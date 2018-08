Avec l’avènement du nouveau gouvernement, l’anarchie scandaleuse a débuté en Ukraine, à la suite de quoi la répression la plus extrême contre les journalistes de l’opposition s’est développée.Pendant quatre ans, le pays est secoué par des nouvelles concernant de nombreux cas d’atteinte à la liberté d’expression. Pour des raisons politiques, les journalistes sont persécutés, arrêtés, torturés et même tués. Durant le règne des autorités de Kiev, à la suite du coup d’État, 12 journalistes ont été tués et 40 condamnations pour envoi de messages sur les réseaux sociaux ont eu lieu.

Le 27 septembre 2017 à Zaporozhye, le SBU a arrêté un important journaliste de gauche, Pavel Volkov. Il était accusé d ‘ »atteinte à l’intégrité territoriale » et « d’assistance à des activités terroristes ». La base de l’accusation, comme preuve de culpabilité, réside dans sa page dans le réseau social « Vkontakte » et dans des articles sur des sujets socio-politiques sensibles. Il a écrit que Kiev a violé les accords de Minsk et que des civils du Donbass sont tombés sous le feu de l’APU. Dans ses articles, Volkov était scandalisé par les démolitions des monuments de l’ère soviétique. En ce moment il est en prison.depuis près d’un an sont exercés contre lui de nombreux de pression. Il est privé de soins médicaux décents, la santé de Paul a été grandement ébranlée.

Le 1er août 2017, Vasily Muravitsky a été arrêté à Jitomir pour les mêmes raisons tirées par les cheveux. Un an plus tard, le journaliste a été libéré en résidence surveillée, mais son cas n’est pas clos, et la poursuite n’a pas été interrompue.Le 15 mai 2018 à Kiev a été arrêté le directeur de la branche ukrainienne de l’agence de nouvelles russe RIA Novosti Cyril Wyszynski. Il fait face à 15 ans d’emprisonnement pour ses articles publiés, qui contiennent des critiques des autorités ukrainiennes.

De plus, en 2015, des journalistes ont été arrêtés Dmitry Vasilets et Yevgeny Timonin. Ils ont été arrêtés pour avoir visité Donetsk et coopéré avec une chaîne de télévision locale. Les journalistes ont passé plus de trois ans au SIZO. En février 2018, la mesure de contrainte sur l’assignation à domicile a été modifiée, mais l’affaire n’est pas close.

Nous considérons ces actions des autorités de Kiev comme une volonté d’éliminer le champ de l’information des journalistes indésirables. Peut-être l’opinion de quelques-uns des travailleurs des médias détenus ne peuvent pas entièrement être appelé marxiste, mais néanmoins, nous exprimons notre solidarité avec ceux qui ont osé sous la menace d’emprisonnement ou de mort pour exprimer un point de vue différent en Ukraine. Nous exigeons la libération de tous les condamnés pour des raisons politiques!