J’accuse les censeurs qui se prennent pour les copropriétaires du parti et de sa presse

J’ai dans la préparation de ce congrès des désaccords avec le PRCF, comme d’ailleurs avec Sève et Martelli, mais je sais ce qu’ils apportent les uns et les autres à la connaissance de notre histoire. Je connais le travail remarquable des éditions Delga.

Je sais ceux qui m’ont utilisée un jour dans leur basse besogne contre Lucien Sève, faisant paraître sous mon nom un article que je n’avais pas écrit. Il est des méthodes nuisibles et indignes qui se poursuivent alors même que l’on invente une liberté qui ne profite qu’à ceux qui caricaturent l’histoire des communistes. J’ai commencé à écrire mes mémoires et je ne sais ce qu’il adviendra de ce travail, du temps qu’il me prendra mais j’ai en tête ce qu’Aragon m’avait un jour dicté pour l’Humanité, à la fête du Bourget: « Être communiste ce n’est pas confondre l’Histoire avec les petites histoires ». .

C’est pourquoi je crois qu’une des tâches de notre congrès devrait être de dénoncer la censure intellectuelle exercée par la presse communiste, de faire évoluer les pratiques dans ce domaine, l’Humanité mais aussi la Marseillaise contre des communistes qui ne sont pas bien en cour.

Est-ce un hasard si une grande partie de ceux qui auraient dû être présents à l’université du PCF à Angers ne sont pas venus, s’ils ne s’y sentent pas chez eux, malgré une évolution dans ce domaine de la revue théorique du parti? Le Congrès peut se passer dans une autre ambiance, d’approfondissement et de refus des divisions, mais il y a du chemin à faire.

Il y a les « officiels » et les autres interdits dans la presse communiste alors même que les directions de cette presse ouvrent largement leurs colonnes aux productions de la social-démocratie, de l’anti-communisme… ce qui a changé à ce Congrès et l’existence d’une base commune comme celle du manifeste du XXI e siècle prouve que les communistes peuvent s’unir autour du refus de l’effacement électoral et plus encore politique, idéologique, culturel de leur parti, accepter leur diversité, entamer un dialogue entre eux et en finir avec les pires aspects d’un légitimisme qui a survécu à la destruction programmée du parti, de la formation de ses militants, de son organisation en particulier dans l’entreprise. Le censure fait partie de cela, on a jeté non seulement l’enfant avec l’eau du bain mais si ça continue on tuera l’enfant pour ne conserver que les eaux croupies. Nous n’en sommes pas là, tirons-en les conséquences.

Arrêtons de chercher l’ennemi interne alors que nous avons à affronter le capital en crise mais plus nuisible que jamais… Oui nous avons besoin d’unité mais celle-ci ne se décrète pas elle se construit dans les luttes et dans la réflexion qui tente de prendre tous les aspects de la réalité et d’en saisir le mouvement vers une autre société.

ici dans ce blog qui a parfois plus de lecteurs quotidiens que l’Humanité, ce qui ne me réjouit pas, nous tentons de vous faire connaître une autre réalité que celle de l’idéologie dominante, internationale, mais aussi des travaux de communistes, de progressistes qui annoncent un renouveau théorique et politique, nous savons que cela ne peut que nous conforter dans nos luttes ici.Nous plaidons pour des contacts renouvelés avec les communistes dans le monde, non pour nous aligner sur leur vision, mais pour enrichir notre propre vision, ne plus nous sentir écrasés par notre faiblesse, notre isolement telle que l’invente la presse au ordres. faut-il que nous ayons à vaincre leurs mensonges et de surcroît l’inertie de notre presse et de nos dirigeants?

Arrêtons la censure des nôtres, alors même que tout cela est fait au nom d’un hypocrite amour de la démocratie… Si nous voulons sortir apaisés et grandis de ce Congrès il faut que nous changions de stratégie, que nous tirions les conséquences de nos erreurs, que nous reprenions pied dans les couches populaires, la classe ouvrière, les exploités, mais aussi que nous acceptions le dialogue pour réaliser ce programme, et que nous dénoncions ce qui se passe depuis des années dans la presse communiste, la censure exercée contre une partie des nôtres, le fait du prince, l’étouffoir se substituant au débat.

Ils n’ont pas réussi à nous rendre anti-communistes au contraire, mais il faut arrêter les dégâts.

