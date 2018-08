Des feuillets de mémoires « jetés à la critique des souris »

pourquoi le cacher je suis très émue que cet article honnête paru dans cause commune, c’est-à-dire une publication du parti communiste française, un article qui dit simplement le fond de ce que j’écris.

Voici 15 ans que je subis une censure folle, immeritée, et contre laquelle aucun recours n’est possible. Il ne s’agit pas que de moi, nous avons été nombreux à subir cet étouffement et en général on nous a qualifié de staliniens.

Quand j’ai adhéré au parti le rapport Khrouchtchev avait été publié, quand je suis devenu membre du comité central, Staline y était officiellement condamné, le colloque d’Argenteuil avait eu lieu. L’idée même d’être stalinienne non seulement ne m’éffleurait pas mais me paraissait abominable.

Paradoxalement mon premier doute fut sur la condamnation du réalisme socialiste, je trouvais qu’il y avait culturellement beaucoup de choses passionantes et que l’on jetait le bébé avec l’eau du bain. je ne voyais pas une telle rupture entre les tentatives artistiques de 1917 et l’essor des années trente, le développement intellectuel et culturel était assez continu.

cependant même quand je condamnais comme tous les autres membres du PCF le stalinisme il ne venait à l’idée de personne de mettre sur le même plan communisme soviétique et nazisme-fascisme, ni Hitler et Staline. Désormais même les livres d’école font cette analogie criminelle; Elle me révulse parce que j’ai été cette enfant juive pourchassée pour qui stalingrad a toujours été symbole de survie. J’ai adhéré au PCF par reconnaissance. ce qui me choquait le plus au futr et à mesure que ce négationnisme historique avançait c’était de constater à quel point les dirigeants communistes ne protestaient pas… Au meilleur des cas ils se taisaient.. je dois dire que la célébration du centenaire de 1917 fut un chef d’oeuvre dans le genre… assorti d’une exposition qui transormaiit Marchais en chantre de l’eurocommunisme, sans parler des propositions répétées à avoir à changer de nom…

Mais ce fut vraiment à force de me faire traiter de stalinienne et après avoir fait le tour de la planète, rencontré en particulier les Cubains,que j’ai commencé à avoir des doutes sur ce que cette injure recouvrait. Après avoir été frappée, mes vêtements déchirés, au sein d’une section du centre ville de Marseille du PCF en 2003 que j’ai démissionné. J’ai cru naïvement qu’en démissionnant quelqu’un serait choqué par un tel traitement. Comment ceux qui condamnaient officiellement les brutalités de Staline, m’auraient-ils traitée s’ils avaient eu le pouvoir s’ils agissaient ainsi? C’est peu dire que tout le monde dans les instances officielles du parti a accueilli avec indifférence, voir soulagement mes protestations. Je l’ignorais mais je faisais partie de la fournée du renouvellement des cadres, montaient au Comité national des gens aujourd’hui disparus pour la plupart… C’était le grand lessivage et avec lui disparaissaient des gens compétents, sérieux aussi bien que les cellules d’entreprises, notre enracinement dans les couches populaires.

Peu à peu je découvrais que la grande différence avec Staline, c’est que non seulement leur pouvoir était limité mais c’était que les brutalité qui lui étaient attribuées, non sans vraisemblance, avaient un objectif révolutionnaire, celles qui m’étaient infligées à moi et à d’autres me paraissaient être contre-révolutionnaires puisqu’elles s’alignaient sur la social démocratie et contribuaient de plus en plus à notre effacement. Nous étions nombreux à quiter le parti, des vagues entières.

Avec mon obstination naturelle j’ai tenu dix ans, de 2003 à 2013, l’oeil et la pratique critique, mais toujours communiste et jamais le moins du monde tentée par un autre chemin. Cela aussi méritera d’être étudié: la manière dont le parti s’est peu à peu réduit, mais avec une masse de satéllites qui continuaient à graviter dans l’orbite. Au bout de dix lassée d’inspecter le spectacle de cette galaxie, j’ai décidé de réadhérer au PCF. la première expérience fut presque aussi abominable que celle de mon départ. Il s’agissait d’une section dans laquelle deux envoyés de la direction fédérale et d’autres liés à un staellite externe qui avait choisi melenchon décidérent de me faire la peau ensemble. Je fus recueilli enfin dans la cellule de mon quartier où j’ai retrouvé le parti que j’avais tant aimé, celui dans lequel je m’étais toujours sentie libre. Pourtant la cellule était légitimiste et croyait dur comme fer à l’infailibilité pontificale des dirigeants, mais c’était le parti et je m’y reconnaissais dans l’activité comme la reflexion. Un oasis. la section elle-même qui ne se réunissait qu’à l’occasion était tout aussi vivable. Des gens qui faisaient parfois d’autres choix que moi mais sur les mêmes bases désintéressées, simplement effrayés par l’affaiblissement du parti et se voyant sans moyens d’action.

si les mémoires que j’envisage d’écrire et qui pour moment s’entassent en feuillets disparates peut-être laissés à jamais à la critique des souris, prennent forme, je raconterai tout cela en détail, l’humour y aura sa part et une affection réelle pour tout ce monde là. Il m’est arrivé bien souvent de me souvenir de ce communiste aixois, un tantinet anarchiste qui déclarait gravement: « je suis au parti parce que c’est là où il y a le moins de fascistes ». je confirme.Le lessivage avait touché les cadres mais il était étonnant de voir à quel point les communistes demeuraient les mêmes, il est vrai que le vieillissement aidait à la permanence.

J’ai plusieurs fois pensé en commençant à rédiger mes mémoires à la fin du château de kafka, un récit interrompu au milieu d’une phrase. Kafka a fait des confidences à son ami Max Brod sur la fin de son récit : K. s’installe dans le village jusqu’à sa mort et le château l’informe sur son lit de mort que « son droit de vivre au village n’est pas valable, mais qu’en raison de certaines circonstances, il est autorisé à vivre et travailler au village » Il est devant une porte et il s’étonne de n’avoir jamais vu quelqu’un franchir cette porte, il lui est dit alors qu’elle n’était que pour lui. C’est toute la description de la censure sans aucune raison valable, jamais dite, mais devant laquelle vous êtes seul comme si elle n’était que pour vous, même si « en certaines circonstances », je suis autorisée à vivre et à militer au village, avec la mauvaise réputation qui s’attache à chacun de vos pas, c’est un peu ce que je ressens, je m’en accommode et la censure sur mes écrits fait partie de cette condamnation bureaucratique. Mon droit de vivre au parti n’est pas tout à fait valable, je suis assignée à résidence et mes livres ne seront jamais exposés à la fête de Fabregoule, je n’y serai jamais conviée.

Etrange… Et qu’est-ce qui fait que l’on peut accepter le destin de K. Quel doute métaphysique sur le siècle qui m’a vu naître… Le siècle si court qui commence en 1917 et se temine dit-on en 1991…

J’ai pensé également parfois à un deuxième roman. Auprintemps 2018, je venais juste d’avoir 80 ans, j’ai proposé au journal local la marseillaise, un article sur la Chine et l’intelligence artificielle qui en filigrane montrait l’intérêt du socialisme à ce stade de développement des forces productives. Comme tel K. j’avais accepté d’être un semi clandestine, je leur ai dit qu’il pouvait publier le texte sous un pseudonyme. Même pas ça, le texte a été jeté et on ne m’a même pas répondu. Je n’étais même pas indignée, un peu stupéfaite qu’ils imaginent avoir un pouvoir de répression en ne me publiant pas dans un journal devenu malheureusement un peu confidentiel. j’ai éclaté de rire tant ces gens étaient grotesques. J’ai pensé à un autre roman, il s’agit de la lettre écarlate de nathaniel hawthorne. dans un village puritain de la Nouvelle Angleterre, une femme attend un enfant hors mariage, tout le monde à commencer par le pasteur s’acharne sur elle et on l’invite à dire le nom du père, elle se tait. On la condamne à porter la lettre A brodée sur son corsage, A comme Adultère. Elle brode une magnifique lettre digne des enluminures du moyen-age et pendant des années va errer en toute liberté avec sa petite fille dans les forêts… Elles sont comme deux fées, et le pasteur finit par s’attacher au pilori, il a une lettre sanglante dans la chair de sa poitrine, il est le père… C’est un pamphlet contre le puritanisme. J’ai vécu ces dernières années dans le parti comme le drame d’une société puritaine… Si je n’avais pas connu un autre parti, je n’aurais jamais pu résister, j’attends toujours que ceux qui ont mené le procès contre ce que nous avons été se conduisent comme le pasteur, qu’ils disent que c’est eux qui ont été des bigots, qui ont interdit le droit à la parole, ont réjeté des gens qui valaient mieux qu’eux… et pour faire le lien avec le château de Kafka j’ai attendu devant une porte qui ne paraissait faite que pour moi.

J’avais eu la chance infinie de faire le tour de la planète, de rencontrer l’archipel communiste avec partout des forces qui remontent à la surface de l’histoire, je voulais aider les miens à avoir un peu de courage et quelques bigots rancuniers continuaient à exiger que je porte brodée la lettre écarlate… Dans quel état sont-ils? Quel pouvoir s’arrogent-ils pour imaginer qu’ils peuvent encore me nuire?

Oui mais l’essentiel n’est pas là, il est dans ce qui nous a fait vivre ce genre d’absurdité avec l’obstination d’un Ernst Bloch qui s’étant enfui de RDA, disait en RFA que le meilleur des régimes capitalistes ne valait pas le pire des systèmes socialistes, parce que dans ce dernier subsistait ce qu’il appelle le principe espérance… Celui de continuer à avancer et de savoir où sont nos compagnons de combat. nous avons été différents des autres, nous n’avons jamais cherché ni les honneurs, ni la gloire, simplement le sentiment de participer à un combat juste… Simplement la conscience comme le disait Robespierre que nos raisons d’exister valent mieux que notre existence…

je revois encore la rencontre avec les membres de ma cellule faisant campagne inlassablement pour Melenchon, mettant des tracts dans toutes les boîtes, je ricanais en les prévenant du caractère illusoire de leur confiance… Ils étaient en train de se faire avoir, ils me souriaient, des « petites gens », honnêtes et qui ne demandaient rien si ce n’est le minimum de considération et à qui Melenchon avait jeté qu’ils étaient morts, le « néant »… la colère montait en moi, je ne supportais pas que l’on méprise tout ce qu’ils représentaient eux qu’on avait déjà convaincus de toute la culpabilité du monde… et qui continuaient pourtant…

peu à peu je vois à l’occassion de ce Congrès quelque chose qui me remplit d’espoir, une pression qui s’exerce sur la direction mais aussi sur l’ensemble du parti, quelque chose de fraternel, un refus des divisions mais aussi une tentative de faire face à notre effacement, à nos erreurs. Nous en avons tous fait et je crois que mon expérience pourrait être bénéfique même si comme le disait oscar Wild, je donne ce nom à la somme de mes erreurs. Il y a des jeunes qui m’étonnent par leur exigence communiste…

danielle Bleitrach

