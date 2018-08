j’ai infiltré le Klux Klux Klan et moi je n’ai pas eu la force de rire de cette charge féroce.

Hier je suis allée voir le fil de Spike Lee,j’ai infiltré le Klan.

D’abord un conseil: ne manquez pas ce film, il vaut la peine d’être vu, c’est une charge féroce militante contre Trump à partir d’une histoire vraie . la bande son est remarquable et c’est un thriller haletant.

Il est inspiré de l’histoire vraie de Ron Stallworth, premier officier de police afro-américain du Colorado Springs Police Department, au début des années 70. Ses collègues lui en font voir de toutes les couleurs parce que la sienne est foncée. il est chargé d’infiltrer un meeting du black power au cours duquel il tombe amoureux de l’organisatrice. Stallworth a un son projet personnel, celui d’être un grand flic, le premier à endosser un tel rôle, donc à être un personnage historique. L’amour pour la jolie étudiante et qui n’aime pas les flics est de surcroît. Mais il y a la conviction de l’époque, l’amour ne peut naître que de convictions politiques partagées, c’est vrai pour le couple noir, mais ça l’est également e couple grotesque de racistes et antisémites pour qui tuer des noirs devient l’orgasme suprême.

Menacé de devenir un infiltré qui trahira la communauté noire, Stallworth découvre une une publicité pour le Ku Klux Klan dans le journal local,et il décide de son propre chef d’infiltrer l’organisation. Celle-ci est à une croisée des chemins, toujours composée d’une bande d’abrutis racistes, antisémites il a à sa tête un nouveau « grand sorcier », un certain Duke qui veut respectabiliser le Klan, et il a le projet d’accéder à un poste d’élu, voir à la magistrature suprême. Profitant de cette publicité en faveur de l’adhésion, Stallworth téléphone pour défendre sa candidature et donne son vrai nom. Il agit ainsi pour protéger sa conquête amoureuse du black power mais aussi pour opérer la conquête de ses collègues flics, isoler les racistes du commissariat, mettre les rieurs de son côté dans les conversations téléphoniques avec Duke, et ma foi il s’en sort plutôt bien.

Il envoie un collègue blanc mais juif jouer le rôle du nouvel adhérent – Flip Zimmerman – qui assurera les rendez-vous avec les membres du groupuscule local et Stallworth devient le confident téléphonique de Duke. Stallworth et Zimmerman pour déjouer les opérations du Klan, prennent des risques à la Starsky and Hutch et après un jouissif montage entre deux univers face à face mais qui s’ignorent en espérant et craignant l’affrontement, tous les protagonistes entrent en collusion. Une course poursuite et une explosion dans une mêlée, tandis que Stallworth. qui proteste être un flic infiltré se fait frapper et plaquer à terre par deux flics blancs et qu’une espèce de grosse débile suprématiste qui a placé une bombe dans la maison en face hurle que ce nègre a voulu la violer, Zimmerman arrive à temps pour assister au bouquet final dans lequel c’est la voiture des membres du Klan qui a explosé, la grosse dame a tué son amour paranoïaque venu lui prêter main forte. Notons qu’il y a simplement inversion des codes, les noirs sont tous beaux, les femmes surtout, les blancs sont tous moches sauf Zimmerman, les femmes surtout.

Tout est bien qui finit bien, mais non puisque l’enquête est suspendue et surtout puisqu’on voit les mêmes Duke en tête défiler plus nombreux que jamais à Charlotteville en 2017 en criant leur haine des nègres et des juifs, tandis que Trump vient expliquer qu’il y a des extrémistes des deux côtés et des gens bien.

On se souvient à propos de Spike Lee de son malcom X. Quelques décades après, le cinéma est resté rapide, efficace, net et sans bavure et de l’ordre de l’uppercut et la colère militante intacte, plus désespérée, plus hargneuse.

Skipe Lee connaît ses classiques et il ignore rien de la force de chef d’oeuvre raciste de Griffith, « naissance d’une nation », l’inventeur du montage… Il en place les images au coeur d’un autre montage, celui de la montée de l’antagonisme entre des blancs en pleine initiation, vêtus de leur cape et chapeau pointus du Klan tandis qu’harry Belafoonte décrit aux jeunes noirs, le massacre jadis d’un jeune arrieré mental accusé de viol. Cette référence au chef d’oeuvre de Griffith dit ce que révèle l’écriture du film: , Hollywood est l’imaginaire de cette nation jeune, frustre et née d’un conflit racial, la guerre civile entre le sud esclavagiste et le nord industriel. « naissance d’une nation », ou l’histoire d’un viol supposé de femmes blanches par un noir bestial, les blancs chevaliers du Klan venant sauver les femmes blanches de l’étreinte abominable de la race inférieure, l’image de ces négrillons qui s’enfuient devant un homme derrière un drap,est le fondement, mais Le cinéma hollywoodien n’a jamais cessé de faire battre les coeurs, d’envahir les esprits avec l’apologie du racisme. Il y aussi Autant en emporte le vent et ces corps étalés après la bataille tandis que Scarlett erre à la recherche de son bien aimé.

Et le film de Spike Lee, comme celui d’un Spielberg cite cette histoire du cinéma hollywoodiens, mais aussi l’histoire de ces années soixante et dix, de la lutte pour les droits civiques, de ce temps où juifs et Noirs œuvraient ensemble contre l’extrémisme du Klan. L’équipe formée par Stallworth et Zimmerman tente de s’identifier à des pro, mais le racisme vient gâcher le plaisir dans ce boulot où ils s’éclatent comme deux mômes. C’est un cinéma identitaire revendiquant la beauté noire et retournant les stéréotypes mais s’emparant de la redoutable efficacité du cinéma hollywoodien pour opérer le renversement nécessaire.

.Dirais-je qu’ Il m’a été difficile d’esquisser le moindre sourire alors que certains ont pu parler à son propos (du film) de comédie hilarante, personnellement je l’ai vécu dans l’effroi, l’absurdité, le crétinisme des membres du Klan ne m’a pas fait rire une seconde, cette charge féroce et militante anti-raciste et anti-trump est non seulement d’actualité mais alors qu’une « élite noire » a cru l’avoir emporter avec l’élection d’Obama, c’est le projet de Duke qui s’est réalisé avec l’élection de Trump. Il m’a été impossible d’éprouver autre chose que de l’horreur devant cet enchevêtrement puissant et désespéré du passé et du présent. Jadis ils levaient le poing, nous levions tous le poing, nous pensions remporter une victoire définitive.

Il y aussi cette union entre juifs et noirs qui demeure dans l’élite et qui fut jadis si forte, du temps de Belafonte… Du temps où ils se cotoyaient dans les ghettos pauvres et menaient des luttes communes. Là encore ne s’agit-il pas d’une vision hollywoodienne? la même que celle que l’on retrouve dans les mémoires d’un Samuel Fuller.Juifs et noirs peuvent-ils comme le déclarent les dingues racistes et antisémites pour imposer un cinéma qui soit un simple renversement du pouvoir blanc en pouvoir noir ? Zimmerman a un moment se rebelle… Mais ces dingues du klan ne lui laissent pas le choix.

Tout à coup, j’ai repensé à ce livre de Philip Roth (le complot contre l’Amérique)dans lequel il raconte la campagne de Lindbergh contre Roosevelt, et je l’ai cherché dans ma bibliothèque pour le relire. Philip Roth raconte comment dans son enfance, sa famille ne pratiquait plus aucune religion, se sentait américain mais comment déjà, son père avait refusé une promotion qui l’obligeait à quitter le quartier juif pour aller se perdre dans une petite ville où régnait la suprématie blanche. Et puis il y avait eu la candidature républicaine de Lindebergh, plus Roosevelt faisait pression sur le Congrès pour assouplir la contrainte de neutralité face à ce qui se passait en Europe, plus Lindbergh, le héros national, celui qui avait traversé l’atlantique devenait explicite dans sa haine des juifs, dont il dénonçait la politique « belliciste », accusant une race étrangère, les juifs qui, prétendaient mener le pays à la ruine. Mais dit Philip Roth « l’organisation America First, « l’Amérique d’abord », qui de tous les organismes militant contre l’intervention avait la base la plus vaste continua de le soutenir, et il demeura le prosélyte le plus populaire de ses arguments en faveur de la neutralité. Beaucoup de membres de cette association croyaient dur comme fer, et au mépris des faits, que, comme le soutenait Lindbergh, les Juifs constituaient un danger majeur en raison de leurs capitaux et de leur influence dans l’industrie du cinéma la presse, la radio et le gouvernement. Lorsque dans ces écrits, ajoute Philip Roth, Lindbergh faisait fièrement état du sang européen qui est notre héritage, lorsqu’il mettait ses concitoyens en garde contre sa dilution par des races étrangères et son infiltration par un sang inférieur. Roth, en 1939, note ce que décrit le film déjà dans les années 70 comment Stallworth et Zimmerman se sentent frappés de schizophrénie entre leur patriotisme américain et leur identité face à la proclamation de l’America First.

L’America First, Spike Lee dans tous ses interview insiste sur le fait que Trump a emprunté à ces gens là son slogan.

BlacKkKlansman tire son efficacité de l’enchevêtrement des temps pour décrire cet impossible unité et l’apparition in fine de Trump, le retour de la bête immonde, stupide, vulgaire, et c’est un cri de rage venu du fond des mémoires, celle de l’auteur du film, mais avec sa charge mythique de cette Amérique qui continue à défiler et c’est la fin du film sur des images des émeutes de Charlottesville, qui virent s’affronter le 12 août 2017 en Virginie l’extrême droite et des militants antiracistes et au cours desquelles fut tuée la jeune Heather Heyer, à qui le film est dédié

C’est parce que ce film apporte cette force essentielle et parce que vous y éprouverez du plaisir, qu’il est absolument essentiel que vous alliez le voir.

Pourtant sur le plan strictement politique, le film demeure à bien des égards insuffisant, il reste dans l’imaginaire hollywoodien, mais a perdu l’ancrage des luttes populaires qui ont créé l’unité entre juifs et noirs, les militants syndicaux, il est de ce fait dans l’identitaire, il décrit l’impossibilité d’accomplir ce qu’a tenté et pratiquement réalisé Cuba, l’oeuvre de José Marti et celle de Fidel castro, prenant conscience qu’il ne pouvait y avoir de nation cubaine sans la fin de l’esclavage, sans le combat uni des anciens maîtres et esclaves contre l’Espagne d’abord puis le socialisme, la lutte contre l’impérialisme yankee mais aussi la necessité d’une égalité réelle (d’ailleurs aujourd’hui sans cesse menacée par la montée des inégalités à Cuba aussi) étant la seule possibilité pour achever l’unité de cette nation caribéenne qui s’est toujours conçue comme la sentinelle de « nuestra america » celle qui refuse l’América First.

Danielle Bleitrach

