Quelle image du communisme avons nous laissé s’installer?

Qui a laissé s’installer la monstrueuse équivalence entre communisme et nazisme? Est-ce que les communistes occupés à suivre la social-démocratie ont vraiment mené un combat contre ce négationnisme ? Quand ceux qui la dénonçaient étaient taxés d’être des staliniens, censuré, interdit dans la presse communiste qui s’ouvraient largement à ceux qui entretenaient une telle image ?

NON ! Nous n’avons pas combattu cette indignité et aujourd’hui, l’équivalence immonde est là, jusque dans les manuels scolaires de nos enfants.

Quant à la Chine, les mêmes nous ont seriné que c’est une dictature capitaliste, faut-il s’en contenter? Que savons nous réellement de cet immense pays passé en peu de temps du MOyen âge à la première puissance du monde, gouvernée par un Parti communiste ?

Quelle image du communisme avons-nous laissé construire?

Est-ce que l’affirmation d’un communisme original qui serait le nôtre à nous PCF tout seuls comme des grands suffisait? Alors même que nous ne cessions de nous affaiblir en nous compromettant toujours plus avec une social démocratie, gestionnaire du capital et anti-sociale?

Non certainement pas.

En laissant détruire l’image du communisme, en acceptant si peu que ce soit cett abominable équivalence, nous avons laissé les conditions du fascisme prospérer même si on ne peut pas nous accuser de pas l’avoir dénoncé, au point d’aller jusqu’à voter Macron.

Il faut faire mieux et revoir la copie.. ce sera difficile parce que le stéréotype immonde est bien installé jusque dans l’esprit de certains « communistes » ou qui se prétendent tels… Mais il est urgent de refuser qu’il en soit ainsi, d’accepter cette ignominie.

« Placer sur le même plan moral le communisme russe et le nazisme fascisme, en tant que tous les deux seraient totalitaires, est dans le meilleur des cas de la superficialité, dans le pire c’est du fascisme. Ceux qui insistent sur cette équivalence peuvent bien se targuer d’être démocrates, en vérité et au fond de leur coeur, ils sont déjà fascistes; et à coup sûr ils ne combattront le fascisme qu’en apparence et de façon non sincère, mais réserveront toute leur haine au communisme« Thomas Mann cité par D. Losurdo

Tout individu sensé et haissant le fascisme qui nous menace ne peut qu’adhérer à ce constat de Thomas mann. Aurait-il été censuré par l’Humanité aujourd’hui?