Retraites et militantisme, quand on est passé de la lutte des classes à l’acharnement contre les faibles.

Dans une interview au JDD, Edouard Philippe a annoncé une augmentation moins importante des pensions de retraite. Elles augmenteront de 0,3% moins que l’inflation, prévue à 1,7% sur 2018 selon l’Insee.

LES FAITS

Il y a eu la hausse du taux de prélèvement de la CSG (contribution sociale généralisée) de 1,7% sur les pensions de retraite, portant le taux de 6,6% à 8,3% au 1er janvier 2018.ce qui s’est traduit par une baisse conséquente de leur montant pour 60% des retraités, que le gouvernement avait désigné désigné comme « les plus aisés », sans doute pour nous confondre avec les grandes fortunes à qui il supprimait l’impot sur la fortune. La mesure préserve les personnes seules bénéficiant d’une pension mensuelle inférieure à 1.200 euros brut et les couples dont les revenus cumulés ne dépassent pas 1.841 euros par mois. Mais pour les autres, soit près de 7,5 millions de personnes, cette mesure a participé à vider considérablement leur portefeuille. Concrètement, entre 2017 et 2018, une pension de 1.500 euros brut a été amputée de 25,50 euros net par mois, soit 306 euros par an. Une perte qui atteint près de 50 euros par mois soit 600 euros en ce qui me concerne.

la promesse de prendre en compte le fait qu’un couple de petits retraités finit par dépasser le plafond devair amener à corriger le dispositif Mi-juillet, un rapport du député La République en marche (LREM), Joël Giraud, a indiqué que la mesure n’était pas près d’entrer en vigueur, étant toujours en « cours d’expertise à Bercy ». De plus, « aucun élément de calendrier » n’a pu lui être fourni… alors que le projet de loi de Finances 2019 doit être examiné à l’automne. Au titre des promesses bidon, il faut noter qu’à la Mi-2017, la majorité avait promis aux retraités de dégeler leurs pensions, statiques depuis trois ans pour cause d’inflation nulle, en septembre 2018 l’affaire est résolue puisque les retraites ne sont plus indexées sur l’inflation.

Désindexation des retraites combinée à hausse de la CSG = 578 euros de perte de pouvoir d’achat par an pour un retraité qui a 1 300 euros de retraite par mois »

LE VECU

Ce gouvernement est incroyable de morgue et de mépris. L’image qui me vient est celle d’une bande de voyous roulant en ferrari et piquant le portefeuille des vieux devant les distributeurs.Ce gouvernement comme le dit la CGT n’est pas seulement celui des très riches mais celui qui s’attaque aux pauvres. Le tout logiquement sans obtenir le moindre résultat en matière de chômage et de réduction de la dette.

C’est toute une conception de la société qui est mise en oeuvre et elle ne peut que révolter les communistes, les inciter à militer au-delà de la retraite. Nous sommes une génération qui sans avoir toujours eu la combativité de nos parents, résistants, a eu encore des comportements collectifs. nous avons bénéficié non seulement de leurs conquêtes sociales mais aussi des organisations dynamiques qu’ils avaient construites, syndicat, parti.Une situation exceptionnelle et qui est le fruit de combats.

Nous avons assumé la solidarité en travaillant et en donnant pour nos parents, c’était bien, ils n’avaient pas à s’humilier, à être une charge et nous non plus encore aujourd’hui. Nous sommes même une aide pour nos enfants et nos petits enfants, cela aide à créer des familles plus solidaires. vers quoi nous dirige-t-on, serons-nous un poids, des gens qui pèsent à leurs enfants, des chiens à qui l’on donne le coup de pied que l’on réserve aux inutiles ? Pire encore pour nos enfants surtout qu’on nous annonce un monde du travail avec des robots où l’allègement de la pénibilité ne se traduira que par un accroissement des profits et un rejet des « inutiles ». Un progrès potentiel transformé en une malédiction.

Personnellement, on peut me considérer comme une retraitée aisée, mais comme bien de mes pareils j’ai charge de famille et mes trois petits enfants ont besoin de moi, en gros 100 euros mensuels par tête de pipe et à la rentrée scolaire c’est un gouffre.. Il y a aussi le gouffre de l’augmentation de l’électricité,un coût faramineux et que j’attribue au climatiseur devenu indispensable. Il est question de la fin de la taxe d’habitation qui quoique on en dise tombe en septembre parce qu’elle n’est pas mensualisée comme l’impôt sur le revenu, elle tombera et quand elle sera supprimé, il y a toute chance que cela soit répercuté sur les services municipaux déjà retreints.ce sont les gens les plus faibles qui sont les plus grands consommateurs de services collectifs.

. On nous promet un remboursement des lunettes et des prothèses, il est bien pauvre celui qui ne peut pas promettre et ce gouvernement qui est celui des riches, il ne lui coûte rien de promettre sans jamais concrétiser Enfin pour cette rentrée il y a l’augmentation de tous les coûts. Pour rester en forme, il y a simplement les précautions à prendre, de plus en plus mal mal remboursés par la sécurité et par une mutuelle dont le coût est prohibitif. Et encore, comme ma retraite est honorable j’ai toujours pu entretenir ma sante, la part de moins en moins remboursée et je me demande comment celui qui a un revenu moyen, ne serait-ce que 1500 euros fait. Je sais qu’il commence déjà à rogner sur quoi? Il y a des dépenses sur lesquelles on ne peut pas agir et qui ont tendance à croître, le loyer, les impôts alors la nourriture, la santé? Mon médecin passe sa vie à rechercher le médicament anti-tension encore remboursé par la sécurité sociale..

DANS LE SENTIMENT D’INSECURITE GENERALISE CET ACHARNEMENT A UN SENS

Il y a un âge où physiquement on se sent déjà en insécurité, le corps se déséquilibre et cela vous rend un peu craintif, comme si vous étiez un crustacé qui a perdu sa carapace. Psychologiquement cela a des répercussions et on a toujours un peu peur des lendemains, de ce qui ne manquera pas d’arriver. Les menaces que fait peser ce gouvernement augmentent cette crainte qui vous enveloppe malgré vous, vous serre le coeur. Que nous préparent-ils encore? Et comment dire notre mécontentement, qui nous écoutera? Il reste le vote mais la confiance a disparu et une sorte de mépris vous gagne avec le sentiment croissant de l’impuissance.

Nous ne sommes pas les seuls mais c’est comme si la faiblesse décuplait un sentiment général. ce n’est pas un hasard si c’est la classe ouvrière qui a le plus pris en compte les incidences de la maladie, de la vieillesse, des insécurités amplifiées par une position sociale comme celle des femmes, des étrangers, des « colonisés », c’est parce que cette classe ne cessait de combattre sa propre exclusion, sa propre aliénation, et elle savait à quel point c’était douloureux, injuste. Les organisations qu’elle a créé ont eu à coeur de transformer la condition humaine, en allégeant le poids quasi matériel qui vous ampute d’une part de vous même, rend la colère impuissante au point de n’avoir envie de l’exercer que contre plus faible que vous. Elle ne voulait pas un homme nouveau, elle voulait que l’être humain trouve les conditions de sa dignité, dans ces aspects concrets et pas dans des slogans faussement humanistes pour nantis charitables. les communistes issus de la Résistance ont donné leur vie pour cette dignité qui a nom la sécurité sociale et le droit a une retraite décente qui ne doit rien à personne.

Aujourd’hui le patronat, les financiers prennent leur revanche, contre la classe ouvrière, contre les retraités mais aussi les jeunes, ceux qui ne peuvent plus poursuivre les études devenus un parcours du combattant, ceux qu’on laisse à l’abandon dans les cités mais aussi dans ce monde rural qui est celui où s’est réfugié une classe ouvrière chassée des centres villes. Macron est en train de tenter de mettre dans sa poche ce monde rural avec les chasseurs, et même la chasse à courre, toujours la même logique, on ne prête qu’aux riches… Et on cherche à surfer sur les riches et les gens plus ou moins aisés en leur faisant craindre la contagion des pauvres, des moches, des « édentés », un racisme aux multiples facettes.

NOUS LES MILITANTS : LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT DES VICTIMES DE CETTE POLITIQUE

Aussi loin que remontent mes souvenirs, j’ai toujours combattu, j’ai fui les Allemands et j’ai suivi mes parents aux fêtes du parti, je lisais felix le chat dans Rouge midi et Vaillant. J’ai adhéré au PCF adolescente, mais quel militantisme exprimera ma colère, lequel sera efficace? Pour me défendre moi et mes pareils ? J’ai tant lutté pour les autres. Et si moi je ressens cela, j’imagine tous ceux que l’on isole et qui quelquefois n’ont pas les mots pour le dire…Pendant ce temps là on prive les autres de tous les services habituels, on crée le désert…

La rentrée est lourde, je n’ai pas voulu aller à l’Université du PCF à Angers et je n’irai pas à la fête de l’Humanité, transport, frais de séjour,commencent à avoir les mêmes incidences que la fatigue quand on doit rogner sur les frais de séjour. je me demande qui peut en période de rentrée de ce type peut se payer une telle initiative.Si moi j’en suis là, j’imagine ce qu’il en est de tous ceux dont la retraite, les salaires, les pensions sont attaquées de toute part, est-ce qu’ils peuvent faire le voyage, qui l’organise? Plus la situation se dégrade plus le parti doit réfléchir à qui s’adresse ses initiatives. Effectivement les retraités ont du temps pour voyager mais qui peut profiter de ces rencontres annuelles et est-ce qu’elles compensent la désertification de l’organisation à la base? Alors même que l’assaut du gouvernement s’exerce en priorité sur ceux que l’on isole de plus en plus.

J’ai la chance d’avoir une cellule dans laquelle je puis m’exprimer, faire des choix et nous discutons du Congrès, les textes ont été distribués. Mais avec la fin d’une organisation de proximité qui se réunisse hebdomadairement, les liens se distendent. Depuis le Congrès de Martigues, je n’ai cessé de le dire et me voici confronté à ce que je subodorais : le risque de voir un parti devenir comme les autres, perdre ce contact avec l’adhérent parce qu’il est de moins en moins un parti de militants.

NE PAS SE RESIGNER A UNE VIE POLITIQUE BASEE SUR L’EXCLUSION

Au Congrès de Martigues, j’avais protesté à partir de mon métier de sociologue: on était en train de substituer des réseaux aux cellules. Les réseaux c’était un peu comme les chaînes de saint Antoine, ces invites à quatre autres personnes de sa connaissance à envoyer argent ou carte postale. Ceux qui lancent la chaîne ont des résultats, mais les derniers sont des isolés et ils ne peuvent rien recevoir. est-ce un hasard si c’est Robert Hue, celui qui a détruit ce parti de proximité et terminé dans un soutien à macron, qui a inventé l’université d’été? Ceux qui dans le contexte de cette rentrée peuvent se rendre à Angers alors que les organisations du parti sont de moins en moins en situation de financer le voyage et le séjour sont certainement les plus militants, mais aussi les bénéficiaires de la chaîne, les mieux intégrés à ce nouveau parti qui risque de plus en plus de ne produire que des directions autistes et des groupuscules en colère.

Le parti n’est pas le plus atteint, c’est toute la vie politique qui est ainsi marquée par l’exclusion. Il en est ainsi de ceux qui viennent rejoindre Melenchon à Marseille, ils sont venus de toute la France, quelques jeunes, mais surtout de jeunes retraités, inquiets eux aussi par l’évolution de cette société, par ce qui les menace plus ou moins directement en tant que couches moyennes, mais encore bénéficiaires d’un sursis et déjà en tant que mouvement coupés de ce militantisme de proximité qu’ils ne savent comment développer en dehors de campagnes électorales… Comme nous communistes et d’une manière encore plus grave puisqu’ils ont traité par le mépris ce que nous communistes représentons encore. Dans le fond, c’est un phénomène parallèle à la dérive du PS qui a peu à peu renié son assise prolétarienne pour se gonfler d’échappés de l’ENA et de cabinets liés au monde des affaires et qui a mené la politique qui allait avec son évolution jusqu’à donner naissance au petit Frankenstein de la finance et de Solferino, Emmanuel Macron. les vannes ont été ouvertes sous l’ère Mitterrand avec l’apologie des gagneurs.

LE « NEO-LIBERALISME » NON IMPERIALISME STADE SUPRËME D’UN CAPIALISME SENILE QUI GENERE LE FASCISME: LE MEPRIS DES FAIBLES ET LE CULTE DU CHEF

Toute cette histoire est bien celle du capitalisme, à son stade dit celui du néo-libéralisme, encore un terme qui cache la réalité et qui ne décrit pas le poids de la finance en inventant que la marché est libre, que les monopoles financiarisés n’exigent pas partout leur livre de chair, l’impérialisme qui a besoin de la guerre, tout cela est baptisé de ce mot qui dit tout et rien ; le néo-libéralisme, comme pour mieux confondre une analyse de classe impitoyable avec un écrémage des élites,une liberté réservée à ceux qui la méritent, il y a de la liberté dans le libéralisme comme certains espèrent confondre « commun » avec communisme… Il y a dans l’adoption de ces termes, la peur de chacun de glisser dans l’abîme non plus de la classe ouvrière mais des pauvres, des « exclus ». Vive la crise disait ce paltoquet de Montand quand il découvrait les joies du capitalisme en dénonçant le socialisme, « Vive la crise! » proclamait Tapie en faisant appel aux gagneurs et grâce à jack Lang à la politique culturelle du parti vers les couches populaires, succédait la courtisanerie et « les événements », la fête de la musique, etc… Il fallait copier ce mode d’être qui nous conduisait à macron…

Oui tout cela est logique, toutes les organisations sont invitées à se délester des inutiles, des faibles et le gouvernement mène la danse… Il y a les vieux mais comme par hasard les jeunes sont les autres victimes comme pour mieux les éduquer à devenir impitoyable, à exercer ceux qu’ils conservent de force contre les inutiles.

Tant que le parti communiste qui reste notre seul espoir ne prendra pas en compte la nature de ce qui se crée, la manière dont on détruit les relations sociales et qu’il voudra singer les autres, il s’effacera inexorablement. Ce congrès extraordinaire a besoin d’un véritable bilan, non pour chercher les coupables mais pour tenter de faire face à ce fascisme qui peu à peu exerce ses effets tout en feignant d’en jouer le rempart, à la Macron. Puisqu’il est question du parti et de ce Congrès que nous préparons, il faut que nous envoyons à toutes ces victimes impuissantes, dont les retraités ne sont aujourd’hui qu’un symbole, un signal fort… Celui d’un parti qui a compris le message, qui se rend compte qu’il faut prendre des mesures pour en finir avec une dérive qui a voulu en faire un parti comme les autres, à la remorque de ceux qui nous conduisaient où nous en sommes. Si par malheur nous voulions continuer comme avant nous ne serions pas à la hauteur de ce qu’on attend de nous… Quelque chose a bougé, c’est encore insuffisant, il faut que nous prenions la mesure du parti dont nous avons besoin.

Il ne s’agit plus de pleurer sur notre faiblesse mais de construire ce qui nous permettra d’être forts et pour cela n’attendons ni pitié, ni aide, ni même justice de ceux qui sont de fait d’accord sur ce mépris, sauvons-nous nous mêmes.

Danielle Bleitrach

nous nous sommes assez battus et notre affaiblissement a aussi cette dimension essentielle: l’attaque des plus faibles…

