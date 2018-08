COMMUNIQUE DE PRESSE du PCF : Liberté pour Sergueï Oudaltsov !

Nous nous félicitons de ce communiqué de presse intervenu après notre article sur le sujet, bien que ce communiqué ne daigne considérer que la répression de Oudaltsov, sans doute rendu fréquentable par l’intérêt que lui a manifesté Mélenchon et que soient passés sous silence les communistes emprisonnés, le candidat communiste à la mairie de Moscou devenu du bout de la langue soutenu par le parti communiste et surtout le Front de gauche. mais c’est un pas du parti communiste français dans la reconnaissance de la répression qui frappe la gauche et les communistes. Encore un petit effort camarade pour s’intéresser aux communistes à leur combat et ne pas les masquer ici comme ailleurs sous une « gauche » plus fréquentable. (note de Danielle Bleitrach)

Voici ce que nous exposions il y a deux jours à propos de cette affaire:

https://histoireetsociete.wordpress.com/2018/08/17/declaration-des-copresidents-du-personnel-de-la-campagne-de-vadim-cumin-dans-le-cadre-de-larrestation-de-sergei-oudaltsov/

Sergueï Oudaltsov, coordinateur de l’organisation russe « Front de Gauche » et membre actif du comité de campagne du candidat de gauche à la Mairie de Moscou, Vadim Koumine , a été condamné à trente jours de détention administrative pour avoir pris part à une manifestation autorisée contre le projet de « réforme » des retraites du gouvernement russe. Il a depuis entamé une grève de la faim. Cette arrestation arbitraire intervient dans le contexte de mobilisation croissante contre le démantèlement du système de retraites qui restait un des derniers héritages sociaux soviétiques, alors qu’une journée de mobilisation nationale se prépare pour le 2 septembre. Sergueï Oudaltsov se retrouve également en prison alors que la campagne pour les élections municipales de Moscou, qui auront lieu le 9 septembre, voit une candidature inédite de la gauche russe, après des primaires, en la personne de Vadim Koumine, soutenu par le Parti Communiste de la Fédération de Russie, le Front de gauche et des militantes et militants de gauche.

Le PCF exige la libération immédiate de Sergueï Oudaltsov. Il apporte également son soutien fraternel aux militants communistes et de gauche, aux organisations politiques et sociales, aux citoyennes et citoyens russes qui se mobilisent, partout dans le pays, contre la « réforme » des retraites que cherche à imposer le gouvernement Poutine-Medvedev. Il souhaite enfin que la candidature de Vadim Koumine à la Mairie de Moscou rencontre le soutien populaire et citoyen le plus haut le 9 septembre.

Parti communiste français Paris, le 20 août 2018.

