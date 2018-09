Une recherche sur la propagande anti-bolchevique dans la presse bulgare en 1917

À l’occasion de l’anniversaire d’octobre 1917 e anniversaire , l’écrivain Bulgare Danko Dimitrov a passé en revue tous les journaux bulgares sur la période 1917 — 1920 et il a mis en lumière la manière dont les journaux de l’époque avaient rendu compte des activités de Lénine et du gouvernement bolchevique. Le travail lui a pris deux ans. Certaines données et photos recueillies ont été publiées dans le 10 ème numéro du magazine « Bulgarie » 1967

Dimitrov a examiné diverses rumeurs et potins (le plus souvent ils ont été publiés en référence à des articles parus dans d’autres journaux européens et américains).

Voici ses statistiques :

* au cours des trois premières années de son existence, le gouvernement soviétique a été cité 118 fois par les journaux bulgares et étrangers pour dire :.

* Lénine s’est enfui :

– en Amérique du sud 92 fois ;

– en Suisse 30 fois ;

– en Espagne 26 fois.

* Petrograd :

– 34 fois détruite

– 18 fois incendié (9 fois par les blancs et nations interventionnistes, 9 fois par ls rouge ).

* L’Armée rouge 500 fois se rebelle et envahit petrograd ou àMoscou.

* Lénine a été arrêté :

– Trotski 88 fois ;

– D’autres personnes 103 fois.

cela permet de relativiser le sérieux de , l’information quotidienne des médias modernes et des réseaux sociaux ?

A l »échelle actuelle , l’information est disproportionnée, et mais la tendance est … exactement la même qu’il y a cent ans.

Oui, et les bolcheviks étaient bien au pouvoir , et l’armée rouge a gagné dans la guerre civile et petrograd n’a jamais été prise et même elle a tout à fait survécu.