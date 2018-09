La crise de 1929 a porté Hitler au pouvoir, non ce sont les milieux d’affaire

excllent article du Monde Diplomatique, un simple « oubli »: l’article a raison de noter qu’en trois mois en 1932, Hitler perd un nombre important de voix (2 millions), mais il oublie de noter que le parti qui gagne 700.000 voix est le parti communiste. Et ceic explique le choix des milieux d’affaires de donner le pouvoir à Hitler pour y poursuivre une politique d’asphyxie des couches populaires et de répression des communistes, menée alternativement par le PS et la social démocratie. Encore une chose que l’oubli de l’histoire, de leur histoire ne permet pas d’aider les couches populaires et même les militants à comprendre, en n’éclairant pas le passé on tue la capacité à se battre. (note de Danielle Bleitrach)

A l’image du magazine « L’Histoire », nombre de médias expliquent que « la crise de 1929 porta Hitler au pouvoir », présentant comme mécanique l’articulation entre problèmes sociaux et développement du racisme. C’est oublier que le parti nazi n’aurait sans doute pas pu s’emparer du Bundestag sans le soutien actif des milieux d’affaires.