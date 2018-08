José Mujica: « L’Espagne et l’Italie ont vomi des millions d’immigrés et ont rapidement oublié leur histoire »

L’ancien président de l’Uruguay José Mujica a rappelé vendredi lors d’une cérémonie à Madrid « l’importance pour un pays de ne pas oublier son histoire », se référant au retour au Maroc de 116 personnes qui ont franchi la clôture de Ceuta mercredi dernier, une opération inhabituelle de la garde civile et de la police nationale à la frontière sud de l’Espagne. Mujica a placé l’Espagne devant le miroir de son histoire, rappelant que les Espagnols ont également été forcés de quitter leur pays et de chercher refuge dans d’autres États.

« L’ Espagne et l’Italie vomissaient des millions d’immigrants et elles ont vite oublié leur propre histoire, » a déclaré le président uruguayen, qui a récemment démissionné en tant que sénateur. Jose Mujica a également fait référence à 40.000 personnes par an d’autres pays que devait recevoir l’Uruguay, le pays qu’il a présidé entre 2000 et 2015.

L’ancien dirigeant a reçu ce vendredi le prix des avocats d’Atocha lors de sa quatorzième édition. Mujica est un « leader dans la lutte pour la paix, la justice, la démocratie et la liberté », a souligné le président de la fondation de Comisiones Obreras et le survivant du massacre d’Atocha en 1977, Alejandro Ruiz.

En ce qui concerne les pensions en Espagne, José Mujica a cherché à mettre en évidence la contradiction qui est là lorsque « les citoyens se demandent qui va payer les pensions de nos enfants et continuent à s’opposer encore à l’immigration » Il a commencé sa réflexion sous un tonnerre d’applaudissements. Selon l’ancien président latino-américain, au milieu d’un siècle de progrès dans la transformation numérique, la société «devra se battre pour que les robots paient des impôts qui garantissent la vie des personnes âgées».

Mujica a également mis en garde contre les limites environnementales et le danger de la croissance. « Les gouvernements sont en proie à la voracité et on se dirige vers la catastrophe parce que les ressources ne sont pas infinies. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles se battre, par rapport à un revenu de base, du temps de travail, prendre soin de l’environnement, changer les paramètres… Le sens progressif de la vie est une nécessité pour la survie de l’espèce « .

Le capitalisme, a-t-il dit, a créé une nouvelle culture: « Il a domestiqué la science et l’a mise en œuvre pour exploiter la technologie et accroître la productivité ».

« Ce n’est pas en nationalisant que l’on progresse »

Interrogé sur la « mauvaise image » du socialisme au Venezuela, en Équateur ou en Argentine, Mujica a répondu que « le véritable problème de la gauche a toujours été de confondre les sentiments avec la réalité objective ». En référence à la reconversion monétaire du gouvernement de Maduro au Venezuela, Mujica a affirmé qu ‘ »il a rompu les mécanismes de sa propre économie sans avoir la capacité d’aller de l’avant à partir de là ».

« Ce n’est pas en nationalisant que l’on progresse », a défendu l’ancien président et il a précisé que qualifier de socialistes des pays latino-américains tels que l’Argentine ou le Venezuela était « trop ​​excessif « , tout en chérissant « les courageuses tentatives de construire des modèles socialistes autour de ces pays » .

José Mujica s’est identifié en tant que membre d’une génération de personnes qui pensaient qu’il était possible de changer le monde en modifiant « les relations de production et de distribution de la richesse ». Mais, a-t-il insisté, « aucun changement matériel n’est suffisant s’il ne s’accompagne pas d’un changement culturel ».