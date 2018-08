Trump et l’Iran : c’est aux Iraniens et à eux seuls de décider de l’avenir de l’Iran

Tous les témoignages de ceux qui reviennent d’Iran mais aussi les voix qui s’élèvent au sein de la population iranienne montrent que le peuple iranien aspire au changement mais n’entend pas que ce changement lui soit imposé de l’extérieur. Le mouvement des femmes contre l’obligation du port du voile, la vivacité du cinéma iranien et de la vie intellectuelle et littéraire ainsi que les mobilisations sociales montrent une société éduquée, politiquement consciente des enjeux, aspirant à des changements importants dans leur pays, tant pour sortir de la mainmise des religieux sur la société que pour lutter contre la corruption et entrer dans une société moderne et démocratique. Les idées de la révolution verte sont toujours présentes, la victoire des réformateurs aux élections iraniennes montre la direction dans lequel le peuple iranien veut aller.

Cependant, le peuple iranien fait corps avec l’État iranien pour s’opposer à toute ingérence extérieure visant à imposer de l’extérieur des changements en violation de la Charte des Nations Unies.

Le rejet de l’accord sur le nucléaire iranien et l’irruption violente, bien qu’indirecte des États-Unis dans les affaires nationales de l’Iran, mais aussi dans les affaires d’autres Etats – à travers les sanctions dirigées contre toute collaboration économique avec l’Iran – ne peuvent conduire qu’à ralentir le mouvement de démocratisation qui se développe dans toute la société iranienne depuis la base jusqu’aux sphères de la haute administration.

Si nous ne voulons pas connaître en Iran la situation qu’ont connu l’Irak, la Libye, la Syrie, c’est maintenant qu’il faut réaffirmer que c’est aux iraniens et à personne d’autre de choisir leur avenir.

Le processus que développent les USA actuellement, est lourd de dangers pour la paix dans cette région déjà bien meurtrie par les conflits.

C’est maintenant que la France et l’Union Européenne doivent prendre la parole pour dire leur opposition aux positions défendues par Trump, exiger l’application stricte de l’accord sur le nucléaire iranien, renouer le dialogue diplomatique avec l’Iran.

Par ailleurs, quelle que soit notre opinion sur le système politique iranien et la politique conduite par l’Iran, y inclus au plan régional et international, ce n’est pas aux USA, qui violent le Traité sur la Non-Prolifération nucléaire (TNP) comme la plupart des puissances nucléaires y compris la France, de donner des leçons et d’imposer des solutions. L’accord sur le nucléaire iranien était un bon compromis.

Il y a lieu d’être très inquiet, et le pire peut arriver quand on sait qu’un secrétaire d’État américain suggère qu’il serait bien de régler la question iranienne comme a été réglée la question libyenne.

Quand on connaît les résultats de la guerre en Irak et en Libye en termes de déstabilisation totale de la région, on ne peut que craindre le pire de l’intervention des USA ou de leurs alliés dans la région (Arabie Saoudite et Israël en particulier).

NON à l’escalade de la guerre économique et NON à toute intervention militaire. Priorité au dialogue !

La France et l’Union Européenne doivent faire entendre leurs voix pour le respect de l’accord sur le nucléaire iranien et des solutions apaisantes pour toute la région, y compris en agissant pour le respect des droits du peuple palestinien et en reconnaissant l’Etat de Palestine.

A Paris, le 13 août 2018