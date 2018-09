Les communistes de Russie condamnent et analysent le meurtre de Zakharchenko.

Les communistes de Russie condamnent et évaluent le meurtre de Zakharchenko.

Le Parti communiste de la Fédération de Russie et le Parti communiste des travailleurs de Russie – Parti communiste de l’Union soviétique ont publié des déclarations sur le meurtre d’Alexandre Zakharchenko.

ICP, 2 septembre 2018

Le 1er septembre, le Parti communiste de la Fédération de Russie (CPRF) et le Parti communiste des travailleurs de Russie (RKRP-CPSU) ont publié des déclarations sur l’assassinat d’Alexandre Zakharchenko, dirigeant de la République populaire de Donetsk. Ils ont tous deux condamné le meurtre et analysé la situation politique dans la région de Donbass.

La déclaration du Parti communiste de la Fédération de Russie a été publiée par le président du CC, Gennady Zyuganov. La déclaration soulignait que cet assaut est le dernier maillon de la chaîne de crimes qui commence avec l’ère Gorbatchev et Eltsine » Russophobes et antisoviétiques « . Avec l’éclatement de l’Union soviétique, les pays dits » indépendants » ont créé des héros de guerre nazis pour s’affirmer. En Ukraine, l’Organisation des nationalistes ukrainiens dirigée par Stephan Bandera a été glorifiée. Selon la déclaration, le meurtre remonte à la lutte pour les droits de l’homme et les libertés contre le gouvernement ukrainien en assumant l’héritage de Bandera.

Les travailleurs multinationaux du Donbass avaient un caractère spécial, absorbant la culture russe et les valeurs soviétiques », a déclaré la déclaration. À ce moment-là, les tentatives de la minorité nazie d’imposer ses propres règles et idéologie, d’interdire la langue russe ont rencontré une résistance spéciale, surtout après les événements de Maidan en Ukraine, la lutte du peuple du Donbass pour une vie décente a été menée par Alexandre Zakharchenko et ses associés. Ils sont devenus la bannière de la lutte contre Bandera, ils ont construit leur république indépendante avec courage et détermination. Maintenant, il est parti. Mais sa cause va continuer.

Dans cette déclaration, le président Ziouganov a souligné que la reconnaissance par la Russie de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, » en protégeant les intérêts et la sécurité de leur peuple » était une étape décisive, et que la reconnaissance des républiques populaires de Lougansk et de Donetsk était » une véritable occasion de mettre fin à la terreur de Bandera, d’arrêter la série de meurtres et de détruire la chaîne vicieuse de crimes qui a commencé pendant les années du règne de Gorbatchev et de Yeltsin « . Le KPRF a exprimé ses condoléances, a rappelé le soutien du Parti au peuple du Donbass et a dit : » Nous défendrons le Donbass de toutes les manières possibles « .

Le secrétariat du CC du Parti communiste des travailleurs de Russie – Parti communiste communiste de l’Union soviétique (RKRP-PCUS) a publié une déclaration signée par le premier secrétaire du CC RKRP-PCUS, V. Tyulkin. La déclaration faisait référence aux prédictions populaires sur le meurtre et rappelait que » la réponse aux questions « Qui est le tueur ? et, plus important encore, « Qui en profite ? Il a souligné que c’est l’œuvre de l’impérialisme.

Selon la déclaration, au cours de la courte histoire des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, de nombreux meurtres ont déjà été commis, tant parmi les dirigeants politiques des républiques que parmi les commandants éminents des forces armées. La déclaration disait : » Ils tuent les personnalités les plus respectées du peuple – généralement plus à gauche, plus de convictions soviétiques que d’autres dirigeants. Tous ont l’idée commune exprimée dans la déclaration d’Alexandre Zakharchenko : « Dans le passé, le présent et l’avenir, nous nous considérerons toujours comme faisant partie de l’Union soviétique ».

La déclaration affirmait que Zakharchenko conservait le potentiel du pouvoir organisé des mineurs et des conducteurs de tracteurs pour contrôler la lutte politique et constituer le » pouvoir populaire » émergent. Zakharchenko avait poursuivi une ligne de nationalisations de grands moyens de production et de commerce, introduisant progressivement des éléments d’une économie planifiée » qui limitait l’appétit d’insatiables » chats gras » du capital, constituant 25% du potentiel industriel de l’Ukraine. En outre, Zakharchenko avait donné de l’importance au système éducatif comme » le facteur le plus important de la forteresse du futur État « .

En ce qui concerne le rôle du Kremlin, le RKRP-PCUS a également fait les affirmations suivantes : Nous ne sommes pas naïfs au point de supposer que les services spéciaux des républiques agissent de manière indépendante, sans la supervision et l’assistance des services russes compétents. En fait, cette aide n’a jamais été dissimulée par les autorités russes. La question se pose donc : Les autorités russes sont-elles si incompétentes et impuissantes qu’elles sont incapables de protéger même les plus hauts dirigeants de leurs alliés, ou n’ont-elles pas pour tâche d’empêcher la commission et la divulgation de ces crimes ?

La déclaration soulignait que » la pratique de la lutte montre encore et encore qu’une démocratie populaire pure, la soi-disant démocratie sous le capitalisme, n’existe pas et ne peut pas exister. La lutte pour une véritable démocratie n’est possible que sur le chemin de la lutte pour le socialisme, pour le pouvoir du peuple ouvrier, avec le rôle de leader de la classe ouvrière organisée ». Le CC du RKRP-PCUS a exprimé ses condoléances aux proches, amis et camarades d’armes d’Alexandre Zakharchenko, à tous les travailleurs du Donbass, déclarant que » malgré la lourde perte de Zakharchenko, les communistes de Russie, du Donbass et d’Ukraine continueront à combattre le fascisme, engendré par le capitalisme « .

source: