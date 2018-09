l’URSS vingt ans après… Qui sont les criminels, ceux qui font silence …

Je vous propose une lecture attentive de ces textes qui j’espère vous donnerons envie d’aller plus loin dans la connaissance d’un passé et d’un monde que l’on nous a complètement dénaturé, le pire étant que dans cette opération, ont participé a la curée,ceux là même a qui nous accordions notre confiance et qui étaient les débiteurs de cette expérience, les communistes eux-mêmes et surtout leur dirigeants. C’est la fameuse mascarade contre le Stalinisme, ouverte par le 20è congres du PCUS et dont les failles travaillaient souterrainement les consciences . La chute du mur et un sentiment étrange d’autophobie allait parachever l’ouvrage.

Comme le précise Danielle dans le prologue a son entretien, ce livre constitue « une sorte de montée vers le drame, la découverte de l’abominable ». Il montre, un regret quasi universel de l’URSS qui se fait sentir un peu partout . « Il est évident que si on gratte le Russe on découvrira obligatoirement par dessous du soviétique » écrit le blogueur Sibérien du Club d’Izborsk dans le magnifique texte « les dernier des enfants soviétiques » . Comme tant d’autre autour de lui, ce dernier constate que la réalité post-soviétique est en tout point inférieure à la réalité soviétique. (voir ci-dessous)

Si la lecture de l’URSS vingt ans après « passe de moment cocasses à l’angoisse et a la tristesse », elle permet aussi de comprendre les paradoxes qui font la réalité de ces anciens territoires soviétiques et les conflits dans lesquels sont pris ceux qui les habitaient : a savoir quelque chose qui hésite entre le regret de ce qui a été perdu et la conscience que les responsable de ces faits sont les communistes qui étaient alors au pouvoir.

Cela donne quelque chose qui laisse démuni pendant un certain temps et qui explique l’espèce de narcose dans laquelle ces peuples sont tombé puisque que la seule forme d’organisation dont il disposaient était celle qui trahissait ( ex la soirée hallucinante et pourtant combien réelle des trois dirigeants qui décident contre l’avis du peuple la fin de l’Union en étant complètement bourrés)

Ce livre et les anecdotes qu’il rapporte nous aide a comprendre ce que Danielle Bleitrach expose avec une grande clarté dans l’entretien qu’elle a donné a rouge midi. Si le fascisme est toujours un simulacre de la révolution il est d’abord et avant tout la carte que joue le capital pour imposer son ordre et sa volonté a un peuple rétif. Les oligarques ne sont pas des monstre locaux produit par un système corrompu, ils sont totalement lié au capitalisme de nos pays et agissent dans le cadre d’intérêts qu’ils ont en commun.

L’impérialisme américain est en crise, il joue sa survie dans cette région et semble déterminé a nous entraîner dans une guerre par procuration avec la Russie pour défendre sa suprématie menacée. Nous devons comprendre que pour cela il lui faut avant tout évité une Europe de l’atlantique a l’Oural car il a besoin de la zone que représente l’Union Européenne pour étendre son marché de libre échange, qu’il négocie en coulisse dans le même temps..Il a besoin d’implanter l’OTAN a cette fin et pour cela faire couler le sang en Ukraine.

Gilbert Rémond