10 BONNES NOUVELLES DANS UN MONDE CALAMITEUX…(I) par Francis Wurtz

.Cet accès d’optimiste de Francis Wurtz fait plaisir à lire. Mais je souhaiterais ajouter quelqus commentaires à ses remarques , sur les dix raisons annoncées, j’en partage les trois premières publiées. Mais il faut compléter pour comprendre. . Il faut situer ces avancées dans un temps long historique et pas seulement comme une « divine » surprise liée à des bonnes volontés de quelques dirigeants. ce temps long nous l’avions annoncé dans les Etats-Unis de mal empire, ces leçons de Résistance qui nous viennent du sud.(Aden 1996) Il s’agit de deux phénomènes essentiels, le premier est la multilatéralisme, la mise en cause par les pays du sud tirés par la Chine mais aussi par ce que la Russie garde de l’URSS au plan international et des régimes progressistes en Amérique latine, en Afrique. Prenons en effet le cas des pays riverains de la mer caspienne, la stratégie de poutine comparable par bien des points à celle mise en oeuvre en Asie centrale est directement inspirée par celle de l’Union soviétique et mise en oeuvre par des héritiers de Primakov au premier rang desquels Lavrov, la stabilité des alliances opposé à l’aventurisme belliciste, produisant du terrorisme des occidentaux, derrière des Etats-Unis plus imprévisibles que jamais. L’alliance en matière d’hydrocarbure est intervenue très tôt et on sait le rôle joué par Poutine allié à Chavez dans ce domaine. Le cas des BRICS est parallèle, là encore l’initiative est venue d’une recherche de cohésion des pays du sud dans la défense de leur souveraineté dans laquelle Lula a joué un grand rôle. Donc l’histoire, celle à laquelle un certain nombre d’entre nous que j’ai pu côtoyer ont participé. Loin d’être arrêtée, l’histoire se poursuit et il faut savoir lire quand elle va dans notre sens et quand il faut s’opposer à l’aventurisme sous couvert d’humanitaire et de droits de l’homme qui met à feu et à sang la planète. Francis Wurtz est-il en train de se dégager de cette soumission au PS qui a caractérisé la politique étrangère du PCF, en tous les cas il suffit de poursuivre cette analyse pour y lire les prémisses d’un changement positif Tout n’est pas acquis, mais à partir du moment où il y a politique autonome du PCF, les conditipons du dialogue existent. (note de danielle Bleitrach)

Un peu d’oxygène ne nous fera pas de mal ! L’actualité internationale nous réserve quotidiennement tant d’exemples de cynisme et de cruauté que nous courrons le risque de nous lasser d’agir pour un monde meilleur. Un retour en arrière sur diverses sources d’espoir qui ont discrètement jalonné cet été s’avère dès lors salutaire.

Une première série d’événements heureux a eu trait à la victoire de la paix sur la guerre, à la prime à la négociation plutôt qu’à la confrontation, à la primauté du droit sur la force.

Ainsi, début juillet, l’Ethiopie et l’Erythrée ont mis fin à vingt ans d’état de guerre -un conflit atroce et ruineux dont les racines remontaient aux années 60 et qui passait pour insoluble. Au point que la réconciliation de ces deux voisins de la Corne de l’Afrique a été comparée au rapprochement des deux Corées ! C’est au nouveau Premier Ministre éthiopien, Abiy Ahmed, et à son choix de la « main tendue » et du compromis qu’on doit cette avancée inespérée.

Un autre succès diplomatique, attribué quant à lui à Vladimir Poutine, vient de mettre fin à un conflit de souveraineté vieux de 27 ans (depuis la dissolution de l’Union soviétique) : les cinq pays riverains de la Mer Caspienne -Russie, Iran, Kazakhstan, Turkménistan et Azerbaïdjan- ont signé un accord qualifié d’ « historique » sur le statut de cet espace stratégique, notamment riche en hydrocarbures et en ressources halieutiques. Cette convention ouvre la voie à de vastes coopérations dans la plus grande mer fermée du monde où sera désormais interdite toute présence militaire étrangère aux cinq Etats riverains.

Enfin, comment ne pas retenir, parmi les contre-tendances positives face à la désastreuse guerre commerciale déclarée au monde entier par Donald Trump, le Sommet des « BRICS » (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) à Johannesburg, fin juillet ! Sous l’effet de l’arrogance et de l’irresponsabilité paroxystiques du Président américain, les cinq plus grands pays « émergents » ont manifestement resserré les rangs ( Pékin et New Delhi ont ainsi aplani leurs différends ) et « politisé » leurs coopérations : « Nous devons être résolus à rejeter l’unilatéralisme » a exhorté le Président chinois, Xi Jinping, à l’heure de l’ « America first »! « Nous sommes tous d’accord au sein des BRICS qu’il faut, dans ce contexte global, renforcer notre partenariat » a précisé, de son côté, le Ministre sud-africain du commerce. Un défi autant qu’une opportunité pour une Union européenne en mal de stratégie alternative au prisme transatlantique aujourd’hui en pleine décomposition…

Outre ces décisions d’envergure internationale , d’autres faits encourageants intervenus ces dernières semaines méritent d’être relevés. Certains marquent un évident progrès des libertés et de la dignité humaine; d’autres une revigorante réaction à l’injustice et à l’oppression; d’autres enfin, même encore limités, sont autant de motifs d’encouragement à développer nos actions. Vous les rappelez-vous ? Nous en traiterons dans notre prochaine chronique.

