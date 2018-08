Nous publions cet article affiché sur le site du journal Pravda.

Récemment, dans la capitale il y a eu un événement qui, hélas, est resté pratiquement ignoré par les médias: (institution du budget de l’Etat!) Dix SBD travailleurs à Moscou « autoroutes », « l’une des principales organisations de l’infrastructure routière et les services publics pour l’entretien intégré et à l’entretien des routes à Moscou « Comme indiqué sur son site internet, ont entamé une grève de la faim en rapport avec des violations systématiques de la législation du travail dans l’entreprise.

Le 18 août, six chauffeurs du convoi n° 3 du GBU « Motor Road » ont entamé une grève et plus tard (le 20 août) quatre personnes de l’unité structurelle du Trésor public – le complexe SPTS (service de transport de véhicules) les ont rejoints. Tous sont membres de l’Union russe des travailleurs (apprenants) des institutions éducatives et culturelles, des organismes publics, municipaux et à but non lucratif, des services publics, du commerce (RPRiU) – Union des syndicats de Russie (SPR).

Immédiatement après leur annonce de la grève de la faim sur Internet, un message vidéo des employés a été publié dans lequel ils expliquaient les raisons de leur décision. Il convient de noter qu’en avril de cette année, ils ont déjà tenté d’alerter les dirigeants de la même manière. Mais ensuite, les autorités ont étouffé le conflit naissant, promettant de répondre aux exigences des manifestants et de comprendre la situation. Plusieurs mois ont passé et la situation s’est encore détériorée.

Les protestataires disent que la société n’a pas respecté le régime de travail et de repos, les documents ne sont pas de taille fixe, le caractère, la méthode de calcul des salaires et des primes, ainsi que la procédure et les motifs concernant les primes (quoi, comment et quand on leur supprime les primes). L’entreprise n’indexe pas les salaires sur l’inflation, elle ne respectent pas la paye pour le travail les week-ends et les jours fériés. En outre, les droits des travailleurs à organiser un syndicat sont violés et les membres des organisations nouvellement créées sont arbitrairement privés de primes, menacés de licenciement. En violation de l’article 62 du Code du travail de la Fédération de Russie et d’autres actes législatifs, la direction de la Banque d’État ignore les demandes écrites du comité syndical d’avoir à se familiariser avec le contrat collectif de travail, la réglementation du travail, etc.

En plus de tout cela, disent les chauffeurs, la direction interdit même d’apporter des vêtements de travail et de la nourriture au travail. Ils doivent être constamment en combinaison, mais il n’y a pas de kit remplaçable, et pour laver et sécher l’uniforme il n’y a pas les conditions nécessaires. Et ce, malgré le fait que les conducteurs transportent souvent des gravats, des copeaux, traitent la caisse du camion avec des fluides techniques, etc. Naturellement, les vêtements sont sales. En cas de non-respect de l’interdit, ils sont condamnés à une amende de trois mille roubles.

Les conducteurs réclament la fin des violations du droit du travail, la conformité avec la législation, le paiement des heures supplémentaires et des récompenses pour leur travail en hiver et à la suite des catastrophes naturelles, nettoyage des bâtiments et de la zone d’entretien de l’équipement pour les convois, en sorte que tous puissent être à l’abri, et examiner également la question de la conformité du poste occupé par un certain nombre de gestionnaires.

L’employé de la GBU « Automobile Roads », le président du comité local du syndicat RPPRiU-SPR Alexei Lushechkin, a déclaré:

– L’hiver 2018 a été un véritable cauchemar pour nous. Sous peine de licenciement et de privation de primes, les conducteurs de camions et d’équipements spéciaux ont été contraints de travailler 24 heures sur 24, sans congés. Nous portons une attention particulière au fait que cela se produit en violation de la loi fédérale sur la « Sécurité routière » l’ordre du ministère des Transports de la Fédération de Russie, le 20 août 2004 à Moscou №15 « Sur approbation des dispositions relatives aux particularités du temps de travail et périodes de repos pour les conducteurs de voitures. » Et ces heures n’ont pas été payées comme elles devaient l’être. Pendant un mois environ 2,5 heures par mois ont fonctionné. L’entreprise a effectivement créé un système de contrainte à travailler jour des heures supplémentaires et la nuit, sans la gestion de l’ordre écrit, sans l’organisation de repas et de créer des conditions pour le repos.

Eh bien, ceux qui posent des questions sur le respect des droits du travail, par exemple le régime de travail et de repos, sont « transférés » dans la catégorie des « non désirés »..

Nous avons été contraints à aller jusque là – la grève de la faim – de force, alors que nous épuisions tous les autres moyens de résoudre le problème. Pour le moment, c’est la seule chance d’attirer l’attention des représentants du gouvernement, des médias sur nos problèmes. Nous avons tous des familles, des enfants, nous devons les nourrir.

En outre, la résidence ne dispose pas de conditions normales. Les conducteurs, nous vous interpellons. Étiez-vous mieux avant que nous commencions à protester? En fait, vous vivez pratiquement dans un hôtel luxueux – vous avez deux mètres carrés par personne, avec des punaises et des cafards …

Nous insistons sur la nécessité d’améliorer les conditions de la vie quotidienne des travailleurs. Nous avons besoin d’un second bâtiment de logement, qui doit respecter les normes sanitaires. Aujourd’hui, dans une pièce de 17 mètres, il y a 8 personnes, il n’y a pas de ventilation, la température monte à plus de 30-40 degrés (!). Ici, dans de telles conditions, le conducteur est obligé de « se reposer » et le lendemain matin de prendre le volant.

Lorsque nous avons commencé à poser des questions à la direction, il ont pris toutes les mesures pour nous forcer à démissionner de notre propre chef. Nous avons commencé à faire appel à toutes les instances, y compris au bureau du procureur, mais tout a été inutile. En avril, nous avons entamé une grève de la faim et littéralement, dans les 12 heures qui ont suivi, une réaction a suivi: l’administration a abordé un certain nombre de problèmes qui nous préoccupaient. Mais, malheureusement, les changements globaux dans les activités de l’entreprise n’ont pas eu lieu. Notre syndicat vivra et se développera encore, alors que les gens travailleront, pas les robots. Oui, beaucoup sont encore intimidés, mais nous dépasserons ce fossé, nous essaierons de toucher tout le monde afin que nous puissions ensemble changer la situation.

La note des conducteurs: les promesses de la direction de la Banque d’État d’équiper les stations de lavage et de lavage des pneus – une zone de réparation pour le convoi, d’assurer la ventilation dans l’auberge et les autres exigences d’avril n’ont pas été appliquées.

En outre, certains ont le sentiment que les autorités essaient de nous tirer dessus, celles qui cherchent à faire valoir leurs droits auprès d’autres travailleurs, affirme l’un des grévistes de la faim. Par exemple, dans l’entreprise, il y avait ceux qui gagnaient plus que nous, 47-53 mille. Et maintenant, leur salaire a été aligné sur le nôtre, et il s’est avéré qu’il était d’environ 44 mille. Et après une telle manœuvre de la direction, celle-ci nous accuse également d’être coupable de ce qui s’est passé. Jusqu’où nous saigneront-ils?

Lorsque le correspondant de la « Pravda » appelé Alex Lushechkinu (c’était le 20 août), c’était le troisième jour de la grève de la faim, a-t-il dit, les autorités ne réagissent pas à ce qui se passe et comme la faim nous détruit.

Ce jour-là, le 20 août, les manifestants ont été rejoints par des employés du complexe SPTS, situé dans le district de Petchatniki, sur le passage Batyuninsky. Le correspondant de la Pravda s’est rendu sur le site et a demandé des détails au personnel du complexe sur ce qui se passait dans l’entreprise.

Dans la grève de la faim sont impliqués le mécanicien Sergey Babakhov, le chef du convoi numéro 1 Sergey Shcherbakov, les conducteurs de l’équipement spécial Sergey Ryabov et Alexander Mironov. S. Scherbakov, S. Ryabov, A. Mironov travaillent dans l’entreprise depuis plus de 10 ans, mais, selon eux, il n’y a jamais eu une situation aussi honteuse que celle vécue aujourd’hui… Le 20 août, des manifestants sous le prétexte qu’on leur a énoncé « vous êtes ici pendant les heures creuses » ont été enlevés de force des limites de l’entreprise, où ils avaient entamé une grève de la faim. Après cela, la direction a fourni aux gardes de sécurité des listes de ceux qui travaillent là tel ou tel jour, à des fins de vérification.

Par conséquent, notre conversation a lieu dans une voiture d’un des travailleurs garée près du bâtiment ; ils ont l’intention d’y passer la nuit.

« Nous exigeons, dit le conducteur de la machine spéciale, Alexander Mironov, la transparence du salaire, de sorte que toutes les nuances de son calcul soient claires; nous voulons dialoguer avec les dirigeants pour que les autorités ne se tiennent pas à l’écart des problèmes des personnes; l’organisation correcte du processus de travail. Laissez-moi vous donner un petit exemple. Lorsque nous, les conducteurs, travaillons dans les rues de Moscou, nous devons souvent violer les panneaux d’interdiction. Il y a une application, le travail est en cours, mais néanmoins, des amendes arrivent, que nous payons de notre propre poche. En outre, nous ne sommes pas autorisés à prendre connaissance des actes normatifs qui réglementent le processus de travail.

En raison du non-respect du régime de travail et de repos, des accidents surviennent, en particulier nos camarades qui travaillent par roulement (15 à 15), les gens s’endorment littéralement au volant. Selon les résultats des accidents, aucun contrôle n’est effectué, ils sont formalisés comme des accidents ordinaires. Où est le syndicat? Où est la protection du travail? Aucune procédure sur ces incidents. En tout, le conducteur est coupable, comme toujours. Et alors que l’accident s’est produit en raison du non-respect du travail et du repos, on n’en fait pas état. Et puis, quand les gens se sont organisés collectivement pour essayer de défendre leurs droits, ils sont immédiatement tombés dans la catégorie des indésirables.

En particulier, les ouvriers racontent, parmi eux le mécanicien Sergey Babakhov et le chef du convoi no 1 Sergey Shcherbakov. sont littéralement forcés à partir. Comment? Nous cherchons des moyens de priver une partie du salaire en payant un « salaire nu », soit environ 20 000 roubles par mois. Shcherbakov a effectivement été démis de ses fonctions sans ordre écrit et oral. Il s’est vu refuser l’accès à l’étude et à la documentation.

Il travaille dans un bureau de deux mètres sur trois, à travers lequel passe un tuyau et où le bruit de ce tuyau est constamment présent. Des mesures régulières de sanctions matérielles sont appliquées. Une personne a trois enfants et il gagne 20.000 roubles.

Pour le mécanicien Sergey Babakhov, des mesures de pression sont également appliquées. Comme il le dit, il n’a reçu un salaire normal qu’une seule fois en avril. En janvier et mars, par exemple, 50% (!) Des salaires ont été »mangés » par les amendes. Dans les autres mois, il y a eu des déductions pour la moindre faute. Je suis allé au fumoir pendant cinq minutes – bien, etc. La direction dit: vous êtes vous-même à blâmer pour vos problèmes. Maintenant, Sergei va être transféré à une semaine de travail de cinq jours (au moment où l’horaire est de trois heures sur trois), ce qui ne lui convient pas.

– Maintenant, je vais voir ma famille deux fois par semaine. Quel genre de vie est-ce? Notre patience est terminée. La grève de la faim est le seul moyen d’attirer l’attention sur nos problèmes », déplore-t-il.

Les plaintes au sein de l’inspection du travail sont inutiles, disent les travailleurs du complexe SPTS, des réponses différentes sont reçues en réponse.

– L’opinion des salariés n’intéresse pas la direction, – poursuit A. Mironov. – Le syndicat qui opérait dans l’entreprise n’a pas non plus fait grand chose, franchement, il était inactif. Et il n’était pas question de sa participation à la vie des travailleurs, pour les aider à résoudre un problème. Et si tout avait été différent, peut-être, n’aurait-il pas été contraint à la nécessité d’une grève de la faim.

Les droits des travailleurs n’étant pas protégés, une branche du RPPRU – SPR a été créée dans notre complexe. Maintenant, au moins, nous pouvons compter sur un soutien juridique.

À notre avis, la GBU « Roads » cherche à se débarrasser de ceux qui ont de nombreuses années de travail et à en embaucher de nouveaux, plus faciles à presser et à gérer. Bien que beaucoup de gens eux-mêmes aient commencé à partir, incapables de supporter une telle attitude. Regardez, si cela vous intéresse, le nombre de plaintes sur Internet concernant notre organisation.

« Nous avons formulé un certain nombre d’exigences », a déclaré le chauffeur du matériel spécial Sergei Ryabov. – il est nécessaire de reconsidérer la décision de transférer Sergei Babakhov à la période de cinq jours; renvoyer l’autorité à notre chef du cortège, Sergei Shcherbakov; établir un dialogue de gestion avec les employés; tenir des réunions avec des discussions sur des questions de travail; payer toutes les privations injustifiées d’une partie du salaire pour qu’elles ne dépendent pas de relations personnelles avec les autorités; changer la gestion du complexe SPTS en la personne du chef de Vladimir Aleksandrovich Vinokurov; organiser correctement le processus de travail.

Le correspondant de la Pravda a téléphoné à VA. Vinokurov en lui proposant de commenter l’affaire des grévistes de la faim. Voici ce qu’il a dit:

– Veuillez contacter le bureau central, c’est la rue de la milice populaire. On vous y donnera toute explication . Ce que ces gens disent maintenant… croyez-moi, sur 800 personnes (selon les mêmes travailleurs, le nombre d’employés du complexe et de leurs supérieurs ne dépasse pas 500. – Auteur). Seulement quatre d’entre eux sont mécontents. Tous les autres sont heureux, heureux du travail, relation normale et merveilleuse. Il est préférable de contacter le service de presse …

Les manifestants ont déclaré : qu’ils continueront à lutter pour le respect des droits. Sinon, qui d’autre tentera de briser le système d’indifférence et de mépris qui prévaut dans l’entreprise?

La Pravda surveillera la situation.

PS Alors que l’article était prêt à être publié, les travailleurs ont reçu un message: le renvoi de l’un des manifestants – le président de la cellule syndicale dans le complexe SSPT Sergei Shcherbakov, ainsi que les conducteurs du convoi №3. Shcherbakov, qui travaille dans l’entreprise depuis 12 ans et n’a pas au cours de ces années aucune sanction (réprimandes il a commencé à recevoir quand il a commencé à exiger le respect des droits du travail), était sous le TC avec le libellé de la « échecs répétés dans l’ effectuation des tâches » … En conséquence du père trois enfants non seulement perdu son emploi mais aussi a subi une « marque noire » dans son dossier

En même temps, il a commencé plus de pression sur une faim – Alexander Mironov 22 Août a déjà reçu une plainte écrite dans le cadre de la prétendue « conduite non professionnelle. » Est-ce une coïncidence?

Auteur: Aliona YERKINA.