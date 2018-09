La participation de troupes chinoises à des exercices militaires russes renforce les relations : Kremlin

L’annonce de la Chine indiquant qu’elle participerait aux manoeuvres militaires russes « Vostok-2018 » ou « Est-2018 », démontre la progression de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les exercices Vostok-2018, qui auront lieu du 11 au 15 septembre, engagera 300 000 soldats, environ 36 000 véhicules militaires et plus de 1 000 avions des districts militaires orientaux et centraux de la Russie et la Flotte Nord.

La Chine déploiera près de 3 200 soldats, ainsi que 900 pièces d’armement et 30 avions à aile fixe et hélicoptères pour participer à des exercice de tir à balle réelle et de contre-attaque, a fait savoir la semaine dernière le ministère chinois de la Défense nationale.

Les armées des deux pays procéderont à des exercices communs dans la zone de formation de Tsougol dans la région russe de Transbaïkalie du 11 au 15 septembre.