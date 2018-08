En résumé… pour rassembler large, il faut savoir qui nous sommes…

.

Dès que j’accepte trop d' »amis » sur facebook, je me retrouve immanquablement avec des gens insupportables qui me font un procès d’intention, en gros je serais une incorrigible stalinienne, comme j’ignore tout d’eux ils sont en position avantageuse puisqu’ils peuvent m’inventer à leur aise, me traiter comme une chose et grâce à la rumeur, m’attribuer à peu près n’importe quoi. Visiblement tout leur est odieux dans ce qu’ils imaginent de moi, ce que je sais autant que mon ton doctoral disent-ils et ils finissent par m’insulter, me vomir leur haine surtout s’il s’avère que ce que je dis est exact… C’est à se demander pourquoi ils sollicitent un échange?

Alors je voudrais préciser une fois de plus. En l’état de mes informations et par goût personnel, je suis peu portée sur l’hagiographie, et le respect du dogme ne fait pas partie de mes vertus. J’en donne une fois de plus la preuve en incitant au doute. Je ne me suis pas lancée dans une réhabilitation de Staline. Simplement puisque certains considèrent que l’on peut limiter l’expérience soviétique à ce dirigeant mort il y a 65 ans, il faut ne pas refuser cette estimation de son rôle et surtout celui de l’expérience soviétique. Et pas dans les termes qui nous sont imposées par le capitalisme. Je suis pour la réhabilitation non de Staline mais de la nécessité du « bilan ». A l’appui de ma demande j’apporte le fait que ceux qui ont vécu et le stalinisme et l’URSS n’en ont pas la même image que nous et qu’il faudrait écouter ce qu’ils ont à nous dire. ils ne sont pas plus assurés que nous de détenir la vérité mais en matière de bilan comparé du socialisme et du capitalisme, ils ont quelques connaissances.

Je suis convaincue que tant que l’on refusera, enfin tant que les communistes refuseront de faire un véritable bilan de l’URSS, aucune solution progressiste ne pourra réellement voir le jour et le parti communiste sera condamné à jouer les forces d’appoint. Un véritable bilan, c’est-à-dire juger des réalisations de leur impact sur tout ce qui s’est fait de progressiste autant que des impasses, des échecs mais du point de vue de nos objectifs. C’est un positionnement militant mais d’abord intellectuel qui tient compte de ce que l’on sait de l’inertie qu’entraîne pour les individus d’avoir un « cadavre dans le placard » et surtout de ne pas avoir le courage d’affronter l’idéologie dominante, de s’y soumettre quand cela concerne sa propre histoire.

Avec ce refus, passent à la trappe bien d’autres expériences historiques y compris la nôtre de communistes français, au point que la base commune de la direction du PCF semble éviter la mise en évidence de l’histoire du PCF dans les conquis sociaux, autant qu’une analyse de l’évolution de la situation internationale, ce qui entraîne une soumission à la seule nécessité des « alliances » structurelles confondues avec le « rassemblement ».

Ce qui m’intéresse dans l’expérience chinoise dans laquelle je ne vois pas un modèle, c’est la manière dont elle joue entre pragmatisme, héritage historique et finalités jamais perdues de vue et comment tout cela est fait avec la conscience aiguë que nous sommes dans une nouvelle ère. Donc je plaide pour l’ouverture d’un dialogue avec les partis communistes d’abord mais pas seulement. A partir du moment où les communistes seront plus conscients de l’originalité de leur apport, ils pourront élargir au plan national comme international la rencontre entre d’autres forces et mouvements en particulier ceux nés dans des temps obscurs de la contre-révolution.

Danielle Bleitrach.

