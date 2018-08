La Chine et l’Irak vont approfondir leur partenariat stratégique

Nous avons vu récemment le résultat des élections legislatives irakiennes avec la vitoire d’une coalition dans laquelle il y avait les communiste. Sans lien nécessaire avec cette information, on voit à quel point le Moyen orient élargit son partenariat avec la Russie mais aussi la Chine.Nul doute que la politique de Trump et la vassalité de l’Europe à l’égard de cette politique n’amplifie le phénomène/ (note de danielle Bleitrach)

Profitant de l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l’Irak, le président chinois Xi Jinping s’est déclaré prêt à travailler avec le président irakien pour approfondir le partenariat stratégique bilatéral.

Le président Xi a échangé des mots de félicitations avec le président irakien Fuad Masoum à l’occasion du soixantième anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques samedi.

Dans son message de félicitations, a souligné M. Xi depuis l’établissement des relations diplomatiques il ya 60 ans, les relations bilatérales ont maintenu un bon élan de développement et la coopération dans divers domaines a régulièrement progressé grâce aux efforts conjoints des deux parties.

Le président chinois Xi Jinping (R) rencontre le Premier ministre irakien Haider al-Abadi à Beijing, capitale chinoise, le 22 décembre 2015. / Xinhua Photo

Il a déclaré que la mise en place du partenariat stratégique en 2015 a ouvert un nouveau chapitre pour l’amitié sino-irakienne, ce qui a créé de nouvelles opportunités pour les relations bilatérales.

Le président chinois a déclaré qu’il attachait une grande importance au développement des relations sino-irakiennes, ajoutant que les deux parties devaient mettre en synergie les stratégies de développement dans le cadre de la construction conjointe de la ceinture et de la route. les deux peuples.

Alors que Masoum a déclaré que les relations entre l’Irak et la Chine ont connu un développement remarquable au cours des dernières années et que la coopération économique et commerciale a réalisé des progrès considérables.

Le ministre irakien du Pétrole, Jabbar Ali Hussain et Zhu Junfeng, PDG du CNPC Moyen-Orient, assistent à une cérémonie à Halfaya, le 8 juillet 2017. / VCG Photo

Le président irakien a ajouté que l’Iraq était prêt à élargir ses relations bilatérales de manière à profiter aux populations des deux parties et à promouvoir la sécurité, la paix et le développement des deux pays.

Le Premier ministre chinois Li Keqiang a également échangé samedi des mots de félicitations avec son homologue irakien Haider al-Abadi.

Des liens plus étroits

La Chine joue un rôle important dans la reconstruction de l’Irak. Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, l’Irak était le troisième partenaire commercial arabe de la Chine en 2017, avec un volume de commerce bilatéral atteignant 22,1 milliards de dollars.

Un nombre important d’entreprises chinoises investissent également en Irak, compte tenu en particulier de l’importance géographique de l’Irak dans le cadre de l’Initiative de la ceinture et de la route proposée par la Chine. Comme l’a déclaré l’ambassadeur irakien à Beijing, Ahmad Berwari, environ 60% de l’électricité de la capitale irakienne, Bagdad, est produite par des sociétés chinoises en Irak.

L’ambassadeur irakien à Beijing Ahmad Berwari / Xinhua Photo

Le professeur Zhou Rong de l’Institut des finances de Chongyang de l’Université Renmin a déclaré à la CGTN que de nombreuses familles irakiennes et les gouvernements locaux sont reconnaissants envers les entreprises chinoises alors que le chômage local diminue et que la Chine continue de soutenir les industries propres et vertes.

