Les élections européennes, le message spécifique des communistes doit être clair

Il faut que ces élections comme notre Congrès extraordinaire affirment clairement la spécificité des communistes et de leurs solutions dans le contexte de ces élections comme dans celles des municipales qui suivront. Les communistes vont s’engager dans cette bataille et leur Congrès extraordinaire doit les y aider, les deux tâches doivent aller de pair et l’une ne doit pas être escamotée par l’autre ou les vœux du congrès disparaître in fine dans un alignement que l’on décrira comme « réaliste »…

Oui les communistes sont des écologistes, oui ils s’opposent aux lobbies, tous les lobbies, oui ils veulent une autre société basée sur le respect de l’environnement mais aussi des êtres humains, et le slogan l’humain d’abord signifie qu’ils n’opposent pas les intérêts de la planète à ceux des êtres humains, tous les êtres humains et pas seulement une poignée de nantis, prêts à vivre dans leur bunker en laissant partout les pauvres, les exploités essuyer les plâtres de leur gabegie. Il n’y aura pas d’écologie sans prise en compte de ce qui exige un service public égalitaire, au-dessus des intérêts privés autant qu’un engagement citoyen dans une autre gestion des ressources. Le contraire de ce qui est fait aujourd’hui. Pas d’écologie sans une réflexion réelle sur les ressources et leur utilisation qui ne soit ni gaspillage, ni régression. Pas d’écologie sans prise en compte des échelons spécifiques de l’intervention populaire, la nation, la commune, dans un internationalisme renouvelé. L’émancipation de l’individu passera par la création de coopérations collectives, la fin du libre renard dans le libre poulailler du capitalisme.

Il y a de mauvaises habitudes dans le domaine de l’expression propre du parti et à chaque événement médiatique, politicien, elles resurgissent… prenons la manière dont la direction du PCF a réagi à la démission de Nicolas Hulot, en saluant non seulement cette démission comme un acte de courage, mais en expliquant qu’elle faisait tomber les illusions sur l’engagement environnemental de ce gouvernement, comme si avant cela quelqu’un devait conserver quelques illusions, une attitude typique de ce qui contribue à l’effacement du parti. Nos dirigeants souffrent d’un complexe d’infériorité qui les pousse non pas à affirmer les opinions, analyses et choix des communistes mais à emboîter le pas au consensus et à celui qui a selon eux de meilleures chances d’être entendu… et donc d’être élu CQFD.

Cette propension à se faire représenter par autrui qui a donné les résultats que l’on sait sur le plan électoral est à l’œuvre à chaque événement, chaque moment de la vie politique, il faut rompre avec et c’est la tâche du congrès. Il faut dire l’imposture qu’a été dès le début l’entrée de Nicolas Hulot dans ce gouvernement et oser dire que l’écologie qu’il représente n’est pas la nôtre.

On peut remarquer que les Français n’ont pas pour l’écologie l’intérêt que les menaces qui pèsent sur la planète devraient susciter, mais tout prouve que c’est parce que celle-ci demeure trop étrangère à leur vie quotidienne, il est clair que des gens comme Nicolas Hulot et d’autres ne sont pas susceptibles de les faire changer d’avis même avec un tonitruant départ. Les ministres de Hollande puis ceux de Macron ont accepté de participer à des gouvernements qui sont contre leurs intérêts immédiats. L’arbitrage du président Macron en la défaveur de l’écologie au profit des lobbies ne leur paraît pas très différent de l’ordinaire arbitrage en la défaveur de leurs droits et moyens d’existence, la santé, l’éducation, les retraites… toutes décisions qui n’ont pas beaucoup ému Nicolas Hulot y compris le sacrifice du ferroviaire, la privatisation des barrages dont les incidences écologiques ne sont pas négligeables. Les Français ces « gaulois » rationnels ne sont pas conservateurs mais aiment que les réformes soient justes et efficaces, tout ce qu’a approuvé Nicolas Hulot dans ce gouvernement n’était ni juste ni efficace en matière d’écologie comme du reste. Outre le fait de partir devant la prime accordée aux chasseurs après avoir accepté le maintien du glyphosate, c’est de la posture narcissique.

Il reste dans la mémoire des Français le vague souvenir de ce que les communistes ont représenté aux yeux de leurs parents, voire de leurs grand-parents, on écoutait les communistes même quand on ne votait pas pour eux, ils étaient des lanceurs d’alerte des mauvais coups du capital. Ce n’est pas négligeable, même leur effacement dans ce marigot où chacun ne se bat que pour lui peut être un atout. Ils restent ceux qui peuvent résister aux lobbyistes à partir de leur implantation dans les couches populaires, ils ont des élus qui comme les autres peuvent être sensibles à des intérêts locaux, mais à qui leur parti, leur engagement communiste, aide à percevoir un intérêt général réel. C’est un atout essentiel que nos candidats aux européennes doivent mettre en avant et faire vivre dans leurs actions et propositions.

Quand on mesure le poids financier du lobbyisme, le personnel abondant qu’il entretient on se dit que ça et les saignées exigées par le capital financier a un coût phénoménal sur la productivité, sur les salariés comme sur les consommateurs. Qui mieux que les communistes peut aider à penser cette nouvelle société qui préservera l’environnement mais en partant des besoins de justice et d’émancipation des êtres humains et n’en exigeant pas des sacrifices inutiles pour le seul profit de ceux qui mettent à sac la planète. Il n’y aura pas d’écologie sans cette prise en compte globale, qui n’est visiblement pas celle d’un Nicolas Hulot ou de tous ceux qui acceptent de participer à la politique de ce gouvernement dont la cohérence au profit des très riches est globale.

Les communistes doivent le dire et pas se glisser derrière cette démission aux accents de prima donna pour se faire accepter, espérer se faire entendre. Mais qui peut s’intéresser à des gens qui ne sont pas capables de développer les idées originales dont ils ont toujours été porteurs?

Un autre cas peut illustrer cette nécessité d’un discours propre aux communistes: la pseudo opposition que l’on est en train de nous inventer entre les populistes xénophobes que seraient les dirigeants polonais, hongrois et italiens et Macron devenu le héraut d’une Europe généreuse aux valeurs anti-fascistes éternelles. Mais qui a monté un cirque pareil ? On sait la politique réelle de Macron à l’égard des migrants, la manière dont il donne caution de fait à ceux qui en font le problème principal de la sécurité des Fançais. A ce lobby-là non plus il ne sait pas résister et le traitement réservé aux migrants dans notre pays est une indignité. Comme l’on sait dans toute l’Europe qu’en fait quelqu’un comme Orban agit en parfaite liaison avec madame Merkel et ne fait pas la moindre provocation sans s’être entendu avec elle. Il y a dans cette fausse opposition entre dirigeants humanistes et populistes xénophobes, une manière bien connue du capital de ne pas laisser le moindre espace dans ce domaine comme dans d’autres à une alternative progressiste, essentiellement de classe, capable de dénoncer à la fois ce qui produit la migration, les guerres de pillage, l’exploitation néocoloniale et l’entretien au sein même de l’UE de la mise en concurrence des forces de travail. Là encore il n’y aura pas d’humanisme sans changement profond de société, sans mettre en cause les véritables responsabilités.

Allons-nous laisser apparaître Macron comme un humaniste et Salvini l’italien comme un homme de bon sens quand il dit que Macron fait la leçon aux autres mais que sa propre politique ne vaut pas mieux et consiste à renvoyer les migrants vers l’Italie et frise des records d’impopularité, c’est ce que l’on nous prépare pour les élections européennes, cette fausse alternative dans tous les domaines, de l’écologie aux migrants avec au cœur la poursuite de l’exploitation par un capital financier qui prospère.

Il faut dénoncer les fausses oppositions, celle d’un Hulot, d’un Cohn Bendit qui croient que l’on peut faire de l’écologie en privant les êtres humains du droit à la santé, à l’éducation, à une vie digne ou à celle qui prétend s’opposer à la xénophobie fascisante en mettant les travailleurs en concurrence entre eux. Macron contre Savelli.

Ce n’est donc pas seulement parce que cette manière de nous glisser derrière des gens plus que contestables sous prétexte de nous faire accepter crée les conditions de notre effacement qu’il doit être corrigé par le Congrès extraordinaire, mais parce qu’il est nuisible au pays, parce que la majorité des français et singulièrement ceux des couches populaires ne savent plus à quel saint se vouer, pour qui voter, ce qui est manifestement l’état d’esprit général.

Le parti communiste a nommé un « chef de file » pour les élections européennes, c’est une bonne chose que notre campagne démarre, mais cela doit être toujours plus pour marquer l’originalité des choix des communistes dans un monde politique vécu comme désespérant par la grande majorité de nos concitoyens et il ne faut pas surtout que des déclarations de nos dirigeants nationaux viennent brouiller ce message.

danielle Bleitrach

