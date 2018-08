Devoir de vacances: Pourquoi détruire les cellules a été criminel, démonstration …

Dans un peu moins de 2 mois les adhérents PCF seront amenés à voter les textes pour le congrès

Pour moi ce sera « le manifeste pour un communisme du XXI ème siècle » Par ce vote je veux dire non à l’effacement de mon parti je veux redonner ses couleurs a mon parti et bâtie ensemble une ligne dans laquelle je me retrouve. Danielle Bleitrach

Aujourd’hui un ami algérien (facebook) demande : comment passer du « militantisme » des réseaux sociaux à la réalité? Un autre, un français bougon lance sur ce même réseau social une caricature qui représente Marx en dialogue avec sarkozy, ce dernier dit: « nous avons réussi à ringardiser la lutte des classes, même la gauche n’y croit plus! » et Marx dans un grand élan matérialiste de répondre « Ce n’est pas parce que vous avez ringardisé la réalité que celle-ci n’existe plus »…

La réponse à tout cela réside dans ma cellule, dans la plupart des cellules dans lesquelles j’ai milité d’ailleurs. Il y a eu ma chère cellule de fac qui regroupait toutes les catégories œuvrant à la marche de l’établissement du président au factotum, les fou-rires amicaux et les débats passionnés, les affrontements parfois, mais aussi les grands méchouis de fin d’année scolaire où nous étions plus d’une centaine, l’hégémonie sans connaître Gramsci avec nos quatre cellule de fac sur un seul centre universitaire aixois et autant à Marseille…Notre apogée coïncida avec le programme commun, on nous l’achetait à tour de bras et tous nos compagnons de route se mirent à adhérer au PS et à produire leur propre hégémonie social démocrate, on ne pouvait pas tout faire… Il fallait être raisonnable, « vive la crise »… Nous avions plus de mal, mais nous poursuivions et puis la consigne est venue: fin des cellules, inadaptées… La fin de l’union soviétique, il fallait être « réalistes »… C’est alors que j’ai rencontré les Cubains qui disaient eux qu’être réalistes c’est demander l’impossible, et s’en donner les moyens en serrant les dents, mais c’est une autre histoire…

Comment expliquer ce qu’est la cellule ? Pour moi, c’est le lieu où l’idéologie s’humanise. « Le réel est la synthèse de nombreuses déterminations » disait Marx. Lénine quand il expliquait la différence entre la logique formelle et la logique dialectique disait que pour la première il suffit d’additionner 1+1 alors que la logique dialectique est beaucoup plus complexe: premièrement il fallait selon lui,prendre tous les aspects de la réalité, celle-ci est inépuisable et on n’y arrivera jamais, mais il faut essayer. Deuxièmement il faut prendre le mouvement de la réalité, ce qui la met en branle et là on a toute chance que ce soit la lutte des classes.

Dans la cellule se réalise cette alchimie de la logique dialectique, parce que la cellule est un lieu de discussion comme la section ou la fédération, mais c’est un lieu d’action de mise en mouvement, ce qu’était aussi le Comité central tel que je l’ai connu. Dans le parti communiste je me suis toujours un peu ennuyée dans le comité de section ou dans le comité fédéral et j’ai vécu avec passion le comité central et la cellule à cause d’un rapport particulier avec la réalité, un rapport qui donne tout son sens à la politique.

Encore aujourd’hui ma cellule est un lieu privilégié. Il y a d’abord ce que j’ai trouvé de meilleur dans le PCF Ce sont des braves gens, ils ont une morale en béton, pourtant plus souple et tolérante que les bigots, il n’attendent rien pour eux, ni récompense, ni paradis, et rien ne les décourage dans leur désir de convaincre les autres qu’une autre société est possible. Il y a là une simplicité, une évidence bouleversante mais cela n’a rien à voir avec la charité des dames patronnesses parce qu’il y a ,de la bonté mais aussi de la méfiance. Il y a beaucoup de doute sur le discours dominant même si tout a été fait par les trois dernière directions successives pour nous faire participer à la confusion générale, il y reste le vieux fond du doute prolétarien. Un humanisme ancré dans la lucidité de ceux qui savent le prix des choses.

Certes tout n’est pas parfait, c’est comme une famille honorable dont le seul véritable défaut est la peur de se diviser et donc la difficulté à supporter le désaccord, les opinions différentes, elles sont si vite vécues comme des trahisons. C’est un très grand défaut parce que le réel se prête à ces différences d’approche et on ne doit pas les craindre, quitte à rappeler à chaque fois ce qui nous unit, il faut avoir le courage d’affronter nos divergences. ce n’est pas toujours le cas. Mais même ce défaut là est moindre de ce qui se bloque à la section. En revanche, il y a dans la cellule une chaleur humaine, une attention à l’autre, une possibilité pour tous de s’exprimer que l’on ne trouve nulle part ailleurs en politique.Dans une époque où la rupture des dirigeants, des « élites » avec les couches populaires ne cesse de s’approfondir, supprimer la cellule a été un crime non seulement contre les communistes mais aussi contre la vie politique dans notre pays. la section, lieu privilégié des tendances et des combats de chef de la social démocratie tend à devenir le lieu où l’on cause sans chercher toujours le levier et le point d’appui pour agir, l’idée même y disparaît. Alors que dans la cellule non seulement on agit mais on perfectionne, on bricole sans cesse les méthodes de l’action, de la conviction de ceux dont on partage la vie et les problèmes. C’est tout à coup Edmonde, la meilleure des trésorières qui explique avec simplicité qu’elle veille sur la trésorerie parce qu’il faut avoir les moyens financiers de la politique et de là elle passe à sa voisine qui est une bien brave femme mais est insupportable avec sa peur des migrants.

Peut-être s’agit-il de ma propre vision du politique, non seulement liant pratique et théorie, expérience et savoir, mais il y a aussi ce que je recherche dans l’art, dans la littérature autant que dans le théâtre quotidien,l’agora du bistrot: à savoir la cocasserie de le réalité, la chair de la pensée, la manière dont sensualité, sentiment viennent brouiller les cartes et éclairer l’intelligence. C’est ce que Lénine dit peut-être quand il explique que la logique dialectique doit prendre « tous » les aspects de la réalité, celle-ci étant inépuisable. la réalité n’est jamais telle que la croit l’idéologie : Mon aide ménagère qui est algérienne est mariée avec un suppôt du front National et quand elle lui demande comment il concilie ses idées et cette union, il lui répond « l’amour ne se commande pas! » est-ce que cela à un rapport avec maurice Thorez en appelant à son frère « croix de feu » ? Revu et corrigé par Nous deux… Le fait est que je me délecte de cette capacité de l’être humain à ne jamais être tout à fait là où on l’attend comme dans une pièce de Brecht,. Si j’aime voyager, faire le tour de la terre, c’est que partout je retrouve cette manière de complexifier l’interprétation du réel inhérente à l’humanité. Ce qu’on appelle civilisation, une infinie palette de couleurs, de sentiments, à travers lesquels les peuples s’obstinent à transformer quelques fonctions vitales élémentaires comme se nourrir, se reproduire…

Pour revenir à la politique c’est même cette diversité, cette cocasserie humaine qui fait que l’on ne peut pas confondre alliance au sommet entre forces politiques et rassemblement à la base… Au sommet règne l’idéologie, il en faut, mais si le parti prolétarien se soumet à celle de la petite bourgeoisie il a tout à perdre, parce qu’il est dans le séjour des brouillards, des grands mots qui masquent les intérêts les plus sordides, des simplifications qui « ringardisent la lutte des classes », c’est toute l’histoire de l’évolution du PCF à la recherche de structures d’alliances avec cette petite bourgeoisie, de la gauche plurielle au Front de gauche. Tout cela accompagné par une transformation organisationnelle qui coupe le parti des cellules en particulier les cellules d’entreprise. le lieu même du rassemblement, celui où on peut voir évoluer un individu parce qu’il est confronté à la réalité, au contact d’autres, à la manière dont chacun dit la politique du parti prolétarien, un lieu d’approfondissement, d’appropriation qui manque cruellement.

les mouvements qu’il s’agisse de la France insoumise ou d’en marche souffrent du même mal, il bénéficient d’un engouement, mais peu à peu la base se raréfie parce qu’elle n’a pas de lieu où exister. Le « mouvement » cède la place à la verticalité, au culte du chef et à son petit groupe de familiers. Le fait qu’en marche et la France insoumise qui pourtant se pensent dans une position opposée dans la lutte des classes aboutissent à des effets parallèles organisationnels ne me paraît pas un hasard, c’est une rupture avec les couches populaires et on croit y suppléer par le « jeunisme », ce n’est pas suffisant parce qu’il y a les jeunes et les vieux mais il y a aussi et toujours les exploités et exploiteurs. Dans la section, dans le mouvement, dans le lieu où est privilégié le débat vous éloignez ceux qui sont des trésoriers, des actifs, ceux qui ont cette sensibilité du quotidien et qui cherchent à le transformer en acte.

Supprimer les cellule, je l’avais dit au moment du Congrès de Martigues c’est soumettre la vie d’un parti politique et du pays à un phénomène comparable à celui des « chaînes » de Saint Antoine… Cet appel périodique à l’envoi de cartes postales ou même d’argent, assorti ou non de menaces si vous interrompez la chaîne et ne trouvez pas les quatre suivants. Ces chaîne ont un fonctionnement particulier, au départ, les nantis, les malins s’en sortent, mais elles meurent quand elles arrivent aux pauvres, aux isolés. Un chaîne de saint Antoine pour filer la métaphore peut être activée pour une campagne électorale ou même une période où par ailleurs des grèves prennent de l’ampleur (comme nuit debout), mais l’épuisement intervient rapidement et il ne reste que le désert du chef plus ou moins médiatisé et de ses comparses.

Alors que ma cellule accomplit l’exploit de se réunir en pleine canicule pour travailler sur un texte illisible, incompréhensible qui est la base commune dite du comité national (en fait d’un quart de celui-ci). C’est avec un soulagement intense que nous abandonnons ce foutu texte pour parler de nos véritables préoccupations, de faire de la politique en toute camaraderie.

Bref je propose que pour le Congrès cette question soit débatue… Vive la cellule et sa manière d’intervenir sur la réalité en offrant à tous la possibilité d’agir, pour cela il faut une ligne et une direction apte à tirer partie des erreurs, à faire un bilan stratégique en particulier, c’est pour tout cela que je voterai pour « le manifeste pour un communisme du XXI ème siècle » parce que je ne veux pas que le parti communiste devienne un groupuscule mais qu’il redevienne un parti de masse et de classe dont la France, l’Europe et le monde ont un urgent besoin.

danielle bleitrach

