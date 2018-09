Nucléaire : un rapport confidentiel prône la construction de six EPR

Un article du « Journal de l’environnement » sur le rapport qui propose la constructions d’un nouveau mini programme nucléaire.

C’est un article informatif qui milite contre ce projet. Il nous confirme au moins dans un fait si Cohn Bendit accepte le poste proposé, il sait qu’il y a un choix français dans ce domaine, donc il le fait pour donner une chance supplémentaire à Macron pour les élections européennes quitte durant un bref temps faire semblant d’influencer ce choix. Les deux compères sont préts à n’importe quoi pour conforter cette Europe de l’oligarchie et de la mise en concurrence des travailleurs. L’argument écologique ne tient pas plus que celui de la démocratie contre le populisme. Tous ces discours sont destinés à masquer la profonde complicité de ceux qui ont choisi le capital contre le travail qu’ils soient pour ou contre le nucléaire face à cet enjeu là est simple gadget pour gogos.La seule chose qui fera reculer Cohn Bendit c’est de craindre que leur petit jeu soit éventé et qu’il ait tout à perdre en capital image comme Hulot et autre berne. (note de danielle Bleitrach)

Imprimer 2 Cette relance du programme électronucléaire français vise à maintenir les compétences du groupe EDF. Reste à le financer. Un article de notre partenaire, le Journal de l’environnement. Voilà qui devrait plaire au groupe EDF. Révélé dans l’édition du jour des Échos, un rapport classé secret-défense prône ni plus ni moins que le lancement d’un mini programme nucléaire en France. Commandée avant l’été par les ministres de l’Économie, Bruno Lemaire, et de la transition écologique d’alors, Nicolas Hulot, cette étude avait pour objet de faire le point sur « le maintien des capacités industrielles de la filière nucléaire en vue de potentielles nouvelles constructions de réacteurs ». Ou comment « les impacts d’éventuelles périodes d’inactivité […] et les conditions dans lesquelles les capacités industrielles requises pour la construction de réacteurs pourraient être remobilisées après une période d’inactivité prolongée ». Porte-avion nucléaire Au vu du nom des deux auteurs, on pouvait avoir une vague idée de la réponse à venir. Conseiller du président d’EDF, Yannick d’Escatha a fait l’essentiel de sa longue carrière dans l’industrie nucléaire. Après avoir participé au lancement du programme Messmer, ce spécialiste de la mécanique de rupture a travaillé 18 ans au CEA, avant d’entrer à EDF. Profil radicalement différent pour Laurent Collet-Billon. Ancien délégué général pour l’armement (DGA), cet ingénieur général de l’armement de classe exceptionnelle a supervisé la plupart des grands programmes d’armement de l’armée française. En 2016, il avait commencé à phosphorer sur les conséquences industrielles de la construction d’un nouveau porte-avion nucléaire. EPR light Sans surprise, le rapport d’Escatha-Collet-Billon préconise une relance du programme électronucléaire français. Le maintien des compétences tricolores en matière d’ingénierie nucléaire (aujourd’hui concentrées au sein du groupe EDF) et de génie civil passe par la construction de 6 réacteurs EPR, à partir de 2025. Le temps, sans doute, de mettre au point la version allégée du réacteur franco-allemand, promise depuis deux ans par EDF. La mise en chantier de ces nouvelles tranches se ferait à un rythme biennal. La Belgique sortira du nucléaire en 2025 Le gouvernement belge a approuvé un nouveau pacte énergétique qui permettra au pays d’éliminer progressivement l’énergie nucléaire entre 2022 et 2025. Décrue nucléaire Ce rapport, qui sort du champ tracé par ses commanditaires, pose la question de la poursuite du programme nucléaire français. Programme qui doit, en principe, constituer l’un des principaux chapitres de la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), désormais attendue pour le mois d’octobre. A priori, rien n’interdit de construire des réacteurs EPR tout en réduisant la part de l’énergie nucléaire dans le bouquet électrique. Par exemple, en conjuguant fermetures de centrales et réduction de la production unitaire des réacteurs. Ce matin, sur France Inter, le rédacteur en chef des Échos, Dominique Seux, a d’ailleurs évoqué la conclusion d’un accord au sein du gouvernement sur le passage de 75 % à 50 %, en 2035, voire 40 % après 2040. Subventions atomiques Reste à trouver le moyen pour EDF de financer un tel chantier. Selon ses estimations (qui ont toujours été très optimistes), l’EPR de nouvelle génération devrait coûter 5 milliards d’euros pièce. Soit 30 milliards à décaisser pour un industriel déjà bien endetté. Depuis quelques mois, Jean-Bernard Lévy, PDG de l’électricien, préconise de recourir au système de subvention mise en œuvre outre-Manche pour payer la construction de la centrale nucléaire de Hinkley Point C. Un dispositif dont l’économie n’est en rien assurée en cette période où la consommation d’électricité est appelée à stagner. «L’industrie du nucléaire joue avec le feu » Dans Nucléaire, danger immédiat, Thierry Gadault et Hugues Demeude dressent un bilan alarmant de l’état des centrales nucléaires françaises. Rencontre avec l’un des auteurs. Un article de notre partenaire l’Ouest-France. Des Chinois en France ? Un dispositif qui implique de surcroit que des investisseurs prennent une forte participation au capital des centrales. Au Royaume-Uni, c’est le partenaire historique d’EDF, China General Nuclear Power Group, qui s’y est collé. Contre la promesse, faite par le gouvernement britannique, de pouvoir un jour construire un réacteur chinois (le Hualong) dans le Suffolk. On peut douter qu’un pareil accord puisse être signé avec le gouvernement français, fut-il libéral.

Publicités