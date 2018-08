Pourquoi Shlomo Sand ne me paraît pas aider à la résolution du problème au contraire.

on me demande souvent pourquoi je récuse les « travaux » de shlomo sand alors qu’il constitue désormais une bible pour tout ceux qui croient faire avancer la cause palestinienne en adoptant une attitude parallèle à celle de l’extrême droite israélienne qui prétend nier tout ce qui n’est pas juif en israêl. Cette dernière attitude d’un pouvoir d’extrême-droite ne s’exerce pas en faveur des juifs, des israéliens, elle est comme tous les choix fascistes un drame pour tous, qui ne peut que révolter par sa stupidité, son racisme ceux qui ont un minimum de conception de ce qu’est une nation. Mais, je ne pense pas que nier l’existence du peuple juif, le qualifier d’invention, fasse en quoi que ce soit avancer la solution politique. Au contraire.Son seul résultat est de faire grandir la conception la plus raciste d’un pseudo droit, de diviser ceux qu’il faudrait rassembler.

Il y a d’abord la « posture » du personnage. Étrangement elle est comparable à celle de Bernard henry Levy, ces gens là ne sont même pas des « militants », ils ne défendent qu’une morale de l’attitude dont ils espèrent notoriété . ils sont la caricature actuelle de la figure de l’intellectuel engagé. Comme BHL, Sholomo Sand énonce des théories plus ou moins hasardeuses à l’appui de sa démonstration que nous abordons plus loin. Il se présente comme le martyr de la vérité face à un monde académique allié du pouvoir, il est le « dissident ». Plus ou moins hasardeuse, par exemple, sa référence au peuple Quasar converti collectivement et qui serait donc l’illustration du caractère non ethniquement pur des juifs et il est exact que la quasi totalité des historiens spécialistes de la question attribuent un statut de légende à ce peuple. Mais il faut également voir que Shlomo Sand emprunte la plupart des faits qu’il sélectionne pour étayer sa thèse à cette recherche académique qu’il méprise comme un obstacle à la vérité que lui symboliserait, il se contente de choisir dans leurs travaux ceux qui vont dans son sens, comme il reconnait avoir découvert cette manière d’agir chez Furet. Là encore la ressemblance avec BHL est patente. malheureusement je crois que la recherche universitaire est bel et bien soumise à des pouvoirs, ne serait-ce qu’à travers les financements, les publications. le cas extrême étant celui du ministère de la vérité en Pologne. Mais je ne pense pas que l’on se battra pour l’Histoire en adoptant une posture médiatique.

je ne remet pas en cause le droit à être un essayiste, à proposer des hypothèses, à prendre parti dans le débat d’idées, mais il faut conserver la prudence des limites de l’exercice et ne pas jouer le porteur de vérité scientifique quand on racole un public. Il m’est arrivé d’écrire des ouvrages scientifiques mais aussi des essais, des croquis de voyage. dans ce dernier cas, je ne dis pas voilà la vérité, je dis voilà ce que les gens de ce pays qui ont traversé un histoire singulière pensent et leur vision est différente de la nôtre, du moins majoritairement. je tente de conserver la prudence dans mes assertions et de poser plus de questions que je n’apporte de réponse.

cette critique de la « posture », me conduit à l’autre raison de mon irritation face à tous ceux qui brandissent les « travaux » de Shlomo Sand pour des raisons politiques que je peux partager mais qui ne sont en rien étayés par les « travaux » de cet idéologue, pas plus que le « sionisme », le soutien aux bonnes œuvres de la CIA n’est rendu scientifique par les interventions de BHL.

Il est de faux concepts qui pèsent sur la recherche sociologique et historique. Le type de faux concept est le « totalitarisme », il n’est là que pour des raisons politiques, créer une identité entre le communisme et le fascisme. la plupart des chercheurs anglo-saxons l’ont abandonné et son utilisation en France correspond à un combat contre la gauche par une parti de la « gauche » alliée aux Etats-Unis dans la guerre froide et encore aujourd’hui.

Mais il est des concepts, qui sans être cette machine de guerre, correspondent à une sensibilité historique. Le terme de « culture » en est un exemple puisqu’il admet plus de 300 définitions. le mot peuple en est un autre. Ces mots doivent leur succès à leur extrême polysémie. Il faut peut-être à leur propos comme le recommandait Ludwig Wittgenstein parfois considérer que les mots n’ont pas véritablement de sens, mais des usages variables selon l’époque, le lieu, voir celui qui les utilise.

Effectivement, le terme de peuple est daté et en gros il renvoie à deux usages de la modernité. Le premier est inséparable de la démocratie, avec l’idée de peuple souverain ou au plan international de droit à l’autodétermination. Le second nous le verrons inclue et exclue. En tant qu’appareil conceptuel décrivant les enjeux de la modernité, celle du capitalisme, des luttes des classes et des nations, les peuples, les nations, les Etats connaissent des évolutions encore aujourd’hui. Les juifs en tant que population urbaine, s’impliquant à la fois dans l’accumulation du capital, dans des formes laïques de l’etat comme l’éducation, la recherche,et dans toutes les formes de contestation, ils ont même pu apparaître comme à la pointe de cette modernité. peuple ou question juive telle était déjà la question qu’au le demain de la deuxième guerre mondiale, un grand historien comme Maxime Rodinson posait en des termes qui peuvent faire songer à Shlomo sand, mais infiniment plus soucieux comme d’autres juifs à cette époque de trouver une solution dans laquelle Palestiniens et juifs pourraient fonder une autre terre. Ignorer toutes ces tentatives n’est pas de bonne méthode.

Shlomo sand prétend démontrer que les juifs n’ont pas le droit à être un peuple parce qu’ils n’apparaîtraient dans le temps sous cette forme que dans la dite modernité alors qu’il faut mesure que l' »invention » est une réalité que l’on ne peut ignorer.

On peut en effet considérer que tout peuple est un « invention » et qu’il prend sens avec d’autres termes nation, Etat, tout aussi marqués historiquement. Oui le « peuple » juif a été inventé, mais il l’a été avant qu’Israêl ait été créé. C’est en ce sens que la tentative de Staline de créer un territoire autonome d’abord en Crimée (où il ne faisait que suivre la politique de concentration juive y compris à Odessa) puis dans l’oblast de Sibérie au Birobidjian témoigne de ses interrogations sur une nation sans paysannerie et renvoie aux réflexions marxistes sur la nation. C’est une vision originale, si elle tente de donner un territoire aux juifs en URSS, il n’est pas question d’y accueillir tous les juifs du monde entier. le projet n’est pas sioniste mais il prend acte de l’existence d’une population spécifique. Le projet échoue non seulement parce qu’un grand nombre de juifs revendiquent des racines russes, biélorusse ou autres au titre des origines, mais parce le projet israélien a triomphé. Il existe donc bien une question juive qu’il est trop facile de caricaturer au point de la nier et d’en profiter comme tant d’intervenants d’en profiter pour dire n’importe quoi sur Staline et l’URSS. Il y a beaucoup d’ignorance historique dans ces raccourcis. Comme d’ailleurs le renouveau du terme de Palestine (invention de l’empereur Hadrien après une révolte des hébreux et son envoi en exil d’une partie de la population et son interdiction pour les autres de s’appeler Israêl ou la Judée) est intervenu quand les Britanniques ont choisi d’installer un foyer juif en terre sainte, une zone de l’empire Ottoman en pleine crise dans laquelle coexistaient musulmans, juifs et chrétiens.

On peut dire alors que le peuple palestinien est une invention, intervenue cependant dans des circonstances historiques précises, à partir du moment où a été installée sur cette terre ce foyer juif sous protection occidentale, et qu’une partie des palestiniens s’est vu exproprié avec ou sans rachat de terre. est-ce que cela enlève quoi que ce soit à la légitimité d’une nation et d’un Etat palestinien? parce que si les peuples sont une « invention », celle-ci a des bases objectives et la lutte pour le droit à l’autodétermination en fait partie.

Pour revenir à l’invention du peuple juif, ce qui crée le peuple a une base originale, une religion mais aussi une famille, des liens internationaux, mais c’est surtout la transformation de l’antisémitisme qui produit ce peuple. de la haine du juif déicide que l’on oblige à se convertir on passe à la haine du juif en tant que population trop bien adaptée à la modernité. Marchand, artisan, il s’attire l’hostilité de la paysannerie, un bouc émissaire tout trouvé face au maître féodal. Le cas polonais est exemplaire. Cette République féodale qui a des sujets mais pas de citoyens n’aura une véritable existence nationale que sous la république populaire. Rayée de la carte par ses voisins, la Pologne a joué pendant tout le XIX e siècle le rôle de la Palestine aujourd’hui pour certains anti-impérialistes. les Juifs étaient parti prenante pour certain dans ce combat, mais ils étaient aussi accusés d’être les valets des Allemands dont le Yiddish était un patois et plus tard quand l’URSS a été créé d’être les serviteurs de Russes? le judéo-bolchevisme.

Oui le peuple juif a été inventé mais comme tous les autres et sur une base objective néanmoins comme les autres, la répression dont ils furent l’objet mais aussi leur position urbaine qui les plaçait en bonne position dans le capitalisme naissant mais aussi dans les luttes ouvrières de l’Europe centrale. Dans une certaine mesure Israêl est dû à ces fantasmes et aux luttes de peuples se construisant contre le colonialisme, les féodalités et les autocrates. T compris en ce qui concerne les juifs originaires du Maghreb. Mais c’est un autre sujet. il a été inventé comme la plupart des peuples et plus encore par l’horreur nazie, le danger est grand qu’à l’instar des Polonais ou des ukrainiens aujourd’hui Israêl n’ait plus que le choix d’une construction négative. le nazisme les fait définitivement passer de groupe religieux à vocation de caste à un fondement raciste auquel on ne peut échapper par aucune conversion. Avec le nazisme on passe du peuple, communauté fondatrice de la nation, de la démocratie, de la souveraineté à la race comme alternative à la lutte des classes. ce n’est pas l’invention du nazisme, il a repris un vieux fond européen. Alors le peuple devient une figure mythique, un ensemble d’individus qui se constitue en tant que partie légitime pour le tout et exclut les étrangers de l’extérieur ou de l’intérieur.

Il me semble que l’URSS a réussi à poser de manière originale la question des peuples, des nationalités, de la reconnaissance culturelle et de la citoyenneté. Il serait intéressant de mieux connaître cette réalité là et pas d’opposer une « invention » à quoi ? Une origine génétique? une ethnie pure? .

Si on croit qu’avec de telles références idéologiques on va éclairer le problème politique on se trompe et je dois dire que les délires aux quels on assiste sur le sujet ne font rien avancer.

Intellectuellement je n’ai pas plus de respect pour monsieur Shlomo Sand que pour BHL. Il est le meilleur atout lui et tous ceux qui idéologisent sous des prétextes « scientifiques », un problème politique qui implique d’autres intérêts que ceux que l’on met en avant, y compris dans le monde arabe.

Oui un peuple est une invention historique mais tant que l’on n’a pas dépassé, intégré cette « reconnaissance », il n’y a pas de possibilité d’aller vers la paix dans la justice.

danielle Bleitrach

