nous allons continuer partout parce que nous savons par expérience combien ceux des nôtres qui ont choisi de lutter ont besoin de ce lien et que la France demeure une valeur forte malgré tout… je sais à quel point tous ceux qui résistent apprécient un message venu de tous les coins de France, vous êtes déjà près de 150 et ça continue.

Donc merci à ceux et celles qui ont apporté ce geste d’amitié à nos camarades du Donbass eux qui jadis ont retenu Hitler… et qui aujourd’hui subissent les descendants des collaborateurs soutenus par l’OTAN, par l’UE. La France se tait alors qu’elle est garante des accords de Minsk.

Que dire de notre parti communiste français sinon que cette absence de solidarité fait partie de la soumission… Nous aurons tous sauvé l’honneur, les camarades de la fédération du Pas de calais, ceux de Vénissieux, ma cellule, et venus de tous les coins de France LES COMMUNISTES, mais aussi notre camarade Jakeline Boyer de Bordeaux de la FI et de nombreux camarades de la CGT, du PRCF et d’autres…

on peut continuer à signer ici…

http://lepcf.fr/Assassinat-de-Zakhartchenko-Message-de-condoleances-a-nos-camarades-du-Donbass#sp

