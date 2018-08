je recherche ce livre qui date de 1973

je suis toujours à la recherche de tout ce qui a pu se publier sur Staline, en particulier le livre de Domenico Losurdo sur sa noire légende. Quant à ce livre que j’ai eu jadis en main, je ne sais pas ce qu’il faut en penser aujourd’hui, mais il avait le mérite de rassembler un certain nombre de textes sur le sujet, j’en ai lu certains, mais pas tous… Une bonne nouvelle : hier j’ai eu au téléphone Marianne et celle-ci est en train de travailler à fond son chinois. Nul doute que ce travail va nous aider à avoir un nouvel accès aux textes autant qu’aux Chinois de la rue, eux-mêmes. C’est plus qu’un continent auquel nous devons accéder, des millénaires ininterrompus et une révolution avec une extraordinaire accélération de l’histoire. (note de Danielle Bleitrach=

Table des matières

PRÉFACE [5]

I. LE CÉLESTE EMPIRE ET LES DÉMONS CAPITALISTES. [7]

Allemagne et Chine [7] Races et modes de production [11] Facteurs de race et de nation [13] Modes de production valables pour toutes les races [18] Mode de production asiatique en Europe [20] La terre et le Céleste Empire [28] Retard millénaire de l’Asie [35] Retard séculaire de l’Europe [45] Voie unique de la contre-révolution [49]

II. BOND PAR-DESSUS LE CAPITALISME [61]

Économie et révolution [61] Pourquoi le stade capitaliste ? [68] Révolution bourgeoise et ouvriers [74] Schéma international de la révolution socialiste [80] Au centre : la violence révolutionnaire, L’État et la dictature [84] Progression et bond [91] Schéma de la révolution double [94] Dissolution des sociétés précapitalistes extra-européennes [101] Accumulation primitive en Angleterre et Outre-mer [104] Double renversement du passé [107] Les crimes bourgeois Outre-mer [117] Marx et l’exemple russe d’un petit saut par-dessus le capitalisme [122]

III. RÉVOLUTION CHINOISE ET NATURE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE LA CHINE [143]

Crise et révolution [143] Guerres et révolution [146] La révolution russe et le parti chinois [150] La pire défaite se déroule progressivement [156] La révolution chinoise de Mao-Tsé-toung [159] La réforme agraire [162] Industrialisation petite-bourgeoise en Chine [168] Question coloniale et question syndicale [172] Anti-impérialisme et socialisme [177]

TEXTES DE MARX-ENGELS [191]

I. LA CHINE, L’ANGLETERRE ET LA RÉVOLUTION [191]

Karl Marx – Déplacement du centre de gravité mondial [193] Karl Marx – La révolution en Chine et en Europe [199] Karl Marx – Le conflit anglo-chinois [213] Friedrich Engels – Perse-Chine [223] Friedrich Engels – La nouvelle campagne anglaise en Chine [233] Karl Marx – La Russie et la Chine [239]

II. DISSOLUTION PARLEMENTAIRE ET GUERRES COLONIALES [255]

Karl Marx – Débats parlementaires sur les hostilités en Chine [255] Karl Marx – La défaite du ministère Palmerston [265] Karl Marx – Les élections anglaises [277] Karl Marx – La situation des ouvriers de fabrique [281] Karl Marx – Quel est le fauteur d’atrocités en Chine ? [285] Karl Marx – Extraits de la correspondance officielle [293] Karl Marx – Palmerston et les élections générales [301]

III. LE POISON CAPITALISTE EN CHINE [313]

Karl Marx – L’histoire du commerce de l’opium [315] Karl Marx – Les effets du traité de 1842 sur le commerce sino-britannique [327] Karl Marx – Le nouveau traité avec la Chine [335] Friedrich Engels – Opium, alcool et révolution [345] Friedrich Engels – La pénétration russe en Asie centrale [349] Friedrich Engels – Les gains de la Russie en Extrême-Orient [361]

IV. RUINE DE LA CHINE TRADITIONNELLE [373]

Karl Marx – La nouvelle guerre chinoise [375] Karl Marx – Le commerce avec la Chine à la lumière des structures sociales de ce pays [405] Karl Marx – Politique anglaise [413] Karl Marx – Affaires chinoises [Taïpings] [423] Karl Marx – Le commerce britannique du coton [429] Friedrich Engels – Le traité de commerce avec la France [433] Friedrich Engels – Marché colonial et marché mondial [435] Friedrich Engels – La guerre sino-japonaise [437]

