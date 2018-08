ma cellule prépare le Congrès et fera la fête en votant pour les listes, bases communes alternatives

Hier réunion de cellule. Il n’en reste plus que 5 qui ne sont pas en vacances, toutes des femmes…Mais la semaine prochaine c’est le grand retour, on prépare la fête pour les trois octogénaires de l »année et on décide de fêter les adhésions de l’année, trois quatre, cinq… dont deux à cette réunion…

Sympa, enrichissante comme d’habitude la réunion.Nous expliquons à la camarade qui vient d’adhérer la semaine dernière ce qu’est le Congrès, les textes, l’enjeu… et puis nous nous lançons dans un bilan de la situation politique de la semaine…

Une camarade dit: « tout le monde en a tellement marre des gouvernements qui se succèdent qu’on entend fréquemment : « Essayons Marine le Pen, ce sont les seuls qu’on a pas eu! » Une autre camarde répond: « mais oui on les a eu: souvenez-vous pétain dns les années quarante! »

Notons que l’effacement depuis des années derrière le PS puis melenchon, fait que le PCF a réussi à n’être même plus désignée dans les alternatives crédibles, pourtant il est clair que ce fut la seule réponse crédible à l’état dans lequel les amis de le pen nous avaient placés dans les années quarante. Le réunion de cellule a tourné légitimement autour de cette question du refus de l’effacement du PCF comme seule perspective pour le rassemblement populaire; l’importance de la dimension de classe. toutes les questions sociétales, toutes les positions humanistes prennent une autre force quand elle partent de l’exigence de justice sociale, le droit de tous à une vie décente. Et c’est pour cela qu’il faut réorganiser le parti à partir des lieux où se situe l’affrontement capital travail, en particulier les cellules d’entreprise. Une camarade qui milite à la ligue des droits de l’homme et à la Cimade explique que les associations ont besoin d’un parti qui donne tout son sens à la politique qui ne soit pas simple lutte pour des places, elles ont besoin de cette dimension politique ou elles se réduisent comme peau de chagrin.

En dehors de marie Laure et moi qui sommes signataires du manifeste pour le XXI e siècle, nous ne savons pas encore qui va voter pour quoi… C’est important mais nous aurons tous conduit l’affaire de telle sorte que la cellule restera unie et prête à agir… Fraternelle et ce n’est peut-être pas un hasard si nous avons prévu de faire cette fête au moment où nous nous prononçons sur une lsite ou une autre…

Nous boirons un coup et chacun des octogénaires aura droit à un cadeau: Jeannot et Gus auront le « talon de fer de Jack London, puisque Gus a adhéré à cause de ce livre. Moi j’ai réclamé l’équipe de Staline de Sheila Fitzpatrick. J’aurais bien aimé recevoir Staline la noire légende de Dominico Lasurdo, mais il est épuisé et on ne trouve qu’un exemplaire à plus de 140 euros… la vie de la cellule pour, l’année…

Danielle Bleitrach

PS. au fait si vous voulez signer c’est toujours possible…

http://manifestecommuniste2018.fr/

