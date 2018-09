Pourquoi je n’irai pas au voeux de la fédération 13

Je connais ma fédération, celle des Bouches du Rhône, je sais tout des pressions qui s’exercent sur les militants, dans les sections, la manière dont on va faire voter des gens sans la moindre débat, tout pour assurer une fois de plus le maintien d’une direction qui ne représente plus que 25% d’un Conseil national, déserté, une direction désavouée, qui a perdu la confiance. Ils savent faire, cela fait tant d’années qu’ils font et de surcroit ils sont aussi désintéressés que moi, ils ont assuré l’existence d’un parti, encore aujourd’hui ils sont sur tous les fronts, même si le nombre de camarades diminue, si l’âge vient pour beaucoup…Même si bourrer les urnes est un sport local, ils demeurent ce qui ce fait de mieux, de plus honorable dans la mafia marseillaise. Donc je sais à quel point leur dextérité dans l’art de tenir les manettes d’un Congrès est grande, même si c’est à mes yeux de plus en plus stupide… je sais comme eux que la division serait notre mort mais il n’y a personne qui cherche à diviser…

C’est la première fois que j’assiste dans ma fédération à un tel mouvement, de partout les militants, et comme me le disait hier un camarade, singulièrement les militants ouvriers, veulent avec un tel calme une telle obstination un changement de ligne… Beaucoup d’entre eux, ceux qui en ont pris connaissance sont disposés à voter pour le manifeste du parti du XXI e siècle, à cause de ce changement de ligne, pas pour des questions de personne. La direction fédérale a l’intélligence de ne pas prétendre s’opposer frontalement à ce mouvement. C’est bien, mais, elle a tort de défendre à travers la base commune de la direction un système qui repose sur l’inertie, sur le « savoir-faire » de la préparation des Congrès. De la défendre et ce à n’importe quel prix… . je vois tout cela, mais je me dis que ce qui a été acquis dans ce Congrès va malgré tout favoriser un changement de ligne et quelle que soit l’issue de ce Congrès peut-être rien ne sera comme avant..

Pourtant le danger est là, ce sera une victoire à la pyrrhus, de celle dont le parti crève. Dès le lendemain on persuadera les mêmes qu’il faut « saver les meubles » rassembler, traduisons faire des alliances électorales qui nous asphyxient parce qu’elles sont sans principe, sans ligne… Ce savoir faire de la préparation du Congrès sera utilisé pour faire une fois de plus accepter n’importe quoi… Tous cela est mesquin minable, indigne de notre engagement et des périls de l’heure, mais c’est une tradition… je la supporte et je la comprends presque… Comme j’accepte toutes les avanies dont je suis depuis des années victimes, c’est une histoire de famille… Et puis je sais très bien pourquoi je suis revenue au PCF, avec la conscience que soit je participerai à son sauvetage, soit je mourrai avec lui, simplement cette tradition n’est pas de celles qui auraient pu sauver le parti, puisque nous avons abandonné bien d’autres plus nécessaires.

Tout en sachant tout cela j’avais prévu d’aller aux voeux de la fédération, mais il y a des choses que je ne supporte pas et qui font que je n’irai pas. je ne crois pas à un changement de ligne si l’on continue à occulter le passé et le mouvement du monde. Il en est des organisations révolutionnaires comme des individus si elles perdent la mémoire autant que la conscience des enjeux internationaux, ils ne peuvent plus agir. Penser que les français ne s’intéressent pas à cela est une limitation de notre conscience. On peut déclarer « l’humain d’abord », qu’est-ce que l’humain sans l’Histoire et sans l’appel au « prolétaires de tous les pays »?

j’en ai trop vu en matière d’abandon… le pire cela a été quand j’étais aux côtés des Cubains qui crevaient de faim, n’avaient plus de médicaments,et qui résistaient tandis que l’Humanité non seulement publiait les imbnécilités d’une régine deforges intéressée seulement par les putes à touristes… mais il y a eu pire le soutien à Robert ménard, tous ces gens qui se sont prévipités aux champs Elysées à son appel pour dénoncer ceux qui résistaient héroïquement… j’ai vu les camarades soviétiques qui nous avaient tout donné abandonnés, méprisés et cela continue avec le silence sur le Donbass et à chaque fois j’ai mal devant cette indignité de hier, d’aujourd’hui et sans doute de demain puisque rien ne changera.

Il y a mon histoire personnelle, quand j’ai adhéré il y a bien longtemps c’est parce que j’avais vu dans Paris match des communistes hongrois pendus à des crocs de boucher… Je suis allée porter mon adhésion en disant : »je suis juive, les communistes, l’Union soviétique, les communistes français m’ont sauvé la vie, je la leur dois donc j’adhère. Quand j’ai été élue membre du comité central, je me revois sur la grande scène de la fête de l’humanité face à cette immense foule prolétarienne ddu début des années quatre vingt et , j’ai dit en secret: « je ne vous trahirai jamais! ». Mes promesses je les tiens et je n’ai jamais oublié le temps où ces promesses avaient un sens.

Il y a eu le terrible congrès de Martigues, j’ai vu l’organisation détruite et j’ai vu les communistes se déshonorer en traintant si mal des amis dans le malheur et qui continuaient à se battre pour notre idéal. J’ai vu le silence organisé autour de ces combats et ça je ne le supporterai jamais. Ce congrès est celui où nous tentons tous ensemble de vaincre cela.

ce terrible congrès de Martigues qui nous a coupé de notre base populaire, peut y compris désormais être utilisé comme l’instrument de toute les manipulations: certains organisent le manque de débats pour faire voter avec un dernier réflexe légitimiste et l’organisation du parti en section permet cette manip,. il s’agit d’enteriner le passage d’un parti de militants à celui d’adhérents. Il suffit alors d’un permanent pour aller faire voter chez soi des militants que l’on ne réunit plus. les sections ne se réunissent pas ou pas souvent alors que ma cellule se réunit une fois par semaine;.. Tout cela est une situation qu’il faudrait combattre si l’on veut un parti révolutionnaire dont les couches populaires et notre pays a besoin… mais depuis des années, on nous incite à faire pour nous adapter, adapter à quoi, à quel monde? A quel pourrissement politique?

On peut ne pas être victorieux, mais conserver sa dignité, celle de la fraternité, de la solidarité est essentiel si dans les temps difficiles on veut rester soi-même.

e crois que le PCF a bien besoin de retrouver le sens de la solidarité internationale, c’est aussi sa soumission au PS et à toute la social démocratie qui s’exprime dans cette incapacité à perce voir le monde, à se montrer solidaire, c’est sur le fond la perte de son indépendance et de sa dignité qui me fait plus souffrir que la censure dont je suis victime depuis plus de 20 ans avec la complicité de tous les bons camarades, les « légitimistes » qui nous conduiront à la mort dans le mépris de tous.

Donc trop c’est trop, que l’on se taise devant l’assassinat de notre camarade dans le Donbass est pour moi insupprotable et je ne me sens pas de rencontrer ceux qui pratiquent ainsi. par la même occasion je prends quelques jours de vacances, c’est un excellent temps pour écrire mes mémoires.

danielle Bleitrach

