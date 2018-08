Le marxisme et le PCF : de Politzer à Gastaud : CONFÉRENCE Samedi 22 septembre 2018 au Café Falstaff –Paris- Bastille à 17h

6 août 2018

Publié par El Diablo

Il y a le Congrès, les prises de position politiques face à la situation que connaît notre parti, la responsabilité individuelle et collective des communistes face à l’état de leur parti, aux erreurs stratégiques et aux dérives qu’il a traversées et continue à porter, mais il y a aussi la nécessité du travail intellectuel, celui des historiens, des chercheurs qui tentent d’éclairer le contexte, le retour au marxisme et là, la censure qui a trop longtemps caractérisé le PCF dans la dernière période, celle depuis Robert Hue et encore aujourd’hui, ne doit plus être tolérée. Nous ne pouvons plus ignorer tous ceux qui travaillent, produisent hors du cercle étroit de celui que tolère l’Humanité et la presse communiste qui hier comme aujourd’hui préfère faire de la publicité au politiquement correct social-démocrate qu’à rendre compte de toute la richesse de ceux qui continuent à produire et enrichir le marxisme. Là aussi il faut que les choses changent (note de Danielle Bleitrach)

Les Cafés marxistes reviennent pour une deuxième année consécutive ! Notre première conférence portera sur le marxisme et le PCF (description plus bas). Au menu des autres conférences : la privatisation de l’ONF, une présentation du dernier tome de Lumières communes de Georges Gastaud et l’arrivée au pouvoir d’Hitler par la grâce de ses amis de la finance et de l’industrie.

Rendez-vous le 22 septembre 2018

au Café Falstaff 10-12 Place de la Bastille, 75011 Paris à 17h !

Présentation de la conférence du 22 septembre 2018 :

Longtemps le marxisme, banni de l’université et des médias dominants, était principalement porté et défendu par le mouvement ouvrier. La récente parution de l’échange de lettres entre Louis Althusser et Lucien Sève jette un jour nouveau sur les débats qui agitaient le marxisme tel qu’il était pratiqué et développé au Parti communiste français (PCF). Riche tradition de pensée qui s’inspirait de précurseurs prestigieux parmi Politzer et les fondateurs de la revue La Pensée et trouve des prolongements contemporains dans l’oeuvre de Georges Gastaud. C’est autour de ces enjeux politiques et théoriques qu’Aymeric Monville, qui dirige les Editions Delga et a durant sept ans été rédacteur-en-chef adjoint de la revue La Pensée, vous invite à réfléchir.

SOURCE:

JRCF

