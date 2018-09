LA SALLE DE BAIN DE FRIDA

Si l’on connaît les sympathies de Frida Kalho et de son époux le très grand peintre Diego Rivera pour Trotski lors de son exil au Mexique, ignorer à quel point ces deux artistes n’ont jamais pour autant renié l’URSS y compris « stalinienne ». Nous sommes devant un autre continent, une histoire d’une violence inouÏe mais aussi des données anthropologiques qui remontent sans cesse à la surface pour expliquer l’adhésion jamais reniée au communisme. La Photographe mexicaine gracia Iturbide a su saisir l’extraordinaire modernité de ce mausolée à la gloire de son épouse clos à sa mort par Diego. une autre version de la plaie et le couteau d’Aragon. L’Histoire dans ce qu’elle a de plus grand, la peine et le corps des êtres humains, le matérialisme et le combat. C’est si fort qu’une exposition en Hongrie aujourd’hui dans le pays fasciste d’orban provoque des protestations de l’extrême droite dénonçant une apologie du communisme. (note de danielle Bleitrach)

La formidable photographe mexicaine Graciela Iturbide a réalisé une exposition sur « El baño de Frida Kahlo« . Depuis 50 ans la salle de bain de l’artiste était scellée selon la volonté de son mari Diego Riviera. La directrice de la maison-musée de Frida a ouvert les portes de ce temple de faïence à l’oeil merveilleusement profanateur de Iturbide. Sobriété de chambre funéraire, souvenirs de la douleur du corps infirme,corsets,béquilles,drogues,appareillage rustique pour avortement, affiches communistes… On se croirait dans un tableau de la mexicaine, une ultime installation post mortem témoignant de ses expériences, angoisses et fantasmes. Tout est capté avec le sens du morbide, du hiératique et du sanglant dont l’une et l’autre, peintre et photographe, sont les expertes.

Publicités