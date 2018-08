Déclaration des coprésidents du personnel de la campagne de Vadim cumin dans le cadre de l’arrestation de Sergei Oudaltsov

Pourquoi les campagnes de presse s’emparent-elles de certains cas et pas d’autres? pourquoi les arrestations de Oudaltsov et celle de Steel sont-elles passées sous silence par les médias occidentaux. Pas de campagne pour défendre Sergueï Stanislavovitch Oudaltsov est-ce parce qu’il est le petit fils d’un compagnon de Lénine, engagé à l’extrême-gauche et se battant avec le KPRF contre les réformes des retraites ? Le candidat idéal pour défendre les droits de l’homme en Russie pour nos médias, le seul que nous connaissions en occident, est un fasciste, proche de pravy sektor qui va commettre des attentats en Crimée. Pourtant Oudasltsov a été arrêté et incarcéré de nombreuses fois depuis 2011 pour ses manifestations contre Vladimir Poutine Il est condamné au camp et à la cellule d’isolement de 2014 à 2017 pour « préparation de troubles massifs », complétement faux, Vadim Cumin, lui est le candidat du parti communiste à la mairie de Moscou , c’est un ancien député de la Douma d’Etat, cette campagne électorale se déroule, comme le montre l’article dans un climat très offensif contre la politique anti-sociale du gouvernement, elle donne lieu à de nombreuses arrestations. dans les manifestations pourtant autorisées, les dirigeants sont accusés de mener des actions de troubles de l’ordre public en dénonçant cette politique. .Etrange silence de nos médias sur ces violations là. Pourquoi? . (note de danielle Bleitrach)

Voici le communiqué du KPRF

Le Coordinateur du front gauche et notre camarade Sergey Steel ont été arrêtés pendant 30 jours dans le cas d’un nouveau procès dans l’organisation du rassemblement. Une telle décision a été prise mardi soir par juge du tribunal de district de banlieue. Dans le cadre de cette décision, Steely a annoncé une grève de la faim contre la réforme populaire des retraites et l’augmentation de l’âge de la retraite.

C’est à propos de h. 8 er. 20.2 code des infractions administratives – « violation de l’ ordre établi de l’ organisation ou organisation d’ une assemblée, rassemblement, manifestation, cortège ou piquets de grève ».

Le prétexte pour l’arrêter est un exemple de prise de précaution absurde – selon l’accusation, Steely s’est rendu au rassemblement autorisé et a envisagé sa non-autorisation.

L’arrestation de oudaltsov apparaît comme une illustration de la situation politique générale dans le pays. La politique dans la Russie actuelle est une chose risquée. La politique n’est pas la question du peuple, ditsent-ils s, la politique est l’affaire des fonctionnaires.

Le pouvoir ne veut pas écouter les gens qui essaient de s’en sortir. Le pouvoir a besoin de votes lors de l’élection, mais notre opinion sur eux ne cesse de se détériorer.

Les « activistes colorés » sont normaux pour le pouvoir. Ferme-la, et ce sera tout à fait décent et calme. Personne ne les empêchera d’augmenter les droits de douane et les taxes, de procéder à la réforme des retraites et d’autres escroqueries sociales.

Nous nous sommes associés à la campagne du candidat vadim cumin pour être entendu par la voix des gens qui veulent la préservation des garanties sociales, pour la dignité humaine la plus élémentaire, pour le sentiment civil.

Nous n’avons pas demandé quoi que ce soit qui puisse être partagé par l’extrémisme, nous avons prôné la libre circultaion (ô horreur ! ), pour réduire le nombre de places de stationnement payées, la construction de logements sociaux, la préservation des allocations des retraités à Moscou. Mais de tells options d’activité politique sont inacceptable. Dès qu’il est devenu clair que les souhaits de la plupart des habitants de Moscou correspondaient à notre position – les arrestations ont commencé. L’arrestation de oudaltsov est un signal clair pour tous les militants : cédez tranquillement, cédez silencieusement.

Un rassemblement non autorisé dans celui autorisé – cette formulation impressionnante de toute la vie politique publique, qui devient aujourd’hui une nuisance pour l’existence d’une bureaucratie offshore, qui boit les ressources de notre pays.

Aujourd’hui, tous ceux qui tentent d’arrêter l’expérience folle faite avec les pensions et l’annulation des garanties sociales sont en danger.

Notre équipe n’est pas une menace pour la Russie. La menace est ceux qui donnent des ordres d’arrestation et de harcèlement, qui prend le dernier argent du strikov et parle de l’annulation des pensions de tous. La menace est ceux qui plantent des enfants sur les médias sociaux et falsifient l’élection.

Aujourd’hui, la politique interne qui se développe en Russie vous fait sentir des étrangers dans votre propre pays pour un grand nombre de nos concitoyens – , là et pas le seul sergei Steel est la principale menace pour la stabilité politique !

Vadim cumin

Leonid Ziouganov

Zacharie prilépine

Sergueï Shargunov

Maxime Shevchenko