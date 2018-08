Je prends quelques jours de vacances

J’en ai assez des gens qui m’expliquent doctement que le Congrès se fera sur les problèmes nationaux. M’interdisez vous d’avoir un blog centré sur les questions internationales. Croyez vous indifférent que la deuxième puissance mondiale soit communiste? Vouslez vous continuer la politique de l’actuelle direction s’alignant sur les QUESTIONS INITERNATIONALES SUR LE ps?

Croyez vous que mon blog est le seul lieu où se prépare le congrès, comme j’en ai assez que vous me preniez pour un service public d’un Congrès dont vous semblez accepter qu’il ne se prépare pas ailleurs , en particuolier que vos instances ne se réunissent pas et que le COngrès extraordinaire soit une fois de plus étouffé avec votre assentiment… je prends des vacances jusqu’à ce que vous ayez précisé ce que vous attendez de moi?

Je suis à la fois ravie de voir le nombre de communistes qui prennent leur responsabilités et ceux qui sont prêts à attendre jusqu’à ce que mort s’ensuive parce qu’aucun des textes à la virgule prêt n’est tout à fait ce qui doit être alors qu’ils sont conscients de l’urgence ou disent être conscients. Le nombrilime,, les histoires de la famille, les état d’âme personnel et l’incapacité à changer ce qu’il faut changer commencent à m’excéder sérieusement, prenez vos responsabilités mais je vous interdis de m’attribuer tout ce que depuis tant d’années vous avez été incapables de faire, tout ce que vous avez accepter, toutes les fausses analyses et toute la manière de vous aligner sur les idées reçues. pendant ce temps là moi je faisais le tour de la planète et j’en retirais force et courage dans le communisme, j’ai tenté de vous en donner un peu au lieu de pleurnicher sur mes souffrances bien réelles et qui vallaient les votres, malgré toutes les avanies que je subissxais de la part des dirigeants que vous vous étiez donnés et que vous continuez à soutenir jusqqu’à la mort, celle de votre collectif dont vous n’attendez plus qu’il soit une maison de retraite. Il y a une partie d’entre vous qui a le courage de regarder la réalité en face et de prendre ses responsabilités, de surmonter ce qui est secondaire et d’attendre tout du dialogue. Et vous vous continuez frileux, tomirés en train de dire que tout est de la faute de melenchon; QUi l’a fait roi avec votre assentiment. Mélenchon est ce qu’il est, un trotskiste lambertiste, mitterrandien, il est même un peu mieux qu ce triste pedigree, c’est vous qui l’avez accepté quand un de vos dernier dirigeant a jugé bon de vous l’infliger. Mais il ne faut pas de bilan, il faut continuer…

J’an ai assez de tous ces gens qui savent, de ceux qui ne sont jamais contents de ce que je suis et qui acceptent tous les procès et les censures que je subis depuis plus de 20 ans au nom de la démocratie, continuez au moins un temps sans moi. Je reviendrai quand vous aurez choisi de vraiment vous engager.

Donc j’attends que vous vous soyez décidé à agir au lieu de venir m’expliquer ce qu’il faudrait que je fasse ou pourquoi mon intérêt pour la CHine est sans intérêt pour les vertueux et combatifs militants que vous êtes. Vous les héros des groupuscules dont les troupes tiennent dans une cabine téléphonique vous êtes encore un autre versant de l’impuissance généralisée à espérer que le PCF se casse la gueule pour lui substituer à l’italienne une des moutures de vos fantasmes dérisoires. Donc j’en ai marre de devoir effacer vos infirmes remarques sur ce blog et de me confronter dans la vie à ce que vous n’êtes hélas plus.

Danielle Bleitrach

