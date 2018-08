cette affiche date un peu mais la question est toujours d’actualité… Si nous arrivons à empêcher l’effacement définitif du PCF, il faudra que nous confrontions des points de vue, c’est dans cet esprit que je lis et écoute ceux qui aujourd’hui se sont prononcé contre cet effacement et qui ont écrit une véritable base commune, celle qui pose les questions qui permettent le dialogue autour de cette entente essentielle qui fonde la nécessité d’un parti communiste. ici il s’agit de l’affrontement avec le capital sur les lieux mêmes de l’exploitation.

depuis ce matin, je lis attentivement le texte de jean Jullien sur « la matière disparaît… Le retour.

Je suis d’accord sur la première idée, la « révolution » informationnelle, révolution scientifique et technique, loin d’économiser la révolution sociale par une évolution vers le partage correspond à une aggravation de l’exploitation capitaliste et bien sûr de la baisse tendancielle du taux de profit… Il n’y a donc aucune illusion à avoir à la Bernstein. Mais sur certains as pects c’est un faux procés qui est fait par exemple à Paul Boccara que d’imaginer qu’il le nie en totalité et qu’il ne voit pas que la machine n’est qu’un prolongement de la main et du cerveau.

Je ne partage pas certains aspects de la problématique de paul et de ses disciples, par exemple je ne vois pas comment on peut dans les conditions actuelles espérer une transformation du rôle de la BCE, vu l’absence de point d’appui et de levier pour y arriver. mais il y a une chose qui m’intéresse dans leur démarche c’est au contraire la manière dont ils exigent un affrontement avec le capital et pas seulement avec l’Etat; Si cela signifie négliger la prise du pouvoir d’Etat, c’est faux , si cet affrontement nous recentre sur l’entreprise, nous invite à faire que le PCF ne s’inscrit plus à la marge (ce que dénonce Jean Jullien mais aussi Frederic Boccara) c’est une bonne chose.

danielle Bleitrach