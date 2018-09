La Chine demande aux politiciens américains de cesser de se poser en autorités à propos des droits de l’homme

Territoire autonome du nord-ouest de la Chine, le Xinjiang occupe une vaste région à la fois désertique et montagneuse, en particulier c’est le plus grand désert du monde. . Il compte de nombreuses minorités ethniques dont des Ouïghours turcs musulmans.Les 5 300 km de frontières extérieures du Xinjiang sont communes avec huit pays : la Mongolie au nord-est, la Russie au nord, le Kazakhstan et le Kirghizistan au nord-ouest, le Tadjikistan, l’Afghanistan, le Pakistan et la partie du Cachemire contrôlée par l’Inde à l’ouest. Ce qui en fait une zone de tension et aussi d’infiltration de groupes terroristes venues de zones de guerre où ils prolifèrent. Le Xinjiang, zone essentiellement désertique avec des oasis (ancienne route de la soie) est réputé pour ses produits agricoles : des raisins, des melons, des poires, du coton, du blé, de la soie, des noix, des moutons. La région dispose également de ressources minérales, dont du pétrole, mais aussi plomb, zinc, cuivre, fer, charbon, uranium, sel, or, ainsi que des gisements éoliens. C’est une zone de peuplement des hans qui sont désormais à peu près aussi nombreux que les Ouighours, ce qui crée des conflits et une grande partie de la zone est gérée par l’armée chinoise qui y développe toute son high tech.et y a longtemps réalisé ses explosions nucléaires. On imagine aisément à quel point c’est un lieu de problèmes potentiels, autochtones ou étrangers. les etats-Unis qui bien sûr font tout pour provoquer les dits conflits ont lancé des campagnes sur les droits humanitaires qui seraient violés. (note de danielle Bleitrach)

Le ministère des Affaires étrangères de la Chine a demandé aujourd’hui aux politiciens américains de cesser de fourrer leur nez dans les affaires du pays et de se poser en autorités des droits de l’homme. La porte-parole Hua Chunying répondait à une lettre signée par le sénateur de Floride Marco Rubio, le représentant du New Jersey Chris Smith et 15 autres personnes et envoyée au secrétaire d’État Mike Pompeo et au secrétaire au Trésor Steve Mnuchin pour exiger des sanctions contre les fonctionnaires chinois impliqués dans les émeutes du Xinjiang. La lettre aux médias alléguait une «crise des droits de l’homme» dans la région autonome du Xinjiang, où les minorités nationales seraient détenues et torturées et se heurteraient à «des restrictions flagrantes sur la pratique et la culture religieuses». Mme Hua a insisté sur le fait que les citoyens chinois jouissaient de la liberté de religion conformément à la loi et que les membres du Congrès américain ne devaient pas «menacer d’imposer des sanctions à tous les niveaux aux autres pays. «Je voudrais conseiller aux législateurs américains de se concentrer sur leurs tâches et de bien s’acquitter de leurs tâches, car ils dépensent l’argent des contribuables. « Ils devraient certainement servir le peuple américain correctement, au lieu de se moquer des affaires des autres pays et de prétendre être les juges des droits de l’homme. » La Chine nie l’existence de camps d’internement, tout en acceptant que les délinquants impliqués dans des délits mineurs soient envoyés dans des «centres de formation professionnelle et de formation à l’emploi» pour les aider dans leur réadaptation et leur réinsertion dans la société. «L’argument selon lequel« un million de Ouïghours sont détenus dans des centres de rééducation »est complètement faux», a déclaré le représentant de Pékin, Hu Lianhe, plus tôt ce mois-ci à Genève. Le gouvernement insiste sur le fait que des mesures sévères sont nécessaires dans le cadre d’une «guerre populaire contre le terrorisme» pour éliminer les éléments extrémistes religieux et séparatistes du Xinjiang. Des émeutes ethniques dans sa capitale, Urumqi, ont tué des centaines de personnes en 2009 et des violences sporadiques ont eu lieu depuis. Les protestations publiques de milliers de musulmans Hui au début du mois concernant les plans de démolition de l’imposante Grande Mosquée de la ville de Weizhou ont été provoquées par la témérité des autorités locales, a déclaré hier le responsable du Parti communiste Bai Shangcheng. M. Bai, directeur général du département du front unique du comité du parti régional de Ningxia, qui supervise les groupes religieux, a déclaré que les responsables locaux ont reçu l’ordre de revoir l’incident et de le «gérer correctement». Il a déclaré que le secrétaire régional du parti avait quitté la région lorsque les manifestations ont éclaté.

Publicités