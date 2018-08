BFMTV: En Chine, les robots prêts à remplacer les humains pour révolutionner l’économie

Le socialisme à la chinoise, le parti communiste, le plan qui détermine les orientations et le marché et la robotique pour complèter le travail humain… Comme disait Lénine : les soviets et l’électricité…Si le communisme est le mouvement qui transforme l’ordre des choses existant, la Chine connait une accélération indéniable… (note de danielle Bleitrach