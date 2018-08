L’exposition Frida Kahlo critiquée en Hongrie, accusée de   « promouvoir le communisme »

cette vague ultra-conservatrice qui a également pris pour victime le philosophe marxiste Lukacs ose s’affirmer en tant que telle, mais comment ne pas voir qu’elle est largement entretenue dans toute l’Europe par un dénigrement du communisme obligatoire, lieu commun si l’on veut être publié, exposé. La censure existe partout et frise le négationnisme, jamais Orban et ses pareils n’oseraient agir ainsi s’ils n’avaient pas la caution de fait de l’UE et de l’Allemagne en particulier. (note et traduction de danielle Bleitrach)