Il est temps que les communistes interviennent et ne laissent plus aucun espace aux fascistes, aux fausses belles âmes…

Partons de l’actualité immédiate de cette rentrée pour mieux saisir les enjeux de notre congrès, nos points d’appui, nos obstacles et en quoi la crise économique, politique, sociale que traverse notre pays a besoin de ce parti communiste .le Congrès n’est pas un conclave, les communistes continuent à agir, à se mobiliser, mais ils en profitent aussi pour s’interroger sur la manière dont cette action peut devenir plus efficace, plus à la hauteur des coups portés.

Aujourd’hui i face à l’assaut incroyable que le capital mène contre la majorité de la popualtion, et en particulier les retraités, les chômeurs, mais aussi les salariés dont le salaire ne suffit plus à assurer la survie, la jeunesse à qui l’on refuse le droit à une formation, à pouvoir même fonder un foyer le « que faire? »se pose, le diagnostic ne suffit plus….

Ils ont le pouvoir, « ils » font ce qui leur plait, il n’y a personne…Voici ce qu’on nous dit et quand on parle du pCF de ces propositions, il n’est pas rare que notre interlocuteur ajoute « les communistes? Vous existez encore? » Qu’on en soit arrivé là mérite un bilan, non pour se battre la coulpe mais pour faire autrement, tirer partie des erreurs.

Un nombre grandissant de français, parmi les plus pauvres mais pas seulement, s’accordent sur le rejet de cette présidence et de son gouvernement. Rarement un président et un gouvernement ont accumulé à un rythme aussi accéléré tant de mesures impopulaires, injustes, humiliantes. Des mesures parfaitement inefficaces si l’on considère les buts affichés, très efficaces si l’on considère les bailleurs de fond, les sociétés d’assurance comme AXA qui guettent le démantèlement de la sécurité sociale et ont financé la campagne de Macron, plus généralement le capital financier et ses monopoles.

Ce que ressentent les Français c’est la caractère gratuit des insultes dont on les abreuve, et s’en suit la débâcle de l’image gouvernementale, de son président mais aussi le sentiment d’être devant le mur des institutions, celui d’un rapport des forces. défavorable. Au niveau national comme à celui de cette formidable usine à gaz qu’est l’Europe dans laquelle prolifèrent marchand d’armes, monopoles financiarisés, seul pouvoir des gouvernements sans la moindre contestation citoyenne possible…

Les « affaires » se multiplient. La minable corruption dont elles témoignent est simplement de la broutille par rapport à la saignée monstrueuse exercée sur notre économie par ce grand capital, mais ces scandales à répétition, peuvent aider à faire percevoir la manière dont le capital ne peut survivre qu’en engendrant toujours plus de parasites dont le coût vient encore grever le salariat, piller toutes les richesses, asphyxier la production. C’est pour cela qu’il est sénile parce qu’il ne porte plus le moindre progrès, seulement de la destruction, des êtres humains comme de la planète .

Ces « affaires », cette âpreté des favoris et du prince, sont la pointe de l’iceberg, elle rendent lisible l’injustice du traitement, les insupportables privilèges quasi féodaux. ,L ‘exploitation capitaliste à son stade sénile paraît condamné à ne produire que des gouvernements qui ont vocation de marquer leur mépris du peuple, le fait du prince., à violer la démocratie dont la bourgeoisie ne cesse de s’attribuer les mérites.Parler des Lobbies présente l’avantage pour ce capital de mettre sur le même plan le 1 million de chasseurs avec des géants de la finance, sans parler de ceux de l’armement.

Face à cette révélation de la nature actuelle du pouvoir capitaliste, c’est la débâcle de ceux qui font profession de leur image et en tirent non seulement les émoluments de leurs prestations, mais les bénéfices secondaires et plus que confortables de la publicité, ils se rendent compte des dégâts. Les rats médiatiques découvrent qu’on a voulu en faire des faire-valoir, des pantins et ils quittent le navire en perdition, en essayant d’apparaître comme des consciences en éveil. Nicolas Hulot est venu nous expliquer à quel point la planète en danger avait besoin de lui (et de son shampoing Ushuaïa parfaitement polluant), Stéphane Berne suit et Cohn Bendit balance entre son appétit pour le pouvoir et sa crainte qu’il n’y ait rien à gagner à se commettre avec celui-là.

les patrons eux mêmes s’inquiètent de l’absence de savoir gouverner de leur poulain qui pourtant ne refuse rien à une partie d’entre eux, le grand capital, Macron après avoir divisé les Français, les couches populaires opposées à une pseudo élite jeune des gagneurs, est-il en train de diviser le patronat, les très riches et les autres? Même les patrons finissent par s’apercevoir que les frais financiers, ce qu’exigent d’eux les banques les asphyxient plus que le coût de la main d’oeuvre. Que les solutions qu’on leur propose en rajoutent en bureaucratie et ne conviennent qu’aux très grosses société.

Vous vous souvenez de cette image du paysan à la veille de la Révolution française portant sur son dos le clergé et la noblesse… Aujourd’hui chaque salarié porte sur son dos un poids infiniment plus monstrueux, il suffit de songer aux dépenses d’armement mais aussi à tout ce que la finance exige, à tout ce personnel parasitaire de la corruption que le capitalisme engendre, chaque producteur nourrit ce monstrueux échafaudage. Pour continuer à lui en ajouter sur le dos, il faut désormais recourir au fouet.

Quel atout reste-t-il aux bailleurs de fonds du grand capital qui n’arrivent à trouver un personnel politique capable de tenir le mécontentement populaire? Comment concilier les appétits monstrueux d’un capitalisme destructeur avec l’art de manipuler les peuples. Si la démocratie y compris sous sa forme la plus autoritaire, caricaturalement autocratique à la Macron et les institutions les plus « monarchiques » qui soient celles de la Ve république que l’on rend de plus en plus resserrée autour de l’autocrate n’y suffisent plus, si la bureaucratie européenne dévouée aux seuls intérêts du capital sur le travail, ne fait plus recette, parce que tout paraît joué d’avance, il reste le fascisme.

Nous communistes devons désigner clairement les parasites qui font toujours plus pression sur le travail pour un capital qui n’en a jamais assez. .C’est de là que part toute la vermine d’une corruption qui ruisselle d’eux comme de toute charogne en décomposition.

Tant que le diagnostic et les solutions préconisées viseront à entretenir la confusion sur la nature du mal et donc des solutions à apporter la politique ne sera qu’un jeu de dupes, vécu comme tel, des déception en chaîne. C’est pour cela que les communistes doivent développer leur propre projet, le faire partager le plus largement possible avant toute alliance générant la confusion.Il y a ceux qui , comme le prima donna, qui quittent le gouvernement en espérant sauver leur propre image et qui prétendent eux feraient mieux, n’ont rien de proposer de différent/ ON les a tous essayés, y compris le front national sous Vichy.

Il faut inlassablement retourner à l’essentiel dans ces temps de dévoiement. Avec tous ceux qui prétendent critiquer la politique de macron, jouer l’opposition y compris sur des bases pseudo nationales ou anti-impérialistes et qui sauvent encore les bailleurs de fond, le capital en créant des leurres au désespoir des victimes de l’absolutisme capitaliste; ceux qui prétendent faire haïr à chacun plus pauvre que soi et qui nous incitent tous chercher le responsable de nos maux du côté du migrant.. Ceux qui utilisent la misère , la détresse de pauvres gens pour diviser les victimes, ceux qui vont désormais jusqu’à attaquer physiquement des gens dans le malheur, cette extrême-droite qui n’a pas changé et se montre toujours prête à chercher des boucs émissaires dans l’étranger, ceux qui ont une race et des mœurs « inférieurs » selon eux. Ils sont puissamment aidé par un fascisme créé dans les guerres que l’occident à installé au Moyen Orient, tout autour de la méditerranée et dont les principales victimes sont les musulmans et fascisme que pourtant on continue à baptiser islamiste.

Ce que tous ces gens là détruisent en instaurant terrorisme et désordre, c’est ce que nous communistes avons construit après avoir donné le sang de nos militants dans la lutte contre Vichy et l’occupant. Leur désordre sert même de prétexte à renforcer l’appareil répressif qui va être utilisé contre ceux qui combattent l’exploitation. Suffit-il de dire cela? Non mais il faut aussi le dire en pensant les moyens d’aujourd’hui, alors même que l’organisation du parti a été détruite et la formation idéologique de ses militants abandonnée.

Il y a aussi le résurgence de l’antisémitisme qui prend des proportions de plus en plus insupportable. Là aussi il a été entretenu par ceux y compris en Europe même qui ont commencé à identifier communisme et nazisme et de là désormais se contentent de traquer les seuls communistes. le fascisme antisémite est leur oeuvre même si les réseaux sociaux débordent de cette merde puante et débile (1) La politique européenne qui a favorisé la propagande anticommuniste et montré de singulières complaisances pour la résurgence de l’extrême-droite est responsable, mais est-ce que les communistes occupés à suivre la social démocratie ont vraiment mené un combat contre cette monstrueuse équivalence? NON et aujourd’hui elle est là jusque dans les manuels scolaires de nos enfants. Quant à la Chine ils ne cessent de répéter que c’est une dictature capitaliste, faut-il s’en contenter? Quelle image du communisme avons-nous laissé construire? Est-ce que l’affirmation d’un communisme original qui serait le nôtre suffisait alors mêmes que nous nous compromettions toujours plus avec une social démocratie, gestionnaire du capital et anti-sociale? Non certainement pas. Nous avons laissé les conditions du fascisme prospérer même si on ne peut pas nous accuser de n’avoir cessé de le dénoncer au point d’aller jusqu’à voter Macron. Il faut faire mieux.

C’est parce qu’il y a de plus en plus de mécontentent chez les couches moyennes, chez les petits patrons que ces leurres de la haine et ses discours vides de réalité gagnent en audience, le prolétariat lui quoiqu’en dise s’abstient en priorité.

C’est un peu rustique de dire cela, mais tant qu’on ne s’attaque pas à la racine du mal à ce que le Capital prétend faire de nous comme de la planète, nous engendrerons des illusions et du désespoir, de l’inertie et de la corruption et ce sera la rage petite bourgeoise qui prendra le dessus..

Les communistes seront toujours jugés sur ce qu’ils sont capable d’obtenir en matière de paix et de justice sociale, dénoncer le capital c’est se donner une stratégie qui s’attaque à l’essentiel.

Donc nous avons un urgent besoin d’un parti communiste qui ne se contente pas de tenter de se fondre dans une social démocratie en pleine déroute mais assume pleinement sa spécificité, son ancrage dans les couches populaires et son opposition de fond à ce capitalisme qui est en train de crever au milieu de nous et dont le cadavre nous asphyxie de ses puanteurs. Les communistes dans cette rentrée sont indignés, mobilisés, hier nous étions plus que jamais nombreux à notre réunion de cellule, nous avons adopté un plan de travail très offensif et nous poursuivons les discussions sur le congrès dans le climat fraternel qui est le notre. Où trouve-t-on un tel potentiel ? Est-ce qu’on va l’utiliser pour avancer, désigner les responsables, proposer d’autres choix ?

C’est l’enjeu de ce congrès, est-ce que oui ou non il y aura un changement dans ce parti, sera-t-il capable d’affronter en parti communiste digne de ce nom la situation que traverse notre pays ou poursuivra-t-il dans cette ligne catastrophique qui consiste au nom d’un pseudo rassemblement à se faire accepter des médias, de la social démocratie quitte à renoncer à ses militants et à la confiance populaire. Ce n’est pas seulement une question d’hommes, de dirigeants mais de la capacité dont ceux-ci témoigneront pour impulser cette ligne nouvelle et pour donner par le renouvellement même un signal fort à notre pays et au monde: Le parti communiste français est de retour et vous devez compter avec lui.

https://histoireetsociete.wordpress.com/2018/08/31/des-choix-davenir/

Danielle Bleitrach

A titre d'exemple voici le genre de littérature que je vous économise sur ce blog et que je reçois systématiquement. Jamais mon blog ne leur accordera le moindre espace, il est bon qu'il le sache:

