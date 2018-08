De Pyongyang à Vladivostok

« Chaque station le long du chemin est presque identique, avec deux portraits géants de Kim Il Sung et Kim Jong Il accrochés à l’extérieur »

Le paysage enneigé surgit rapidement au-delà des limites de la ville et des villages, remarquablement similaires, ponctuent l’espace depuis le train. Chacune possède des maisons traditionnelles de style bas, partagées par deux familles et disposées en rangées soignées, le tout entouré par un grand mur de village. Les plus grandes agglomérations ont aussi quelques immeubles plats, peints de couleurs vives, mais désormais fanées et écaillées. On peut voir partout des affiches de propagande, des drapeaux rouges dans le sol gelé et d’immenses slogans sur des bannière. Les gens que nous dépassons ont des visages soufflés par le vent, rougis par tous les jours occupés au travail manuel dans les champs et à faire face aux vents arctiques. L’un d’eux attire mon attention alors qu’il regarde le passage du train, il n’est pas moins étonné de voir un étranger dans ce pays ethniquement homogène. La plupart détournent les yeux immédiatement, même si de temps en temps quelqu’un sourit.