Droits de l’homme et mafia capitaliste avec ses choeurs vertueux…

En violation du mandat de l’ONU, pour les intérêts privés d’une bande de pillards, mais soutenu par le choeur des imbéciles qui se prenaient pour des âmes nobles, ennemis de la tyrannie, aujourd’hui après ce crime, la Lybie est le terrain livré à des bandes de pillard, on y vend des êtres humains et la méditerranée est plus que jamais un tombeau.Et il semble que certains n’en tirent aucune leçon, et pourtant tant que vous contribuerez à cette escroquerie criminelle, montée par des médias aux ordres au profit de petites fripouilles, vous aurez les dirigeants que vous méritez.

Tant que le :music hall des âmes nobles en occident, ce mélange de cirque médiatique et de gogos hypocrites, continuera à se prendre à la fois pour des juges (condamnant tel ou tel selon des critères à géométrie variable, attaquant Assad ou khaddafi mais en soutenant le boucher de Ryad), pour des policiers (en montant des raids et en proclamant des sanctions contre des peuples) et des gangsters (en pillant ces mêmes pays), nous serojns condamnés à avoir les dirigeants que mérite notre hypocrite crédulité. Nous n’avancerons pas sur ce qu’il faut transformer dans notre propre pays. pour qu’il soit digne de ses potentialités et qu’iol soit aussi égalitaire et honnête que nous l’exigeons des autres, Nous ne serons qu’une mafia au plan international, gouvernée par des mafieux, parce qu’il n’y a que dans la mafia que ces trois fonctions: juge,policier et gangsters sont réunies et les défenseurs des droits de l’homme occidentaux ne sont les plus souvent que le chœur virginal de la mafia du capital.

par parenthèsen Il y aurait peut-être moins de « migrants à sauver », s’il y avait moins de gens pour appuyer les expéditions guerrière des pillards occidentaux… et de surcroît nous ne serions peut-être plus obligés de consacrer 2 à 3% de notre PNB à une armée à vocation néo-coloniale et aux bonnes oeuvres de l’OTAN.

Nous pourrions dénoncer le danger nucléaire militaire que nos pays bellicistes font peser sur l’humanité et ne pas réserver nos manifestations à la seule condamnation du nucléaire civil en proposant régression à toute la planète.

danielle Bleitrach

PS ce sont ces gens là qui vous ont vendu l’expédition en libye en faisant de khaddafi le monstre à abattre avec le résultat que l’on sait. Il n’y a pas eu d’opposition à leur crime tant vous étiez bourré de bons sentiments.