LE PCF EST DE RETOUR, IL FAUDRA DÉSORMAIS COMPTER AVEC LUI, LE SIGNAL FORT QUE DOIT DONNER NOTRE CONGRÉS

Autant je pense qu’il faut être fraternels dans les débats du Congrès, autant inventer qu’il n’y a pas de différence entre la base commune de la direction et la nôtre, celle du Manifeste du XXI e siècle est faux.

Si pour que cette fraternité ne soit pas mise en cause au point que cela affaiblisse nos combats communs, il faut partir de l’idée que derrière chaque choix individuel de vote, il y a – au moins à la base- une volonté commune d’agir au mieux dans le sens de notre engagement de communiste, cela n’est pas contradictoire au contraire avec un débat politique sur le fond, sur les idées, sur les conséquences, sur le bilan de nos expériences.

Si nous, les signataires du manifeste du parti du XXI e siècle, avons été contraints de produire une autre base commune alternative c’est parce que celle de la direction n’était pas amendable et , en particulier faute d’un bilan clair, elle nous conduisait dans la poursuite d’une ligne antérieure, vers l’effacement intégral…

Que la direction soit désormais obligé de tenir compte de l’existence de ce puissant mouvement des communistes pour se ré-approprier leur parti est une bonne chose, parce qu’à travers cette reconnaissance la prise de conscience de tous s’accélère, mais il ne faut pas non plus entretenir des illusions: Oui il y a désormais une tonalité plus combative, mais on mesure bien à quel point il y a constamment un retour, à chaque événement à la vision jamais remise en cause au moins du Congrès de martigues.