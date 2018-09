Message de condoléance à nos camarades du Donbass

Voic le message de condoléance que grâce à notre camarade jacqueline Boyer nous allons pouvoir envoyer à nos camarades du Donbass, vous pouvez vous y associer en le signant ici de votre nom et si vous voulez ajouter vos titres et responsabilités politiques et associatives, ne vous en privez pas. (note de danielle Bleitrach)

К коммунистам, к гражданам из Донбасса.

Мы, граждане из Франции, коммунисты и друзья, выражаем нашу глубокую грусть после покушения на Александра Владимировича Захаченко. Удалось его убить после столько попыток.

Мы Вас поддерживаем в вашем справедливом деле. Уже были убиты ваши бойцы « Моторела » и Гвиди » в коварных терактах.

Мы требуем от представителей стран, подписавших Минские соглашений, среди которх Француз Лоран Фабиус, тогда минитрс Иностранных Дел, чтобы они добились от Киева применення этих договоров.

Мы знаем, что вы будете продолжать эту достойную борьбу. Мы призываем к политическому решению этой страшной войны.

Мы соединяемся к вашему трауру.

Aux communiste et citoyens du Donbass,

Nous, citoyens de France, communistes et amis, exprimons notre profonde tristesse après l’attentat perpétré sur Alexandre Zakhartchenko. Après tant de tentatives on a réussi à le tuer.

Nous vous soutenons dans votre juste Cause. Déjà les combattants » Motorela » et Gvidi » ont été assassinés dans de lâches attentats terroristes.

Nous exigeons des pays signataires des accords de Minsk, dont le Français Laurent Fabius alors ministre des Affaires étrangères, qu’ils obtiennent de Kiev l’application de ces accords.

Nous savons que vous poursuivrez cette guerre digne. Nous appelons à une solution politique de ce conflit terrible.

Nous nous associons à votre deuil.

