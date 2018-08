Ben non!!! Mélenchon veut faire des européennes un «référendum anti-Macron»

elle se veut désormais tranquille comme l’autre mais il est des choses qui ne se décrètent pas …

Les élections européennes:

Un référendum sur le destin de l’UE ? Ben non

Un referendum anti macron ?

Ben non même pas non plus c’est juste l’élection du parlement croupion chambre d’enregistrement de la commission européenne et du conseil de l’Europe cooptés par les chef de gouvernements de l’UE… Soyons concret ça évite les déceptions…

Notre bon peuple a bien des défauts mais Diderot puis Marx le notaient, il a en lui le goût des idées claires et un certain sens des réalités. Si on peut être sacré l’opposant favori depuis le château et donc depuis salles de rédaction d’une presse dont les propriétaires sont ce qu’ils sont… le leadership du mouvement qui renversera l’ordre existant ne se décrète pas…

Ceux qui ont intérêt à ce mouvement qui renversera non seulement Macron, mais ses pareils dans l’UE et leurs bailleurs de fond du grand capital ne se déclenchent pas dans un effet de manche… Ils doivent s’autoconvaincre entre eux, à la base, dans les quartiers, les cités, les entreprise et aujourd’hui peut-être savent-ils à quoi correspondent réellement ces élections européennes… Pourquoi se déplacer, pour quel espoir donner un ou deux élus de plus à qui et pourquoi faire?

Pire encore après un bougé, ils se disent peut-être que l’on cherche simplement à recréer le parti de François MItterrand en retrouvant les accents du Congrès d’Epinay, au nom de la gauche et de la lutte contre le capital.Pour donner des postes d’élus à ses lieutenants, installer quelques notables de la théâtralité parlementaire tout en laissant sans possibilité d’intervention les salariés, les retraités, une jeunesse à la dérive et surexploitées…. Les partis sont peut-être déconsidérés, mais les mouvements se dégonflent tant ils laissent la place à un petit groupe de dirigeants qui n’ont pas le secret de la liaison avec les couches populaires.

Personnellement je n’ai pas le secret de cette grande question mais je sais que ce n’est pas « en plumant la volaille communiste » et en prétendant manger celle déjà plumée du PS que l’on provoque l’adhésion des masses. C’est pourquoi je souhaite qu’avant tout rassemblement de circonstance et encore plus alliance de conjoncture, mon parti le pCF réfléchisse et agisse en toute indépendance, nous ne perdrons pas de temps nous en gagnerons pour tenter un retour vers tous ceux qui ne croient plus en la gauche. Et encore moins aux élections européennes.

Nombreux sont ceux qui se disent: le parti socialiste s’est totalement déconsidéré… Il suffit d’aller se mettre à sa place pour reconstituer un parti d’alternance ici et en Europe… Cela leur économisera d’avoir à bouleverser toute la société. La place c’est celle des petits bourgeois démocratiques qui cherchent seulement à modifier les conditions sociales de façon à ce que la société existante leur devienne aussi profitable et confortable que possible. Tout leur programme tient dans une espérance de pouvoir corrompre les travailleurs par des aumônes plus ou moins déguisées qui briseront leur force révolutionnaire. Et aujourd’hui ils ne sont même plus capables de garantir l’aumône…Souvenez-vous l’aumône du RMI pour mieux faire accepter la financiarisation de l’économie, la destruction du potentiel industriel français selon le plan Davignon… et aujourd’hui la boucle est bouclée, on tente d’en finir avec les conquis sociaux du temps où le communisme était fort…

L’UE telle qu’elle est, avec son parlement de bavards est la caricature de cette incapacité de la social démocratie à même distribuer l’aumône et en cédant à l’appétit goulu du capital financier jisqu’à nos barrages hydrauliques., Macron sorti de leur rang achève de le démontrer… Il y a plus de 20 ans déjà le parti communiste italien a fait ce choix, aujourd’hui il n’existe même plus son successeur devenu « démocrate » pour se mettre à la place du défunt PS italien… La droite xénophobe mais qui de la Pologne à l’Italie prétend accorder de nouveau l’aumône a pris cette place là…

La politique c’est comme l’erre d’un bateau, celui-ci arrêté il continue dans le sillage tracé, nous les communistes avons fait beaucoup pour notre propre naufrage y compris en inventant Mélenchon, en ayant peur d’exister, nous allons subir l’erre de nos erreurs mais le moteur est-il bien coupé et sommes nous prêts à ramer pour nous remettre dans une autre voie ?

Danielle Bleitrach

