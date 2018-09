Les camarades du Donbass nous envoient ce texte sur le drame que vit ce pays et sur la mort de leur dirigeant

С начала гражданской войны на Украине погибло по официальным данным порядка 15000 человек, однако реальные потери только гражданского населения Донбасса могут достигать 25000 человек, а общие потери сторон превысили 100000 убитых. Такие ужасающие цифры прямо указывают на геноцид народа со стороны правительства Украины. Все попытки России остановить войну и нормализовать гуманитарную ситуацию в регионе встречают жесткое противодействие США и их союзников по NATO. По прошествии трёх лет стало очевидным, что достигнутое с огромным трудом в 2015 году при посредничестве России мирное соглашение не привело к миру на Донбассе, а было использовано Украиной для восстановления своего военного потенциала и подготовки очередного наступления. В этом Украине активно помогают страны Запада. В 2014 году на Украину хлынул поток оружия из стран НАТО: США, Великобритании, Германии, Венгрии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Болгарии, – которое каждый день убивает не только бойцов ополчения, но также женщин, стариков и детей. А количество беженцев вообще трудно поддается подсчёту. Кроме вооружения на Украину из тех же стран прибыли сотни « солдат удачи », придерживающихся нацистких взглядов, имеющих богатый опыт проведения карательных операций в похожих конфликтах в Югославии, Ираке, Ливии и на африканском континенте. Режим, воцарившийся сейчас на Украине, стал настоящим раем для неонацистов со всего мира. Сегодня можно смело констатировать завершение формирования на территории Европы первого после 2-й мировой войны и Нюрнбергского трибунала фашисткого государства, что подтверждается ежедневно принимаемыми украинской властью законами, которые прямо запрещают деятельность коммунистической и других левых партий, ограничивают права национальных меньшинств, в том числе на получение образования на родном языке, возвеличивают нацистких преступников. По отношению к Донбассу, который открыто восстал против фашистского переворота, Украина при подстрекательстве и прямой поддержке Запада проводит политику экономического удаления. Введённая в 2016 году экономическая блокада региона привела к неисчислимым страданиям местных жителей. Только благодаря гуманитарным операциям России регион избежал голода. Необходимо довести до мировой общественности введение Украиной водной и энергетическую блокады Крыма, являющейся вопиющим примером государственного терроризма со стороны Украины (ограничение водоснабжения и электроснабжения Крыма). Восоединение Крыма с Россией произошло по инициативе народов Крыма, не желающих быть под пятой украинского государственного фашизма. Крым вошёл в состав России на основе народного референдума, согласно свободного волеизъявления народа и опираясь на решение парламента Республики Крым. Вместе с возвращением Крыма в Россию, в республику пришли процветание и порядок. Строятся дороги, восстанавливается энергетика, инфраструктура и социальное обеспечение населения. Крым процветает несмотря на западные санкции, которые мешают скорейшему восстановлению Республики после почти 25-летнего запущения Украиной. Отдельно отмечу, что ситуация, сложившаяся после февраля и мая 2014 года, активизировала и подняла на новый уровень волонтёрское и интернациональное добровольческое движение. На сегодня против фашизма за независимость народных республик от агрессора плечом к плечу воюют добровольцы со всего мира, это не только украинцы, русские и граждане из бывшего СССР, но и французы, сербы, немцы, болгары, американцы и др. Заявления о якобы присутствии на территории ЛНР и ДНР российских войск ничем не подтверждены, потому что их там физически нет. За последние четыре года активность разведки стран НАТО и прежде всего Пентагона, в том числе и с помощью современных технических средств, выросла в разы. Они тщательно отслеживают границу РФ с юго-востоком Украины и до сих пор никаких свидетельств ими не получено. Мониторинг осуществляется также и миссией ОБСЕ, которая, кстати, занимается ещё и разведкой дислокации вооруженных сил ДНР и ЛНР с последующей передачей информации ВСУ. Такое поведение международной организации является нарушением её же устава. Неоднократно были замечены спецсредства разведывательного характера и оружие в их автотранспорте, о чём была извещена штабквартира миссии ОБСЕ. Скандал завершился отстранением представителя по Украине и только. Преступления ВСУ и других силовых структур Украины имеют весь спектр нарушений конвенции ООН по правам человека: это не только ведение войны запрещёнными способами (обстрелы из тяжёлого вооружения жилых районов с преимущественно гражданским населением, применение запрещённых боеприпасов), но и осуществление пыток, незаконное ограничение свободы, внесудебные расправы и убийства, причём очень многие из убийств осуществлены с особой жестокостью и изуверством, подобным и хуже чем в период Великой Отечественной войны. Несмотря на официально действующее перемирие, Украина ни на день не прекратила обстрелы жилых кварталов. Низкий уровень дисциплины военнослужащих Украины, употребление алкоголя и наркотических средств приводит к террору в отношении мирных граждан, проживающих в непосредственном соседстве с расположениями ВСУ. С января 2018 года правительство Порошенко активизировало подготовку к боевым действиям против республик. К линии разграничения подтягиваются тяжёлые артиллерийские системы, танки, реактивные системы залпового огня. В приграничные территории прибывает новый личный состав. Всё это, а также последние заявления Порошенко о намерении силой подавить непокорные регионы Донбасса, указывает на скорое начало полномасштабной военной операции Украины, которая приведёт к огромным потерям среди гражданского населения. Сегодня все демократические и свободные страны должны резко осудить политику Киева. Неадекватность и агрессивность правительства Украины ведёт к развязыванию войны в Европе, грозящую новыми жертвами.Все демократические и свободные страны должны призватьООН к созданию комиссии по расследованию преступлений Украины в отношении гражданского населения Донбасса и ввести эмбарго на поставки украинскому режиму любых видов вооружений.

Depuis le début de la guerre civile dans l’Ukraine, environ 15000 de personnes ont été tués selon les données officielles, mais les vrais chiffres des pertes de la population civile Donbass peuvent atteindre 25000 de personnes, et la perte totale des parties a dépassé les 100000 de morts. Ces terribles chiffres indiquent clairement que le génocide du peuple á été commis par legouvernement de l’Ukraine. Toutes les tentativesde la Russie d’arrêter la guerre et de normaliser la situationhumanitaire dans la région rencontrent de fâroche opposition des états-UNIS et de leurs alliés de l’OTAN. Au bout de trois ans, il est devenu évident que l’accord de paix conclu avec une grande difficulté en 2015 avec la médiation de Russie n’a pas conduit à la paix dans le Donbass, et a été utilisé par l’Ukraine pour rétablir ses capacités militaires et de préparer l’offensive suivante. Les pays Occidentaux aident activement à l’Ukraine dans cette affaire. En 2014, les flux d’armes des pays de l’OTAN: états-UNIS, royaume-Uni, de l’Allemagne, de la Hongrie, de la Pologne, de la Lituanie, de la Lettonie, l’Estonie, la Bulgarie, – a jailli sur l’Ukraine. Chaque jour, c’est l’arme tue pas seulement les combattants de la milice, mais aussi de femmes, de vieillards et d’enfants. Et le nombre de réfugiés en général est difficile à calculer. Hors mis les armes, à partir de ces mêmes paysdes centaines de « soldat de fortune » qui adhèrent à l’idée nazi et qui ont une vaste expérience de la conduite des expéditions punitivesdans de semblables conflits en Yougoslavie, en Irak, en Libye et sur le Africain continentsont arrivés dans l’Ukraine.Le régime qui s’est installé maintenant dans l’Ukraine est devenu un véritable paradis pour les les néonazis du monde entier. Aujourd’hui, nous pouvons résolument constater l’achèvement de la formation de la première après la Seconde Guerre Mondiale et du Nuremberg tribunal l’état fasciste sur l’Europe territoire.Cela se confirme journellement prises par les autorités ukrainiennes à des lois qui interdisent expressément les activités des communistes et autres gauchistes, qui restreignent les droits des minorités nationales, incluant les droits de recevoir un enseignement dans leur langue natale, et glorifient les criminels nazis. L’Ukraineà l’instigation et l’aide directe de l’Occident mène une politique de l’élimination économique pour contrecarrer le Donbassqui a ouvert une rebellion contre le soulèvement révolutionnaire. Le blocus économique de la région, qui a introduit en 2016, a provoqué des souffrances indicibles chez les résidents locaux. Seulement grâce à des opérations humanitaires de la Russie la région a échappé à la famine. Il est nécessaire apporter à la communauté mondiale l’information sur le blocus de l’eau et de l’énergie de la Crimée par l’Ukraine, qui est un exemple flagrant de terrorisme étatique de la part de l’Ukraine(limitation de approvisionnement en eau et en énergie électrique de la Crimée). La réunion de la Crimée avec la Russie a eu lieu à l’initiative des peuples de la Crimée, qui ne veulent pas être sous le talon du fascisme étatique ukrainien. La Crimée a rejoint la Fédération de Russie sur la base d’un référendum populaire, selon la libre volonté du peuple et sur la base de la décision du Parlement de la République de Crimée. Avec le retour de la Crimée en Russie, la prospérité et l’ordre sont venus à la république. Des routes sont construites, l’énergie, les infrastructures et la sécurité sociale de la population sont en cours de restauration. Crimée s’épanouit, malgré les sanctions occidentales, qui entravent la restauration rapide de la république après presque 25 ans de négligence Ukraine. Par ailleurs, je note que la situation, qui prévaut depuis février et mai 2014, a intensifié et a soulevé un nouveau niveau de volontaire et internationale le mouvement volontaire. Aujourd’hui, les bénévoles du monde entier se battent au coude à coude contre le fascisme pour l’indépendance des républiques populaires de l’agresseur. C’est volontaires non seulement les ukrainiens, les russes et les citoyens de l’ex-URSS, mais aussi les français, les serbes, les allemands, les bulgares, les américains et al. Les déclarations au sujet de la prétendue présence des arméesrusses sur le territoire de laRépublique Populaire de Donetsket de laRépublique Populaire de Lugansk n’est pas confirmée, parce que ils n’étaient pas là physiquement.Ces quatre dernières années, l’activité de renseignement des pays de l’OTAN et en premier lieu le Pentagone à l’aide de moyens techniques modernes a augmenté à plusieurs fois. Ils suivent de près la frontière de la Fédération de Russie du Sud-Est de l’Ukraine et jusqu’à présent, aucune preuve n’a été reçu.Le suivi est également assuré par la mission de l’OSCE qui, par ailleurs, explore de la dislocation des forces armées de la République Populaire de Donetsk et de la République Populaire de Lugansk et transfere d’informations a les Forces armées de l’Ukraine.Ce comportement à une organisation internationale est une violation de ses statuts.À plusieurs reprises les moyens spéciaux de reconnaissance et les armes ont été repérés dans leurs automobile véhicules. Ce sujet a été notifiée par le quartier général de la mission de l’OSCE.Le scandale s’est terminé la démission du représentant de l’Ukraine et de seulement. Les crimes commis par les Forces armées de l’Ukraine et lesautres forces de sécurité ont toutes une gamme de violationsde la Convention des ONU sur les droits de l’homme: ce n’est pas seulement la conduite de la guerre par des moyens prohibés (les bombardements d’armes lourdes dans des zones résidentielles où vivent principalement la population civile, l’utilisation illicites de munitions), mais aussi l’exercice des tortures, la restriction illégale de la liberté, les exécutions extrajudiciaires et en plus un grand nombre de meurtres a été commis avec une extrême atrocité et fanatisme, analogue à et il est pire qu’à en temps de la Grande guerre Patriotique. Malgré la trêve en vigueur officiellement, Ukraine n’a pas cessé marteler les quartiers résidentiels pas pour un jour. Le faible niveau de la discipline des militaires de l’Ukraine, la consommation d’alcool et de drogues a aconduit à la terreur contre des civils, qui vivant dans le voisinage immédiat des points d’emplacement de les Forces Armées Ukrainiennes. À partir de janvier 2018 le gouvernement de Porochenko a intensifié les préparatifs d’un combat contre les républiques. L’artillerie lourde, des chars, des systèmes d’une salve approcher ligne de démarcation. Un nouveau personnel de l’armée arrive dans les zones frontalières. Tout cela, ainsi que les dernières déclarations de Porochenko sur l’intention réprimer par la force les rebelles régions du Donbass, signale à la imminent pleine échelle opération militaire de l’Ukraine, ce qui entraînera d’énormes pertes parmi la population civile. Aujourd’hui, tous les pays démocrates et libres doivent fortement condamner la politique de Kiev. L’insuffisance et l’agressivité du gouvernementde l’Ukraineconduit au déclenchement de la guerreen Europe, qui menace les nouvelles victimes. Tous les pays démocrates et libres doivent faire appel à les Nations Unies à créer une commission d’enquête sur les crimes de l’Ukrainecontre la population civiledu Donbass et d’introduire un embargo sur la livraison de toutes sortes d’armes au régime ukrainien.