l’insoutenable légèreté des nantis à la veille des révolutions

ce n’est peut-être pas de l’ordre du hasard si Macron , son épouse, apprécient tellement la conception de l’histoire de Stephane Bern, le chroniqueur des foucades des princes et de ce qu’il convient de leur pardonner parce qu’ils ont le charme et l’aisance des nantis.

Les affaire qui se succèdent autour de la présidence, son épouse, font songer à celle du collier de la reine, elles choquent tant elles offrent un contraste entre ce qui est exigé du peuple et l’arrogance assumée des nantis et de leurs favoris en matière de pillage du bien public .

Prenez la nomination d’Agnès Saal. Souvenez cette dame qui avait réussi à avoir des notes de taxi si faramineuses qu’elle avait été obligée de démissionner pour détournement de fond public. Et bien elle vient d’être nommée à un poste de haut fonctionnaire à « l’égalité et à la diversité », ce qui ne s’invente pas, et où? Au ministère de la Culture de madame françois Nyssen qui n’avait pas besoin en ce moment de charger la barque de l’irresponsabilité en matière de respect du droit public.

Le privilégié prônant le retour à la nature, à la simplicité du dépouillement des sectes quand on sait l’influence d’un Pierre Rabhi sur Nicolas hulot et sur madame Nyssen(1) et ce que l’un et l’autre font de cet appel à la frugalité. Marie Antoinette, vous dis-je.

danielle Bleitrach