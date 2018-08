Pourquoi le chef de la Banque d’Angleterre prévoit-il la propagation du marxisme? Article de Yuri Afonin

Mark Carney, le chef de la Banque d’Angleterre, participant au Sommet canadien sur la croissance, a déclaré que dans les prochaines décennies, on peut estimer que le monde connaîtra une diffusion généralisée des idées marxistes. Les thèses du banquier sont commentées par Yury Afonin, vice-président du Comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie.

Tout d’abord, qui est Mark Carney? Comment devrait-il être pris au sérieux? La Banque d’Angleterre, dirigée par Carney, est un organe similaire à notre banque centrale, qui détermine la politique monétaire de l’ensemble du Royaume-Uni. En général, l’annonce publique choquante au sujet de la domination du marxisme a été faite par le directeur du capitalisme britannique.

Pourquoi le marxisme deviendra-t-il mégapopulaire? Carney lie cela avec la forte augmentation à venir du chômage, générée par le développement des robots et des systèmes d’intelligence artificielle. Selon le banquier anglais, les robots remplaceront progressivement le travail manuel et viendront aussi à la place des chauffeurs de taxi et des camions. Mais les « cols blancs » ont quelque chose à craindre. L’intelligence artificielle accomplit déjà de nombreuses tâches aussi bien que humaines. Et beaucoup plus rapide. Carney fait remarquer qu’aujourd’hui, certaines entreprises artificielles utilisent l’intelligence artificielle pour comprendre les documents entrants et lire les témoignages précédemment attribués à des avocats débutants. Et les banques utilisent une combinaison d’intelligence artificielle et de technologie «Big Data» pour automatiser une grande partie du travail du service client. Et que va-t-il se passer dans 10-20 ans?

Karni note qu’il existe un très grand écart dans les attentes des employés et des employeurs à cet égard. Lors des sondages, plus de 90% des travailleurs sont d’avis que leur travail ne peut être remplacé par le travail de robots. Eh bien, les gens sont très enclins à se considérer irremplaçables. Mais au contraire, 90% des principaux dirigeants interrogés pensent que dans leurs entreprises, un nombre important de travailleurs peuvent et doivent être remplacés par des robots et des systèmes d’intelligence artificielle. Il est clair que les décisions concernant le remplacement des personnes par des machines ne seront pas prises par les travailleurs mais par les cadres supérieurs.Le chef de la Banque d’Angleterre prédit non seulement un chômage massif, mais aussi une stagnation des salaires pour les décennies à venir. En effet, lorsque des robots sont utilisés en masse, les travailleurs survivants devront se contenter de salaires modestes. Si vous avez besoin de plus, il sera plus rentable pour un employeur d’utiliser l’intelligence artificielle à votre place, vous perdrez alors votre emploi.

La troisième conséquence de la robotique, prédite par Carney, est une augmentation des inégalités. Eh bien, c’est aussi logique. Les capitalistes, économisant sur le travail, deviendront plus riches. Les salaires des travailleurs survivants cesseront de croître. Et qu’en est-il des millions de chômeurs? Vraisemblablement, dans les lieux les plus riches, ils ne seront pas laissés à mourir de faim. Ce n’est pas pour rien que le concept de «revenu de base inconditionnel» se répand de plus en plus en Occident – une petite somme qui devrait être versée régulièrement à tous les membres de la société, même sans travail de sa part. Mais il est clair que ce montant ne permettra que de louer les logements les plus modestes et de manger des substituts de produits des supermarchés pour les pauvres.

Mais le développement technologique peut-il entraîner une baisse du niveau de vie de la plupart des sociétés? À première vue, c’est difficile à croire. Cependant, Karni note à juste titre que cela s’est déjà produit dans l’histoire du capitalisme. le banquier anglais a rappelé que la première révolution industrielle, qui a commencé dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, n’a pas permis à la croissance des salaires jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle. Ici donc! Près de 100 ans d’invention surgies comme d’une corne d’abondance: la machine à vapeur de Watt, quenouille « Jenny », le métier à tisser mécanique, navires, locomotives, chemins de fer, le télégraphe … la croissance de la production sans précédent dans cette période. Et les salaires des ouvriers industriels sont restés à peu près les mêmes que ceux de leurs arrière-grands-pères-artisans. Carney fait le lien avec le fait que l’entretien des premières voitures était plutôt peu qualifié. Je me permettrai de corriger M. Banker: en effet, les travailleurs ont reçu une bouchée de pain, mais c’était parce qu’il n’avait pas appris à se battre pour leurs droits. Et quand ils ont appris, les capitalistes ont dû partager leurs bénéfices rapidement. le soulèvement à Lyon et les tisserands de Silésie, les travailleurs en train de combattre dans les rues de Paris en 1848, de grandes manifestations des chartistes anglais, l’émergence de Marx et d’Engels et du Manifeste communiste « – qui est, après tout l’ événement après lesquels les salaires ont commencé à augmenter.

L’histoire économique du capitalisme, selon Carney, répète maintenant les événements de la première révolution industrielle: le développement des technologies domine à nouveau la croissance des salaires des employés. Et ici, dans ce monde du XXIe siècle, où presque la majorité des gens seront laissés sans travail et seront plongé dans la pauvreté inéluctable, et à l’autre pôle il existe une poignée de super-riches prêt à se gaver indéfiniment, Carney est alors raisonnable quand il prédit des idées marxistes répandues, la croissance du sentiment communiste. En effet, il est difficile d’imaginer une preuve plus vivante de l’injustice et de l’absurdité de la société capitaliste. Il est logique de supposer que beaucoup de gens se tourneront vers une doctrine offrant une alternative scientifique au capitalisme. « En une génération, Marx et Engels peuvent redevenir pertinents », affirme le banquier.

Cependant, en conclusion, le «bon» banquier a légèrement «réconforté» les travailleurs. Il a noté qu ‘ »un nombre croissant d’employés doivent se préparer à un travail nécessitant une intelligence émotionnelle supérieure, dans des secteurs tels que les soins et les loisirs ». Cela semble très bien, mais essayons de comprendre ce que cela signifie dans une langue normale? Et le fait que la plupart des mains et des esprits des travailleurs seront bientôt inutiles pour les capitalistes. Mais ils seront prêts à acheter une « intelligence émotionnelle ». En ce qui concerne le domaine des activités de soins et de loisirs est surtout la capacité de deviner instantanément et avec précision l’état d’esprit et les désirs du client et aussi complètement que possible (et, bien sûr, le sourire!) Pour les rencontrer. Bref, bienvenue aux serviteurs de nounou pour Barchukov capricieuse et riche en infirmière pour les gens riches et vieux, ou, par exemple, une strip-teaseuse et une prostituée ( « loisirs », sans doute, que le banquier n’a pas mentionné).

Aujourd’hui, dans le monde, beaucoup de gens pensent que, dans un avenir proche, l’humanité développera la science et la technologie? Parmi ces personnes figurait le célèbre astrophysicien Stephen Hawking, récemment décédé. Les mots de Hawking, que je citerai ci-dessous, montreront qu’il était non seulement un scientifique de la nature, mais aussi un penseur social et profondément de gauche. Peu de temps avant sa mort, Hawking a prédit que « les disparités économiques augmenteront rapidement avec l’automatisation et l’emploi des robots, et que les riches propriétaires de ces machines refuseront de partager la richesse croissante créée par le processus robotique ».

« Si les machines produisent tout ce dont elles ont besoin, le résultat dépendra de la manière dont les choses sont distribuées. Tout le monde peut profiter d’une vie luxueuse, si ce que les voitures produisent est distribué. Ou, au final, de plus en plus de personnes deviendront terriblement pauvres, si les propriétaires de machines s’opposent à la redistribution. Jusqu’à présent, il semble que le processus relève de la deuxième option, les technologies entraînant de plus en plus d’inégalités « , a-t-il écrit.

« En fait, les propriétaires de machines occuperont la position d’une nouvelle ère de la bourgeoisie, dans laquelle leurs entreprises ne fourniront pas de travail aux gens », a affirmé l’astrophysicien.

La conclusion de Hawking: « Le terrible Armageddon ne vient pas des mains des robots (comme de nombreux films de science-fiction ont voulu nous convaincre), mais il sera né de par les êtres hulains eux-même. »

Eh bien, le grand scientifique a donné un diagnostic précis à l’humanité. Ou le développement de robots et de l’intelligence artificielle sous le capitalisme engendrera une inégalité sans précédent et une injustice monstrueuse. Ou le socialisme utilise le progrès scientifique et technologique au profit de tous les peuples de la planète.