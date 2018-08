Arsène Tchakarian (1916-2018) PAR DAVID BRODER

Arsène Tchakarian, décédé le 4 août à l’âge de 101 ans, était le dernier membre survivant du « Groupe Manouchian », une unité militaire active dans la Résistance française. Nommé d’après son chef Missak Manouchian, ce réseau communiste composé principalement de juifs et d’immigrés a mené de nombreuses attaques armées contre les forces d’occupation allemandes. Vingt-trois de ses membres ont été exécutés et trois autres ont été tués au combat. Tchakarian et ses camarades ont combattu à la fois en tant que communistes et en défense de leur pays d’adoption.

Lié à cette organisation par le biais de Manouchian, le chef de sa section arménienne, Tchakarian a rapidement envisagé les activités armées. Comme il le rappelle, «jusqu’à présent, notre résistance consistait à distribuer des tracts et à parler un peu de politique. Mais un jour de 1942, Manouchian est venu à l’atelier de tailleur où je travaillais et m’a dit: «Nous avons eu suffisamment de tracts. Maintenant, nous devons nous battre avec des armes. « » Missak, » répondit Tchakarian , » Comment allons-nous faire ça? Nous n’avons pas d’armes. «

L’activité de résistance communiste dans les premiers mois de l’occupation était dispersée: non seulement les structures de partis étaient faibles, mais la ligne politique adoptée en septembre 1939 (conformément à l’accord de paix soviétique avec l’Allemagne nazie) bloquait. Néanmoins, les communistes ont été parmi les premiers à entamer une activité de résistance sur le sol français, effectuant de nombreuses attaques armées, des sabotages industriels et menant une grève de mineurs avant même l’invasion allemande de l’Union soviétique en juin 1941.

De retour à Paris après avoir été démobilisé en août, Tchakarian a trouvé ce qu’il appelait «une ville vide». Vous ne voyiez plus que des chars et des camions allemands sur les Champs-Élysées. Les gens tremblaient. Les rideaux étaient fermés. Tout le monde était parti. « Au début, il y avait peu de signes de résistance. Mais après avoir repris contact avec Manouchian, Tchakarian avait commencé, en novembre 1940, à produire une propagande clandestine contre l’occupant allemand et le régime collaborationniste de Vichy.

Alors que la France entrait en guerre en septembre 1939 et que le gouvernement avait dissout le parti communiste, de nombreux membres du MdI entrèrent en clandestinité. Comme ses homologues étrangers, le parti avait adopté une position renvoyant dos à dos les belligérants et désignant la guerre comme impérialistes, rompant avec les positions fortes du Front populaire qui mettait l’accent sur l’antifascisme et la défense nationale. En tant que soldat conscrit dans les Ardennes, Tchakarian a cependant lutté contre l’avance allemande, avant que la France ne s’effondre en mai-juin 1940.

Ses plus d’une centaine d’opérations durant l’été et l’automne 1943 ont ciblé les principaux dirigeants de l’infrastructure de l’Occupation, tout en sensibilisant à son existence. Une tentative avortée d’assassinat du général Ernst von Schaumburg, commandant de la région parisienne, le 28 juillet 1943, a mis en lumière le danger que le groupe Manouchian a posé aux autorités, comme l’assassinat, le 28 septembre, du SS SS Julius Ritter, chef de la STO. qui a recruté du travail forcé pour l’industrie de guerre allemande.

Tombé pour la France

L’activité du FTP-MOI était particulièrement remarquable car elle organisait spécifiquement des groupes d’immigrés dans une cause nationale française. Au procès quelques jours avant son exécution, le jeune Manouchian avait admirablement affronté les insultes des collaborateurs de la tribune avec son fameux cri: « Vous avez hérité de la nationalité française, nous l’avons mérité! » la Résistance avait été décrite comme une force étrangère, menée par le complot international judéo-bolchevique.

L’existence de la MOI, enracinée dans une histoire antérieure du syndicalisme des migrants, reflète à la fois la classe ouvrière multinationale et française et la présence de ressortissants étrangers dont les pays sont tombés dans des régimes autoritaires et antisémites avant la guerre. En effet, sur vingt-trois membres exécutés, seuls trois étaient français: sept autres Juifs polonais (et un autre Polonais), trois Juifs hongrois, un Juif roumain, cinq Italiens (un Arménien), deux autres Arméniens et un Espagnol. .

Cela a été annoncé par les nazis eux-mêmes, dans la tristement célèbre Affiche Rouge (« affiche rouge ») affichée sur les murs de toute la France après les exécutions au Fort de Mont-Valérien. elle exhibait dix des hommes exécutés (dont six juifs) avec des épithètes tels que « Juif polonais – treize attaques » ou « Rouge espagnol – sept attaques »). L’affiche, imprimée en quelque quinze mille exemplaires dans un grand format de 120 x 80 cm, combinait les images de la mort et de la destruction aux mains de cette «armée du crime» avec la question en lettres capitales: « Qui sont ces libérateurs s?

Un dépliant publié simultanément présentait même les membres français du groupe comme de simples espions au service d’ intérêt étranger. Il était proclamé

Si les Français pillent, volent, sabotent et tuent. . . Ce sont toujours les étrangers qui les commandent. Ce sont toujours les criminels professionnels et les chômeurs qui exécutent leurs ordres. Ce sont toujours les Juifs qui les inspirent. C’est l’armée du crime contre la France. Le banditisme n’exprime pas un patriotisme blessé mais le complot étranger contre la vie de la souveraineté française et française.

en France, ces affiches nazies ont elles-mêmes fait l’objet d’une réponse de la Résistance. Beaucoup ont été barrées par les mots «Fallen for France». Comme pour Manouchian lors de son procès, Tchakarian a toujours insisté sur le caractère patriotique de la cause dans laquelle il se battait: « l’occupation concernait tout le monde. J’avais froid, j’avais faim et j’e me suis porté à l’avant en 1939. J’étais rebelle. J’ai plus combattu pour la France que certains Français. «

Néanmoins, la nécessité pour le Parti communiste d’affirmer son attachement patriotique face aux affirmations de la guerre froide selon lesquelles il aurait lutté pour un intérêt russe et non français signifiait que la presse du parti après-guerre négligeait souvent le dossier spécifique du FTP-MOI. Au cours des dernières décennies, dans le cadre de l’offensive idéologique contre le parti, les historiens révisionnistes ont même prétendu que ses dirigeants avaient délibérément détruit le groupe « gênant » de Manouchian; un récit que Tchakarian, communiste de longue date, a fermement nié.

En effet, dès le début de l’après-guerre, Tchakarian a été reconnu personnellement (il est devenu citoyen français en 1958) et le groupe Manouchian plus largement. En 1947, une médaille de la Résistance fut attribuée à ses membres; En 1950, Paul Éluard consacre un poème aux «vingt-trois terroristes étrangers torturés et abattus par les Allemands», suivi par une œuvre de Louis Aragon en 1955 (devenue en 1959 une ballade Léo Ferré), publiée en première page de le quotidien du Parti communiste L’humanité .

Membre du groupe historique consacré aux massacres à la Forteresse du Mont-Valérian, Tchakarian a également maintenu ce souvenir dans une série d’ouvrages historiques. Il a expliqué que tant qu’il vivrait, il serait un témoin vivant de l’extraordinaire contribution de ses camarades à la résistance anti-nazie. Comme il le dit lui-même, «cela fait partie de l’histoire de la France – l’histoire de la façon dont, dans une capitale comme Paris, les riffs comme nous pourraient abattre les Allemands en plein jour. Et si je n’avais pas été là, je pouvais à peine y croire non plus. «

Arsène Tchakarian, tailleur, historien, communiste et commandant de la Légion d’honneur, est décédé à l’âge de 101 ans le 4 août 2018.