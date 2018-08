Que voilà un départ pas préparé d’avance avec larmes et gorge serrée en direct

L’ex ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, le 25 juillet 2018 à l’Élysée. ©LUDOVIC MARIN / AFP

Que le gouvernement de Macron soit celui des lobbizs les plus destructeurs de l’environnement ne paraît contestable par personne, mais qui peut en douter quand on mesure à quel point il a détruit pour lui substituer des cars de voyageurs, anticipant les diktats de privatisation de l’UE, quand il privatise les barrages hydroélectriques et quand pour faire court il s’affirme sans complexe l’homme des grands monopoles financiarisés et des sociétés d’assurance détruisant le capital santé des êtres humains. La question est donc qu’est ce que Nicolas Hulot et autres Cohn Bendit allaient faire dans cette galère, prétendaient en faire une vitrine de l’Europe démocratique… C’est une plaisanterie que seul non pas un écologiste mais un homme d’affaires qui avait fait de l’écologie son bizness (de l’émission Ushuaïa au shampoing du même nom) pouvait accepter. Mais il a bien mesuré que sa marque était en train de couler, alors comme je le disais hier il a choisi son point d’atterrissage, dans le temps, non seulement celui d’un creux dans les affaires, mais lors de la visite de Macron au Danemark où celui-ci venait jouer l’héritier de la démocratie sociale et « humaine » de l’Europe, opposée à ceux qui ne voudraient pas des migrants et seraient sans âme. On appréciera le coup de pied de l’âne. Ceux qui se laissent prendre à une telle comédie ou feignent par électoralisme de s’y laisser prendre ne rendent service ni à l’écologie, ni à ceux qui doivent combattre l’exploitation, l’austérité impulsée par ces gens là au niveau français et européens. Oserais-je dire que si je me sens tout à fait concernée par l’avenir de la planète, par le sort des animaux, je me sentirai concerné par les écologistes quand ils s’intéresseront à ce que l’on fait des êtres humains (note de Danielle Bleitrach)