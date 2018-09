AlexandreZakharchenko n’était pas seulement le dirigeant de la République démocratique populaire, mais aussi une personnification de la lutte du monde russe contre le fascisme

Le 2 septembre 2018 a eu lieu la cérémonie d’adieu au chef de la République populaire de Donetsk, AlexandreVladimirovichZakharchenko.

03-09-2018

Taysaev Kazbek Kutsukovich, Membre du Présidium, Secrétaire du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie

Des délégations de Russie, d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud ont visité le lieu de la mort du chef de la République démocratique populaire de Donetsk, où elles ont déposé des fleurs, et ont honoré sa mémoire d’une minute de silence. L’événement a eu lieu près d’un café dans le centre de Donetsk, où une explosion a eu lieu le 31 août, qui a coûté la vie au chef de la République.

Ont déposé des gerbes le Secrétaire du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, Premier vice-président du Comité central de l’UPC-PCUS, membre de la Commission des questions de la CEI, Intégration eurasienne et relations avec les compatriotes Kazbek Taisaev, le membre du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie, député de la Douma d’Etat de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Andrey Kozenko; Le président de la république d’Ossétie du Sud, Anatoly Bibilov; le Vice-Premier ministre de la République d’Abkhazie AstamurKetsba.

La délégation s’est ensuite rendue à la cérémonie d’adieu avec le chef de la République populaire de Donetsk, Alexander Zakharchenko, au théâtre d’opéra et de ballet d’État de Donetsk.

Lors de la cérémonie de séparation avec le chef de la République démocratique du Bélarus, Alexandre Zakharchenkoà Donetsk se sont rassemblées plus de 120 000 personnes. La file d’attente de ceux qui souhaitaient dire au revoir à Alexander Zakharchenko s’étendait sur plusieurs kilomètres. Les gens qui venaient de différentes villes et districts de la République se sont relayés tôt le matin. Les personnes présentes à l’unanimité affirment que le meurtre du chef de la République démocratique populaire a soudé le peuple de la République et que l’œuvre deZakharchenko continuerait après sa mort.

Comme le rapporte l’agence de presse de Donetsk, l’enterrement a duré plus de quatre heures. Puis le cortège funèbre s’est déroulé le long de la rue principale de la ville.

Le chef de la République populaire de Donetsk, AlexandreZakharchenko, a été enterré avec les honneurs militaires au cimetière « Chagrin de Donetsk », dans le district de Leninsky, où reposent égalementles commandants Arsen Pavlov, surnommé « Motorola » et MikhailTolstoysurnommé « Givi », morts assassinés.

«Sasha était non seulement le leader de la République démocratique populaire, mais aussi de la lutte du monde russecontre lefascisme. C’était un grand homme. Il est très difficile de perdre des amis, mais je pense que son œuvrepour le Donbass ne restera pas inachevée. « Kazbek Taisaev

