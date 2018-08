Sur le pseudo « totalitarisme », la position de Thomas Mann qui est aussi la mienne

« Placer sur le même plan moral le communisme russe et le nazisme fascisme, en tant que tous les deux seraient totalitaires, est dans le meilleur des cas de la superficialité, dans le pire c’est du facisme. Ceux qui insistent sur cette équivalence peuvent bien se targuer d’être démocrates, en vérité et au fond de leur coeur, ils sont déjà fascistes; et à coup sûr ils ne combattront le fascisme qu’en apparence et de façon non sincère, mais réserveront toute leur haine au communisme« Thomas Mann cité par D. Losurdo

Thomas Mann n’est pas un communiste comme son frère Heydrich, il n’a même pas la sensibilité extrême de son fils Klaus Mann face au fascisme, c’est un bourgeois qui a adhéré à un certain nationalisme, mais que la réalité du nazisme-fascisme , cette « mégalomanie » raciale », cette voyaucratie au service des trusts, qui l’a révulsé.Qaund il prononce ces paroles en 1946, il reflète la sensibilité de tous ceux qui ont combattu le nazisme à cette époque. Cette génération s’éteint, les héros de hier considéreraient certaines analyses, proclamations d’aujourd’hui comme des infamies. Tous ceux qui ont ressenti dans leur chair l’horreur nazie et tremblé de joie devant la victoire de Stalingrad, ne pauvent que repousser certaines affirmations superficielles et opportunistes de prétendus communistes, de ces faussaires qui prétendent même parler en leur nom. C’est une véritable trahison de l’histoire contre laquelle en tant que témoin enfantin, à jamais marqué par des peurs et des angoisses de cette « mégalomanie raciale », je m’insurgerai toujours. J’ajouterai que j’ai été confortée dans ce refus quasi instinctif par l’opinion des Russes et de ceux qui ont vécu le pseudo « totalitarisme » soviétique et qui refusent avec indignation dans leur immense majorité cette analogie.

C’est une escroquerie intellectuelle et un crime …

C’est cette conviction, celle non seulement de l’ignominie d’une telle comparaison mais du fait, à travers l’expérience de l’Europe aujourd’hui, que cette analogie, cette indigne condamnation symétrique ne menait in fine qu’à un soutien du fascisme par haine du communisme, qui m’a toujours guidé dans tout ce que j’ai écrit à ce jour.

Danielle Bleitrach

Publicités