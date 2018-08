Le Manifeste continue à recueillir des signatures:

Le moment important du vote se rapproche et certains militants n’ont pas eu le cahier avec les différents textes et le bulletin de vote… C’est pourtant une prise de responsabilité essentielle dans un moment historique où est posé la question de la survie d’un parti communiste alors que la situation en france, en Europe et dans le monde exige cette présence, synonyme de l’intervention populaire, donc de la véritable démocratie.Donc voici le texte du manifeste du XXI e siècle plus les 13009 communistes affirmant voter pour ce texte par département et la possibilité de joindre votre vote. (note de danielle Bleitrach)